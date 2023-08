Kızını kuledeki Rapunzel'e benzetmişti: Makyajını kendi elleriyle yaptı

Haberin Devamı

Tıpkı David ve Victoria Beckham örneğinde olduğu gibi!

Daha 1999 yılında evlenmeden önce büyük oğulları Brooklyn'i kucaklarına aldı ünlü çift. Daha sonra da Romeo ile Cruz geldi.

O dönemde her ikisi de her fırsatta bir de kız çocuk istediklerini söylüyorlardı. Sonunda bu hayalleri de gerçekleşti. Ünlü çiftin Harper Seven adını verdikleri tek kızları yani ailenin en küçüğü dünyaya geldi.

Kısa süre önce 12 yaşına giren Harper Seven, aile içinde ayrı bir yere sahip. Öncelikle ailenin en küçüğü olmasından kaynaklanıyor bu durum. Aralarında epey yaş farkı olan ağabeyleri ona ayrı bir önem veriyor.

Annesi Victoria'nın da göz bebeği Harper.Artık onun usul usul büyümeye başladığını fark eden Victoria, modacı bir anne olarak tecrübesini kızının giyiminde kuşamında da konuşturuyor. Ki zaten Harper daha bebekken giydikleriyle küçük bir moda ikonuna dönüşmüştü.

Ama görünüşe göre David Beckham ile kızı Harper arasında ailenin diğer üyelerinden daha farklı ve daha özel bir iletişim var. Bunun son örneklerinden birini de David Beckham, son Instagram paylaşımında sergiledi.

BENİM KÜÇÜK MAKYAJ SANATÇIM

Beckham, kızı kendisine ufak kozmetik dokunuşlar yaparken çekilen bir pozunu paylaştı. David Beckham'ın takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan bu paylaşıma eski futbol yıldızının mesajı da eşlik etti: " Öyle görünüyor ki babanın biraz pudraya ve kontura ihtiyacı var. Bunun ne anlama geldiğinden emin değilim ama daha iyi görünüyorum. Benim küçük makyaj sanatçım."

İşte David Beckham'ın bu paylaşımına Instagram takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Bir takipçisi "Bu ana bayıldım. David'in erkek çocuklarıyla böyle bir anına hiç şahit olmamıştım. Kadınları küçücük yaşlarında bile destekleyen feminist adamları seviyorum" diye yazdı.

Bir diğer takipçisi ise David'in pudra ve konturun ne olduğunu bilmediğine inanmadığını belirtti: " Çok sevimli ama şaka yapma. Sen pudranın ve konturun ne olduğunu biliyorsun" diye yazdı bu takipçisi.

David Beckham'ın birçok takipçisi ise Harper'ın ne kadar da çabuk büyüdüğüne dikkat çekti. Bir başka takipçisi David Beckham'a "Senin kraliçen Harper... Hayata gülümse" diye selam gönderdi.

David Beckham'ın takipçilerinin bazıları da ona "Senin böyle küçük dokunuşlara ihtiyacın yok" diyerek onun akıp giden yıllara rağmen fiziksel görünümünü koruduğunu ifade etti.

Sadece sosyal medya paylaşımlarına şöyle bir bakmak bile David Beckham ile kızı Harper arasındaki baba- kız ilişkisinin ne kadar özel olduğunu gözler önüne sermeye yetiyor.

Beckham bazen ailesinin diğer üyelerinden uzakta sadece kızıyla vakit geçiriyor. Kimi zaman onu güldürmek için palyaço gibi kırmızı burun takıyor kimi zaman da yalnızca ikisi lunapark ziyaretlerine gidiyor.

KALBİNDE ÖZEL BİR YERİ VAR

Aslına bakılırsa David Beckham daha Harper minicik bir bebekken yani kız babası olduğu ilk dönemlerde bu konuda bazı çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Beckham kızı 22 aylık bir bebekken verdiği bir röportajda "kızının kalbinde özel bir yeri olduğunu" söylemişti.

Eski futbol yıldızı bu konudaki sözlerini şöyle sürdürmüştü o röportajda. The Sun gazetesine konuşan Beckham, kızı Harper'ı, kulede yaşayan masal kahramanı Rapunzel'e benzetmişti.

Beckham geçtiğimiz aylarda da kızıyla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp yürek titreten bir not yazmıştı.

Beckham Harper'ın ne kadar büyüdüğünü yazıp bir de üzgün bir yüz emojisi kullanmıştı. Bu durum da birçok kişi tarafından Harper'ın da yakında büyüyüp kendi kanatlarıyla uçmaya başlayacağını bilen David'in biraz üzüldüğü yorumlarına neden olmuştu.

Aslında David Beckham'ın, kızı büyüyen her babanın yaşadığı bu kalp kırıklığını hissetmesi çok şaşılacak bir durum değil. Zaten Harper da zaman zaman bu durumu babasına kendi dili döndüğünce ifade ediyor.

Bu konuda yaşanan bir olayı da Victoria Beckham katıldığı bir programda anlatmıştı. Victoria, Armchair Experd adlı programda kocasının kendisine anlattığı bir olayı aktardı.

Buna göre David bir gün kızını okula bırakıyordu. Harper babasından bir ricada bulundu: " Baba beni okuldan biraz uzakta bırakır mısın!'

İşte bu rica Victoria'nın anlattığına göre David'in kalbini kırdı. Çünkü David'e göre kızı, okula babası tarafından bırakıldığını arkadaşlarının görmesini istememişti.

Victoria Beckham bu konuda "Belki de David o gün kötü giyinmişti. Harper onun öyle görünmesini istememişti" diyerek sözlerini sürdürdü.