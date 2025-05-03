Küskün Harry davayı kaybetti, yutkuna yutkuna konuştu: Sözleri üzgün ve acılı bir destan gibi... Babamın ne kadar ömrü kaldı bilmiyorum

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Bu sözler, İngiliz kraliyet ailesinin aslında geçmişten bugüne yarattığı çeşitli sorunlarla gündemden düşmeyen üyesi Prens Harry'e ait.

Diğer yandan 2020 yılından bu yana Harry ve karısı Meghan Markle'ın aileyle yaşadığı gerilim bir dönem "haşarı prens" olarak bilinen Harry'nın gençlik yıllarını mumla aratacak türden.

Gençlik yıllarından bu yana ailenin başını ağrıdan Harry, beş yılından bu yana bambaşka şekillerde gündeme geliyor.

Bundan beş yıl önce karısı Meghan Markle ve o sırada bir bebek olan ilk çocukları Archie ile birlikte İngiltere'den ayrıldı Harry. Ailedeki görevlerini bırakan Meghan ile Harry önce Kanada'ya sonra da ABD'ye gidip kendilerine yeni bir hayat kurdu.

Ama o dönemden bu yana da Oprah Winfrey'e verdikleri bir röportajla başlayan gerginlik giderek büyüdü.

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O röportajda ailesini ırkçılıkla bile suçlayan Harry ile başta babası Kral Charles ve ağabeyi Prens William olmak üzere aileyle arasındaki uçurum giderek büyüdü.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz kraliyet ailesiyle geriliminin fitilini, Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda söyledikleri sözler ateşledi. O zamandan bu yana da aradaki uçurum giderek büyüdü.

Harry'nin açtığı bir davada dün Londra'da görüldü. Sussex Dükü unvanını taşıyan Harry, İngiltere'ye yaptığı ziyaretlerde resmi koruma isteğiyle dava açmıştı.

Fakat Yüksek Mahkeme dün yapılan duruşmada Harry'nin bu talebini reddetti.

2020 yılında İngiliz kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle'ın İngiltere'ye gittiklerinde halkın vergileriyle finanse edilen güvenlik hizmetinden yararlanmaları İngiliz hükümeti tarafından sonlandırılmıştı.

Harry de bu kararın iptali için dava açtı. Fakat mahkeme, Prens Harry'nin bu tür bir korumadan yararlanmasının yolu olmadığına karar verdi.

Kısacası Prens Harry, eğer ülkesinde korunmak isterse bunun giderlerini kendi cebinden ödemek zorunda kalacak.

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Prens Harry, Londra'da bulunduğu sırada kendisinin ve ailesinin güvenliğinin halkın vergileriyle finanse edilen korumalar tarafından sağlanmasını istiyordu. Fakat bu yüzden açtığı davayı kaybetti.

Bu kararın açıklanasının ardından Harry'nin İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği bir röportaj yayınlandı. Prens Harry, o röportajda da ailesiyle yaşadığı anlaşmazlık hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Röportaj sırasında duygusal görünen Harry babası Kral Charles'ın güvenlik konusunda açtığı dava yüzünden kendisiyle konuşmayacağını ileri sürdü.

Harry "Bazı aile üyeleriyle aramda çok fazla anlaşmazlık ve fikir ayrılıkları var. İnsan hayatı açısından son beş yıldır devam eden bu durum can sıkıcı" diye konuştu.

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Prens Harry, ailesiyle ilgili sert eleştirilerin yer aldığı Spare (Yedek) adlı kitabını işaret ederek "Tabii ki ailemin bazı üyeleri kitap yazdığım için beni asla affetmeyecek. Beni bir sürü şey için asla affetmeyecekler" diye sürdürdü sözlerini.

Harry yine de ailesiyle uzlaşıp barışmak istediğini de gizlemedi. Bu konuda şunları söyledi Prens: "Ailemle uzlaşıp barışmayı çok isterim. Hayat değerli ve durmadan kavga etmenin bir anlamı yok."

Prens Harry röportajda "uzlaşma" sözünü dilinden düşürmedi. Hayatın değerli olduğu ve kavga etmeyi sürdürmenin gereksizliğini savundu.

Bu sözlerin ardından Prens Harry röportajda en dokunaklı göründüğü bölüme geçti. "Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum. Bu güvenlik konusu yüzünden benimle konuşmayacak. Ama yine de barışmak güzel olurdu."

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Harry röportajında "uzlaşma" kelimesini dikkat çekecek kadar sık kullandı.

Kurucularından biri olduğu ve gazilerin yarıştığı Invictus Games sırasında öğrendiği bir şeyi hatırlattı Harry.

Orada insanların uzlaşmayı bir yaşam hedefi haline dönüştürdüğünü anlatan Harry "Şimdi gerçeği buldum. Bugün bir kısmını sizinle paylaştım. İnsanlar görmezden gelmeyi seçse de en azından biraz uzlaşmak iyi olurdu. Eğer bunu istemiyorlarsa da bu onlara kalmış."

Bu arada Prens Harry sadece davayı kaybetmekle kalmadı aynı zamanda bu durum onu 1.5 milyon sterlinlik bir masrafa da soktu. Davayı kaybetmesiyle ilgili söylediği değerlendirme sözü ise "Yıkıldım" oldu.

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Harry, bu dava nedeniyle artık babasının kendisiyle konuşmayacağını söyledi. Ardından da o çarpıcı sözler geldi: " Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum."

Prens Harry, aslında 2020 yılında içine doğduğu aileyle farklı bir çalışma ilişkisi yaratmak istediğini anlattı.

Bunu da kendisinin, karısının ve o sırada bebek olan ilk çocuğunun iyiliği için yapmak istediğini ekledi. Söylediğine göre tek amacı kendisini ve ailesini korumaktı. Bu yaptığından hiç pişman olmadığını da sözlerine ekledi Harry.

Bütün o süreçte aslında ailesine güvenmek istediğini saklamadı Harry. Ama işler onun istediği gibi yürümedi.

Bunu da şu sözlerle anlattı Harry "Ama onlar sadece İngiltere'deki güvenliğimi kaldırmakla yetinmeyip dünyadaki her hükümete bizim için koruma faaliyetinde bulunmamaları konusunda mesajlar gönderdiler."

Harry, davayı kaybetmesinin ardından artık karısı ve çocuklarını İngiltere'ye götürebileceği bir dünya olmadığını ifade etti.

Prens Harry'ye babası Kral Charles'ın bu konuya müdahale etmesini isteyip istemediği de soruldu. Harry bu soruya şu yanıtı verdi: "Ben babamdan asla müdahale etmesini istemedim. Sadece bir kenarda durmasını ve bu işi uzmanların yapmasına izin vermesini istedim."

Aslında babasının elinde birçok kontrol mekanizması olduğunu belirten Harry, ondan tek istediğinin bu işe karışmaması olduğunu tekrarladı.

Prens Harry, davayı kaybetmesinin ardından ardık karısı Meghan Markle ve çoukları Archie ile Lilibet'i İngiltere'ye getirebileceğini düşünmediğini de ekledi.

Harry "Karımı ve çocuklarımı İngiltere'ye getirebileceğim bir dünya göremiyorum. Kaçıracakları şeyler olacak, her şeyi kaçıracaklar" diye konuştu.

Buckingham Sarayı ise Harry'nin sözlerinin ardından yaptığı açıklamada bütün bu konuların mahkemeler tarafından defalarca ve titizlikle ele alındığını ve yine aynı sonuca ulaşıldığını belirti.

İleri sürülenlere göre Prens William tahta geçtiğinde kardeşi Harry ve karısı Meghan Markle'ın Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını ellerinden alacak. Hatta tıpkı İsveç kralı gibi aileyi küçültüp ödenekten alınan parayı azaltacak.