MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDava sorusu Emina Jahovic'in keyfini kaçırdı
GeriMagazin Dava sorusu Emina Jahovic'in keyfini kaçırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 16.08.2021 - 08:14 | Son Güncelleme:

Dava sorusu Emina Jahovic'in keyfini kaçırdı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Dava sorusu Emina Jahovic'in keyfini kaçırdı

Eski eşi Mustafa Sandal’ın evine, iki aylık nafakasını alamadığı için haciz gönderen Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Bebek Lucca’da görüntülendi.

Mustafa Sandal da geçtiğimiz günlerde nafakanın iptali için mahkemeye başvurmuştu. Konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Jahovic hızla aracına binerek oradan ayrıldı.

Dava sorusu Emina Jahovicin keyfini kaçırdı

RESTİ TERS TEPTİ

Şubat ayında iki aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal’ın evine icra memurlarını gönderen Emina Jahovic’in bu resti ters tepti! Sandal, eski eşine nafakanın iptali için dava açtı.

Yıllık evliliklerini 2018 yılında sona erdiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı. Şubat ayında Emina Jahovic’in iki aylık alacağına karşılık, Mustafa Sandal’ın evine ve ofisine haciz gönderdiğini ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.

O güne kadar sorun yaşamayan eski eşler, bu nedenle davalık olmuş, Mustafa Sandal’ın banka hesaplarına dahi tedbir konulmuştu.

Pandemide sahnelerin tamamen kapandığı, müzisyenlerin iş yapamaz hale geldiği bir dönemde yapılan bu davranışı Sandal affetmedi!

O güne kadar boşanma protokolünde yer alan sorumluluklarını yerine getiren Sandal, Jahovic’in bu hamlesine karşılık nafaka iptal davası açtı.

23 Kasım 2021 tarihinde görülecek davada Mustafa Sandal, eski eşine her ay ödediği 15 bin TL’nin iptal edilmesini isteyecek.

Çubuklu Vadi’deki evinin 70 bin liralık kira gelirini de alan Jahovic’in bu haktan da mahrum edilmesi talep edilecek.

Dava sorusu Emina Jahovicin keyfini kaçırdı

Mustafa Sandal, Çubuklu Vadi'de milyonluk villasını satmak için Dikran Masis'le anlaşmıştı. Fakat Masis'in son anda vazgeçmesiyle 70 bin liraya kiraya verdi. Kira gelirini Emina Jahovic alıyor.

‘90’lardaki o gencecik adamdan daha çok çalışıyorum, daha şevkliyim’
‘90’lardaki o gencecik adamdan daha çok çalışıyorum, daha şevkliyim’

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi