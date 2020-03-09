MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri'Darp edildim' demişti... Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ilk kez konuştu
GeriMagazin 'Darp edildim' demişti... Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ilk kez konuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 09.03.2020 - 12:37,Son Güncelleme:/

'Darp edildim' demişti... Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ilk kez konuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz hafta katıldığı programın canlı yayında 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gördüğünü ve boşanma kararı aldığını açıklamıştı.

Çiftin davası bugün görüldü. Aşkın Sayarı, adliye çıkışı 2. Sayfa kameralarına konuştu.

Aşkın Sayarı davanın 8 Temmuz'a ertelendiğini söyledi ve ekledi:

"Darp yok. Yemekten çıkmıştık, ayağı takıldı ve merdivenlerden düştü."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle