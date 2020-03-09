Haber Giriş: 09.03.2020 - 12:37,
'Darp edildim' demişti... Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ilk kez konuştu
Astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz hafta katıldığı programın canlı yayında 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gördüğünü ve boşanma kararı aldığını açıklamıştı.
Çiftin davası bugün görüldü. Aşkın Sayarı, adliye çıkışı 2. Sayfa kameralarına konuştu.
Aşkın Sayarı davanın 8 Temmuz'a ertelendiğini söyledi ve ekledi:
"Darp yok. Yemekten çıkmıştık, ayağı takıldı ve merdivenlerden düştü."
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