Ukraynalı Model Daria Kyryliuk kimdir, nereli? Çeşme’de darp edilen Daria Kyryliuk’e Şeyma Subaşı’ndan destek
Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme'deki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darbedildi. Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Daria Kyryliuk'e pek çok kişiden destek geldi. Şeyma Subaşı da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yakın arkadaşı Daria Kyryliuk'e yapılan şiddeti kınadı. Peki, Daria Kyryliuk kimdir, nereli?
Ukraynalı Model Daria KyryliukDünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, 8 Temmuz 1997 yılında dünyaya geldi. Henüz 12 yaşındayken ilk çekimini gerçekleştirdi. Amerika'da yaşamaya başladığında profesyonel modellik kariyerine imza attı. Los Angeles'ta bir ajans buldu, çalışma vizesi için başvurdu. 18 yaşında modellik yapmaya başlamasına rağmen 4 yılda birçok yerde podyuma çıktı. İç mimarlık eğitimi gören Daria Kyryliuk, bir röportajında Marangoni'de yurtdışında eğitimime devam etmeyi planladığını dile getirmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle