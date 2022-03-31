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YÃœZÃœNE KABURGA YERLEÅžTÄ°RÄ°LECEK

Kamera karÅŸÄ±sÄ±nda kazandÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ uyuÅŸturucunun da yer aldÄ±ÄŸÄ± hÄ±zlÄ± hayatÄ±na harcayan oyuncu,Âestetik operasyon geÃ§irip yÃ¼zÃ¼ne kemik nakli yaptÄ±rmak istiyor. Bunun nedeni ise seyircinin sosyal medya Ã¼zerinden kendisine yaÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hakarete varan eleÅŸtiriler.

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YÄ±llar Ã¶nce, henÃ¼z 16 yaÅŸÄ±ndayken kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi EastEnders adlÄ± dizi, Danniella Westbrook'un hayatÄ±nda bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. Bir anda yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan Westbrook, elde ettiÄŸi ÅŸÃ¶hreti hakkÄ±yla taÅŸÄ±yamadÄ±. Bu ÅŸÃ¶hret sarhoÅŸluÄŸu ile hÄ±zlÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼rmeye baÅŸlayan oyuncu bir sÃ¼re sonra uyuÅŸturucu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na kapÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte bu da onun fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼,Â Ã¶zellikle de yÃ¼zÃ¼nÃ¼Â bozdu.

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BUGÃœNE KADAR BEÅž KEZ ESTETÄ°K OPERASYON GEÃ‡Ä°RDÄ°

BugÃ¼ne kadar beÅŸ kez estetik operasyon geÃ§iren Danniella Westbrook ÅŸimdi "bir umut" diyerek bir kez daha bÄ±Ã§ak altÄ±na yatmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Ã–ncelikli isteÄŸi ise yÃ¼zÃ¼nÃ¼ dÃ¼zelttirmek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ve buna yÃ¶nelik olarak yapÄ±lan acÄ±masÄ±z yorumlar onun kendine gÃ¼venini de yerle bir ediyor.

'Ã‡OCUKLARIMIZ SENÄ° GÃ–RÃœNCE KORKUYOR'

48 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Danniella Westbrook, sosyal medyada birÃ§ok insanÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden kendisini eleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi. "Ä°nsanlar bana Ã§ok Ã§irkin gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼, bir uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸumu ve sonunda gidip kendimi Ã¶ldÃ¼rmem gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Bunun yanÄ± sÄ±ra EastEnders dizisine dÃ¶nmediÄŸim iÃ§in memnun olduÄŸunu belirtenler de var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuklarÄ±nÄ±n, benim yÃ¼zÃ¼mÃ¼ TV'de gÃ¶rdÃ¼klerinde korktuÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yorlar" diye konuÅŸtu.

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'DÃœNYAYLA YÃœZLEÅžMEK DE Ä°STEMÄ°YORUM'

Danniella Westbrook, kendini iyi hissediyormuÅŸ gibi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. AslÄ±nda hayatÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ her tÃ¼r mÃ¼cadelenin kendisini mutlu hissettirdiÄŸini sÃ¶yleyen WestbrookÂ buna raÄŸmen "iÃ§inde bir yerlerde durumun bÃ¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu yÃ¼zden giderek yalnÄ±zlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶zlerine ekledi. Westbrook "Bazen sabah uyanÄ±yorum ve o gÃ¼n Ã¶lmek istemediÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ama dÃ¼nyayla yÃ¼zleÅŸmek de istemiyorum" diye konuÅŸtu.

Daha önce, ilk kez kokain kullandÄ±ÄŸÄ±nda 14 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu itiraf eden Westbrook'un bu kötü alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için yÄ±llar içinde 25 bin sterlinden fazla para harcadÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülüyor. Bunun ona verdiÄŸi tek zarar da maddi deÄŸil üstelik. Burnu baÅŸta olmak üzere yüzündeki bazÄ± kemikler de bu yüzden ufalanÄ±p zarar gördü. AnlattÄ±ÄŸÄ±na göre Westbrook, baÅŸlarda sürdürdüÄŸü hÄ±zlÄ± hayat yüzünden, uyuÅŸturucu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kendisine verdiÄŸi zararÄ± umursamadÄ±.

YÃœZÃœNE KEMÄ°K NAKLÄ° YAPILACAK

Her ne kadar estetik operasyonla yÃ¼zÃ¼nÃ¼ dÃ¼zeltmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nse de bunu kendisine yÃ¶nelik aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler yÃ¼zÃ¼nden yapmayacaÄŸÄ± konusunda Ä±srarlÄ± Westbrook. "BaÅŸkalarÄ± eleÅŸtirdiÄŸi iÃ§in deÄŸil ama kendim de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼mden mutlu olmak iÃ§in bunu yaptÄ±racaÄŸÄ±m. AyrÄ±ca burnumdan kaynaklÄ± nefes almamla ilgili bazÄ± sorunlar da var." Daniella Westbrook bu yÃ¼zden nisan ayÄ±nÄ±n sonunda bÃ¼yÃ¼k bir operasyon geÃ§ireceÄŸini sÃ¶yledi. Westbrook, kaburga kemiklerinin alÄ±nÄ±p yanaklarÄ±na yerleÅŸtirileceÄŸini belirtti.Â

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KÃ–TÃœ ALIÅžKANLIÄžINA GERÄ° DÃ–NMEMEK Ä°Ã‡Ä°N

Danniella Westbrook, kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra sÃ¼rekli yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Essex'ten ayrÄ±lÄ±p Kuzey York'ta bir kÃ¶yde yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. BÃ¼yÃ¼k ÅŸehirde yeniden uyuÅŸturucu kullanmayaÂ baÅŸlamasÄ± kolay olacaÄŸÄ± iÃ§in yeni bir hayat tarzÄ±na geÃ§mek istediÄŸini de sÃ¶zlerine ekleri Westbrook.

KENDÄ°SÄ°NE ÅžANS VERÄ°LDÄ° AMA KULLANAMADI

Daniella Westbrook, kendisine ÅŸÃ¶hreti getiren EastEnders adlÄ± dizide 1990 ile 1993 arasÄ±nda Sam Mitchell karakterini oynadÄ±. Bu rol iÃ§in seÃ§ildiÄŸinde sadece 16 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. 93'te ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± diziye iki yÄ±l sonra tekrar dÃ¶ndÃ¼. Fakat kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± ve disiplinsizliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden bir yÄ±l sonra diziden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Yine de 1999'da yapÄ±mcÄ±lar onun karakterinin yeniden canlandÄ±rmasÄ±na karar verdi. BÃ¶ylece Westbrook'a Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez ÅŸans verilmiÅŸ oldu. Fakat o dÃ¶nemde de kokain yÃ¼zÃ¼nden burun kemikleri ufalandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bunu seyirciden saklayacak Ã§ekim teknikleri kullanÄ±ldÄ±. 2001'de ise onun yerine baÅŸka bir oyuncu dizinin kadrosuna katÄ±ldÄ± ve Westbrook bunu da gazete haberlerinden Ã¶ÄŸrendi.

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2009'da yapÄ±mcÄ±lar yine Danniella Westbrook'u kadroya dahil etti. Oyuncu, karakterini 2016'da kadar canlandÄ±rdÄ±. Westbrook'un bu dizideki iniÅŸli çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± varlÄ±ÄŸÄ± bu yÄ±l itibariyle kesin olarak sona erdi.

UYUÅžTURUCU PARASINI Ã–DEYEMEYÄ°NCE KAÃ‡IRILDI

Danniella Westbrook, uyuÅŸturucu yÃ¼zÃ¼nden sadece kariyerini deÄŸil hayatÄ±nÄ± da birÃ§ok kez tehlikeye attÄ±. KullandÄ±ÄŸÄ± maddenin zaten kendisine zarar vermesi bir yana bir keresinde bir uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ±naÂ borcunu Ã¶deyemediÄŸi iÃ§in kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. Onu Ã¼Ã§ gÃ¼n rehin tutan kiÅŸiler bu arada cinsel tacizde de bulundu.Â BirkaÃ§ kez intihara teÅŸebbÃ¼s eden Westbrook bir keresinde de geÃ§irdiÄŸi bir trafik kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼.Â

Ä°KÄ° EZ EVLENÄ°P BOÅžANDI

Westbrook iki kez evlendi. Ä°lk evliliÄŸini Ben Morgan ile 1998 ile 1999 arasÄ±nda yaptÄ± . Kevin Jenkins ile 2001 ile 2014 yÄ±larÄ± arasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± evliliÄŸinden ise iki tane Ã§ocuk sahibi oldu.

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