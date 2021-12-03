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Danimarka Prensesi Mary veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu: Yeni yaşını tüm ülke kutlayacak

#Prenses Mary#Prens Frederik#Danimarka Kraliyet Ailesi
Danimarka Prensesi Mary veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu: Yeni yaşını tüm ülke kutlayacak

Kolay değil... Yeryüzünde yarım asrı yani 50'nci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Üstelik bu kutlama öyle bir gün ya da birkaç saatlik değil, yapılan planlara göre bir ay sürecek ve bütün ülke de bu etkinliklerin bir parçası olacak. Yapılan plan ise önceki gün halka da açıklandı.

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BÜTÜN ÜLKEDE KUTLANACAK
2022 yılının 5 Şubat günü 50'nci yaşını kutlayacak olan kişi Danimarka veliaht prensi Frederik'in eşi Prenses Mary ya da evlenmeden önceki adıyla Mary Donaldson. Eşinin tahta geçmesinden sonra "kraliçe konsort" unvanını alacak olan Prenses Mary'nin yeni yaşı için gerçekleştirilecek etkinliklerin programı belirlendi ve resmi olarak da duyuruldu. Kutlamalar 2022 yılının Ocak ayında başlıyor.

Danimarka Prensesi Mary veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu: Yeni yaşını tüm ülke kutlayacak

SERGİLER, TOPLANTILAR
Prenses Mary'nin doğum günü kutlamaları 27 Ocak 2022'de kendi adını taşıyan vakfın bir etkinliğiyle başlıyor. Ardından 31 Ocak'ta  Mary, kendi onuruna açılacak olan bir sergide "kurdele kesecek."

Danimarka Prensesi Mary veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu: Yeni yaşını tüm ülke kutlayacak

SERGİDE HAYATINDAN KESİTLER YER ALACAK
Prenses Mary'nin 50'nci yaşı için ülke çapında düzenlenen etkinlikler sadece bununla sınırlı değil. 3 Şubat günü 1972'deki doğumundan 2022'ye kadar uzanan zaman içindeki hayatından kesitler sunan bir başka serginin açılışına katılacak Prenses Mary, Sergide fotoğraflar, kıyafetler ve Mary'nin bazı kişisel eşyaları yer alacak.

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Danimarka Prensesi Mary veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu: Yeni yaşını tüm ülke kutlayacak

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5 ŞUBAT'TA GALA GECESİ
Ve büyük gün yani Mary'nin dünyaya gözlerini açtığı 5 Şubat geldiğinde ise Rosenborg Kalesi'nde bir gala gecesi düzenlenecek. Ama Danimarka Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre etkinlikler sadece bunlar değil. Bu, Prenses onuruna düzenlenen ana program. Açıklamaya göre yan etkinlikler daha sonra duyurulacak.

Danimarka Prensesi Mary veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu: Yeni yaşını tüm ülke kutlayacak

O DA HALKTAN BİRİ
50 yaşına girmesi bu gösterişli etkinliklerle kutlanacak olan Prenses Mary, günümüzde "modern çağın külkedileri" diye anılan kraliyet ailesi üyelerinden biri. Tıpkı fiziksel görünüm olarak benzetildiği Kate Middleton gibi halktan bir aileden gelen Mary, Danimarka'nın tahtına oturacak kocası Prens Frederik ile birlikte. Oysa hayatı kilometrelerce ötede bambaşka bir kıtada başladı.

Danimarka Prensesi Mary veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu: Yeni yaşını tüm ülke kutlayacak

O TANIŞMAYLA HAYATI DEĞİŞTİ
Mary Donaldson, 1972 yılında Avustralya'da bir matematik profesörünün dört çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya geldi. Üniversitede hukuk ve ticaret eğitimi gördü. Büyük olasılıkla kendisi için başka gelecek hayalleri vardı. Ama 2000 yılında hayatını değiştiren o tanışma gerçekleşti.

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Danimarka Prensesi Mary veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu: Yeni yaşını tüm ülke kutlayacak

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BİR YIL NİŞANLI KALDILAR
Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile Mary Donaldson, tanıştıklarında takvimler 2000 yılını gösteriyordu. Çift, Sidney'de bir barda tanıştı. Prens, o sırada Sidney Olimpiyatları için kentte bulunuyordu. Aralarında bir yakınlık doğdu. Sonra da birbirlerine aşık oldular. 2003 yılında çiftin nişanlandığı duyuruldu.

Danimarka Prensesi Mary veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu: Yeni yaşını tüm ülke kutlayacak

PRENS OLDUĞUNU BİLMİYORDU
Prenses Mary, 28 yaşındayken Frederik ile tanıştığın anı bir röportajında şöyle anlatmıştı: " İlk tanıştığımızda el sıkıştık. Onun Danimarka Prensi olduğunu bilmiyordum, Tanışmamızın üzerinden yarım saat geçmişti ki biri yanıma gelip 'Bu insanların kim olduğunu biliyor musun?' diye sordu. Ben de karşımdaki adamın kim olduğunu ondan sonra öğrendim."

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Danimarka Prensesi Mary veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu: Yeni yaşını tüm ülke kutlayacak

UZAKTAN AŞK
Çiftin ilişkilerinin ilk bir yılı birbirlerinden uzakta geçti. O dönemde Frederik; Danimarka'dan Avustralya'ya sık sık gizli seyahatler yapıyordu. Prenses Mary, bir başka röportajında günün birinde prenses olmayı hiç hayal etmediğini belirtip "Aslında veteriner olmak istiyordum" diye konuşmuştu.

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Danimarka Prensesi Mary veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu: Yeni yaşını tüm ülke kutlayacak

'MARY BENİM, BEN DE MARY'E AİDİM'
2001 yılında Mary Danimarka'ya taşındı. Zaten o noktadan sonra da olaylar hızla gelişti ve çift kendilerini kalabalık bir davetli topluluğunun önünde birbirlerine "ölüm bizi ayırana kadar evet" derken buldu. İşte o törende Prens Frederik "Bugünden itibaren Mary benim ve ben de Mary'ye aidim. Onu seviyorum ve bu sevgimle onu koruyacağım" diyerek bu Avustralyalı genç kıza bağlılığını bildirmişti. 14 Mayıs 2004 günü evlenen çiftin dört tane çocuğu var.

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Danimarka Prensesi Mary veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu: Yeni yaşını tüm ülke kutlayacak

ELTİSİYLE ARASI İYİ DEĞİL
Prenses Mary, güçlü ve baskın kişiliğiyle tanınan bir aile üyesi. Bir dönem kayınvalidesi Kraliçe Margrethe ile sarayın merdivenlerinde fotoğraf çekimi sırasında dışarıya da yansıyan gerilimle manşetlerde yer alan Mary, eltisiyle de bir tür savaş halinde. Kocası Frederik'in kardeşi Joachim'in Fransız eşi Marie ile aralarının iyi olmadığı biliniyor. Hatta Prens Joachim ile Prenses Marie, bir dönem gelinin memleketi Fransa'da yaşamaya karar vermiş ve oraya gitmişti. Sonra da Danimarka'ya geri dönmüştü.

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Danimarka Prensesi Mary veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu: Yeni yaşını tüm ülke kutlayacak

EN ŞIK KRALİYET AİLESİ ÜYELERİNDEN BİRİ
Prenses Mary, aynı zamanda dünyanın en şık giyinen kraliyet ailesi üyelerinden biri olarak da biliniyor.

Danimarka Prensesi Mary veteriner olmak istiyordu kendini saray gelini olarak buldu: Yeni yaşını tüm ülke kutlayacak

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prenses Mary#Prens Frederik#Danimarka Kraliyet Ailesi

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