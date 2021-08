Danimarka kraliyet ailesinde "taçlı eltiler savaşı" kaldığı yerden devam: Rüzgara karşı mücadele

DANİMARKA SARAYI'NDA DA GERİLİM YÜKSEK

Çünkü Londra'dan epey uzakta başka bir kraliyet sarayında da benzer bir "yüksek tansiyon" hatta ülke değiştiren bir başka prens daha var.





AİLESİNİ ALIP EŞİNİN MEMLEKETİNE GİTMİŞTİ

Danimarka kraliyet ailesinde de tıpkı Londra'daki Mountbatten Windsor ailesi gibi bir krizin tam ortasında. Hatta orada da küçük prens ailesini alıp Fransa'ya gitti. Onların tek farkı bu kararı sadece belli bir süre için vermiş olmaları. İngiltere'deki gerilim, başlarda sanıldığı gibi iki prensin yani William ile Harry'nin eşleri Kate Middleton ve Meghan Markle arasında başlamadı. Ama Kopenhag'daki "saray savaşları" tam da öyle, yani iki elti arasında!





FRANSIZ GELİN GERİ DÖNDÜ

Danimarka Veliaht Prensi Frederik'in eşi Prenses Mary ile iki numaralı prens Joachim'in eşi Marie, kelimenin tam anlamıyla "kanlı bıçaklı." Hatta bu gerilim yüzünden Prens Joachim ile Prenses Marie bu yılın başında belli bir süre için Marie'nin anavatanı olan Fransa'ya yerleşti.





KENDİ HALİNE KENDİ DE GÜLDÜ

Ama görünüşe göre çift, bu aralar tekrar ülkelerine döndü. Hatta Prens Joachim'in eşi Prenses Marie geçtiğimi günlerde Schackenborg Muzik Festivali'ne konuk oldu. Yanında eşi Prens Joachim olmadan konser izlemeye giden Marie'yi aracından inerken özel görevliler karşıladı.



KAZAYA UĞRAMADAN SALONA ULAŞTI

Prenses Marie ise o anlarda giydiği elbisenin kurbanı olmaktan son anda kurtuldu. Rüzgar yüzünden elbisesine hakim olmakta güçlük çeken Marie, bu arada kahkahalar atmaktan da kendini alamadı. Prenses Marie, sonunda "kazasız belasız" salona geçti ve konseri izledi.





DANİMARKA SARAYININ FRANSIZ GELİNİ

45 yaşındaki Prenses Marie'nin bu kadar büyük ilgi görmesinin nedeni ise eltisi Prenses Mary ile yaşadığı gerilim. Fransa'da aristokrat bir ailenin kızı olarak dünyaya geldikten sonra babasından boşanan annesiyle birlikte İsviçre'ye yerleşen Marie, Danimarka'nın iki numaralı prensi Joachim ile evlenip kraliyet ailesine gelin gitti. Prens Joachim ile 2008'de evlenen Marie'nin biri kız diğeri erkek iki çocuğu bulunuyor.





TAÇLI ELTİLER SAVAŞI

Her ne kadar tüm dünyada İngiliz kraliyet ailesi kadar ilgi çekmese de Danimarka sarayının iki gelini Marie ile Mary arasında büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor. 49 yaşındaki Avustralyalı gelin Mary, veliaht prens ile evli olduğu için eltisinden bir adım önde.





BİRBİRLERİNDEN KAÇABİLDİKLERİ KADAR KAÇIYORLAR

İki eltinin, yani Mary ile Marie'nin, uzun bir süre mecbur kalmadıkça bir araya gelmediğini artık herkes biliyor. Bu gerilimin sonucu olarak Prens Joachim ile Prenses Marie, bu yılın başında geçici bir süre yaşamak için Fransa'ya gideceklerini açıkladı. Ama Marie, Danimarka'dan ayrılırken "karar veren her zaman biz değilsinizdir" diyerek Fransa'ya gitmek zorunda kaldıklarını da ima etti.





KAYINBİRADERİNİ ZİYARET BİLE ETMEDİ

Her ne kadar iki kardeş, 52 yaşındaki Veliaht Prens Frederik ile bir yaş küçük kardeşi Prens Joachim, yaşanan gerilim hakkında çok fazla "renk" vermeseler de eşleri Mary ile Marie, bu konuda çok da saklanma gereği duymuyor. Son olarak geçen yıl Prens Joachim beyin ameliyatı geçirdiğinde Prenses Mary, kayınbiraderini ziyaret etme gereğini bile duymamıştı.



KOCASI KRAL, KENDİSİ KRALİÇE OLACAK

Danimarka sarayının Avustralyalı gelini Prenses Mary ile Fransız gelini Prenses Marie'nin arasındaki gerilimin kesin nedeni bilinmese de bu konuda tahminler var. "Her sarayda ve tarihin her döneminde" yaşanması mümkün olan bu gerilimin nedeni aslında iki çift arasındaki güç savaşı. Yaşça büyük olan Prens Frederik, yakında annesi Kraliçe 2.Margrethe'ten sonra tahtı devralmaya hazırlanıyor. Doğal olarak eşi Mary de kraliçe olacak.





BASKIN KARAKTERLİ MARY RAHATSIZ ETTİ

Oysa Prens Joachim ile eşi Prenses Marie'nin taht konusunda bu türden bir iddiası yok. Fakat, Prenses Mary'nin aile içinde daha fazla söz sahibi olması da Joachim ile eşi Marie'yi rahatsız ediyor. Hatta bu gerilimin, sadece iki elti, Mary ve Marie arasında yaşanmadığı eşleri Frederik ile Joachim'in de tansiyonun yükselmesinde payı olduğu konuşuluyor.





İKİNCİ EŞİ

Prenses Marie, Prens Joachim'in ikinci eşi. Daha önce 1995 yılında Alexandra Christina Manley ile evlenen Joachim ondan 2005 yılında boşandı. Daha sonra da 2008 yılında şimdiki eşi Marie ile evlendi. Çiftin, Athena adında bir kız ve Henrik adında bir erkek çocuğu bulunuyor.





DÖRT ÇOCUKLARI OLDU

Prenses Mary ise 2004 yılında Prens Frederik ile hayatını birleştirdi. Çiftin, Christian ve Vincent adında iki erkek, Isabella ve Josephine adında iki de kız çocuğu bulunuyor.

