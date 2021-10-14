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Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek kimdir, nereli?

#Tuğçe Demirbilek#Danilo Zanna’Nın Eşi Tuğçe Demirbilek#Tuğçe Demirbilek Kimdir
Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek kimdir, nereli

MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanma kararı almıştı. İkili ilk olarak iddia olarak verilen boşanma haberlerini doğruladı. Boşanma haberleri ardından Tuğçe Demirbilek’in hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek kimdir, kaç yaşında?

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Tuğçe Demirbilek, 1981 yılında dünyaya geldi. Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında dünya evine girdi. Aslen Giresunlu olan ve yoğa eğitmenliği yaptığı bilinen Tuğçe Demirbilek’in İspanyol eşi Danilo Zanna ile olan evliliğinden bir çocuğu bulunuyor.

Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye’ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay’a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin’in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul’da yaşamaya devam ettik"

 

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