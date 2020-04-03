Danilo Zanna'dan kalpten teşekkür

PAKETLERDEKİ MEVLANA MESAJI

Koronavirüsle mücadele kapsamında, salgının Avrupa’daki merkezi haline gelen İtalya ve İspanya’ya sağlık malzemeleri gönderildi.

Kargo paketlerinin üzerine de Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözü yazıldı ve “Türkiye’den İtalyan/İspanyol halkına sevgilerle” notu düşüldü.

NASIL HARİKA OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Türkiye’nin yardımı, uzun süredir yaşamını burada sürdüren Danilo Zanna’yı duygulandırdı. İtalyan şef, sosyal medyada yaptığı paylaşımla ülkesi adına teşekkür etti: “Burada uzun zamandır yaşıyorum ve Türkiye’nin büyük kalbini, gücünü ve tutkusunu iyi biliyorum. Bu büyük ülke bir kez daha herkese nasıl harika olduğunu gösterdi. Teşekkür ederim, kalbimden ve eminim tüm İtalyanların kalbinden.”