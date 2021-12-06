Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek 500 bin Euro yüzünden boşanamıyor

Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’in boşanacağını ekim ayında ilk bu köşede okumuştunuz. 2012 yılında evlenen çift, 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü. Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler’de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.
İkinci bebek yolda
2018 yılında görkemli bir düğünle dünya evine giren Cenk-Ecem Öztanık çifti, 2 yıl sonra ilk bebekleri Ayşe Duru’yu kucaklarına almıştı. Öztanık çifti, şimdi ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.
Kızlarla Bebek keyfi
Cemiyet dünyasının sevilen çifti Melis-Burak Hatipoğlu, hafta sonu Lucca’da Bebek’in tadını çıkarıyordu. Kızları Derin ve Defne ile mekana gelen çift, keyifli bir yemeğin ardından yürüyüşe çıktı.
Büyük beden elçisi
Hadise, giyim markası Kert’in yeni ürün çekimlerinde makyaj sanatçısı Alev Karslı ile objektif karşısına geçti. Kariyeri boyunca modellere makyaj yapan Karslı, bu kez kendisi model oldu. Markasına bütün kadınların giyebileceği ölçüde elbiseler tasarlayan Hadise’nin koleksiyonu sosyal medyada hayli beğenildi.