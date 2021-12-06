Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek 500 bin Euro yüzünden boşanamıyor

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Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’in boşanacağını ekim ayında ilk bu köşede okumuştunuz. 2012 yılında evlenen çift, 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü. Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler’de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.



Haberin çıkmasıyla çift, boşanacaklarını doğrulamış, sonrasında da sessizliğe bürünmüştü. Bugün size boşanma davasının hangi aşamada olduğunu anlatacağım...Aldığım duyumlara göre anlaşmalı boşanmak isteyen ikili, henüz “anlaşamadığı” için boşanma davası açamıyormuş. Hâlâ boşanma protokolü üzerinde tartışan iki isim, tazminat konusunda hemfikir olamamış! Danilo Zanna, eşine Etiler’deki evi, oğullarının velayetini, eğitim masraflarını ve ayda 20 bin TL nafakanın yanı sıra boşanma tazminatı olarak 500 bin Euro vermeyi teklif etmiş.Bu teklifi kabul etmeyen Tuğçe Demirbilek, 9 yıllık evlilikleri için İtalyan şeften 1 milyon Euro tazminat talep etmiş. Rakamı fazla bulan Zanna, 500 bin Euro’da ısrar ettiği için protokol tıkanmış! El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz bakalım...

İkinci bebek yolda

2018 yılında görkemli bir düğünle dünya evine giren Cenk-Ecem Öztanık çifti, 2 yıl sonra ilk bebekleri Ayşe Duru’yu kucaklarına almıştı. Öztanık çifti, şimdi ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.



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5 aylık hamile olan Ecem Öztanık’ın yeniden kız bebek beklediğini öğrendim. Aileyi tebrik ediyor, bebeği sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyorum.

Kızlarla Bebek keyfi

Cemiyet dünyasının sevilen çifti Melis-Burak Hatipoğlu, hafta sonu Lucca’da Bebek’in tadını çıkarıyordu. Kızları Derin ve Defne ile mekana gelen çift, keyifli bir yemeğin ardından yürüyüşe çıktı.



Kızlarıyla Bebek Parkı’nda oynayan Hatipoğlu çifti, güzel bir günün ardından evlerinin yolunu tuttu.

Büyük beden elçisi

Hadise, giyim markası Kert’in yeni ürün çekimlerinde makyaj sanatçısı Alev Karslı ile objektif karşısına geçti. Kariyeri boyunca modellere makyaj yapan Karslı, bu kez kendisi model oldu. Markasına bütün kadınların giyebileceği ölçüde elbiseler tasarlayan Hadise’nin koleksiyonu sosyal medyada hayli beğenildi.



Tasarımlarını Türkiye’de dijital platform üzerinde satışa çıkaran sanatçı, yoğun ilgi üzerine ilerleyen günlerde yurtdışına da açılacak.