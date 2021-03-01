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Haber Giriş: 01.03.2021 - 07:56 | Son Güncelleme:

Danilo Zanna: Kendimi soğan gibi hissettim

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Danilo Zanna: Kendimi soğan gibi hissettim
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Genç meslektaşı Ali Can Sabunsoy’un YouTube programına konuk olan İtalyan şef Danilo Zanna, yıllar önce yaşadığı Kırkpınar deneyimini anlattı.

KİSPETLE ER MEYDANINDA
Uzun süredir Türkiye’de yaşayan İtalyan şef Danilo Zanna yıllar önce pehlivanlığa soyunmuş, kispet giyip Kırkpınar’da er meydanına çıkmıştı. Ünlü şef, fotoğraflarını sosyal medyada kahkaha emoji’leriyle paylaştığı o günü katıldığı programda da anlattı.

Danilo Zanna: Kendimi soğan gibi hissettim

ZORLU RAKİP
Danilo Zanna, genç meslektaşı Ali Can Sabunsoy’un YouTube programına katıldı. Zanna, “Şefim siz bir dönem güreş de yapmışsınız” diyen Sabunsoy’a şöyle karşılık verdi: “Evet, Kırkpınar’da güreştim. Güreş güzel bir ata sporu, fakat bana çok zorlu bir rakip denk geldi. Kendimi soğan gibi hissettim!”

Danilo Zanna: Kendimi soğan gibi hissettim

Danilo Zanna’nın güreş deneyimi, jüri üyeliği yaptığı “Masterchef Türkiye” programında da ekrana gelmişti.

 

 

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