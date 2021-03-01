Danilo Zanna: Kendimi soğan gibi hissettim

KİSPETLE ER MEYDANINDA

Uzun süredir Türkiye’de yaşayan İtalyan şef Danilo Zanna yıllar önce pehlivanlığa soyunmuş, kispet giyip Kırkpınar’da er meydanına çıkmıştı. Ünlü şef, fotoğraflarını sosyal medyada kahkaha emoji’leriyle paylaştığı o günü katıldığı programda da anlattı.

ZORLU RAKİP

Danilo Zanna, genç meslektaşı Ali Can Sabunsoy’un YouTube programına katıldı. Zanna, “Şefim siz bir dönem güreş de yapmışsınız” diyen Sabunsoy’a şöyle karşılık verdi: “Evet, Kırkpınar’da güreştim. Güreş güzel bir ata sporu, fakat bana çok zorlu bir rakip denk geldi. Kendimi soğan gibi hissettim!”

Danilo Zanna’nın güreş deneyimi, jüri üyeliği yaptığı “Masterchef Türkiye” programında da ekrana gelmişti.