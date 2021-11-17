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'Danilo Zanna ile sık sık bir araya geliyorlar' haberi Eda Ece'yi kızdırdı!

#Eda Ece#Danilo Zanna#Tuğçe Demirbilek
Danilo Zanna ile sık sık bir araya geliyorlar haberi Eda Eceyi kızdırdı

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna ve oyuncu Eda Ece'nin hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Eda Ece'den ilk açıklama geldi.

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Eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan Danilo Zanna'nın, Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece ile yakın arkadaş oldukları ve ikilinin sık sık bir araya geldikleri iddia edildi.

Çıkan haberlerin ardından oyuncu Eda Ece isyan etti! 2016 yılında bir filmde rol aldıklarını söyleyen ünlü oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım gayet iyi bir insan olan Danilo'yu film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen "sık sık görüşüyorlar" haberlerini şikâyet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haberi işini ne olur yapmayın ya. Ne kadar gereksiz… İnsanı mesleğinden soğutuyorlar. Oyuncusun diye tanınıyorsun ünlüsün, bu yüzden her türlü yalan haber başına gelebilir! Sette sahne oynarken bir anda haberin çıkar… Sonra sen açıklama yapmak, avukata iletmek zorunda kalıyorsun işinin gücünün arasında. Ayıp bu ya düpedüz, habercilik değil. Benim hakkımda yalan haber yapan her yere her zaman dava açacağım. Sosyal medya iyi ki var, bu çağda insanları kandırmak daha zor. Dünya değişiyor, gelişiyor, yalan haber işi umarım sona erer. İşinin iyisi, saygın kişi ve kuruluşlara böyle haberlere yer vermedikleri için teşekkür ediyorum.

Danilo Zanna ile sık sık bir araya geliyorlar haberi Eda Eceyi kızdırdı

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Eda Ece uzun zamandır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor...

Danilo Zanna ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

BOŞANMA AŞAMASINDA

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye’de Tuğçe Demirbilek’le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.

2012 yılında evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırmış. Birlikte yaşadıkları Etiler’deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler’de ayrı bir eve çıkmıştı.

Danilo Zanna ile sık sık bir araya geliyorlar haberi Eda Eceyi kızdırdı

Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

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