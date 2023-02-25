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Daniel Craig'in sesiyle depremzedeler için yardım çağrısı: İngiltere'de 29 TV kanalında ortak yayın

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#Daniel Craig#6 Şubat Depremi#Kahramanmaraş Depremi
Daniel Craigin sesiyle depremzedeler için yardım çağrısı: İngilterede 29 TV kanalında ortak yayın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 10:54

6 Şubat 2023 Pazartesi günü, Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Adıyaman, Gaziantep de dahil toplam 11 ilde hayat hiç de sıradan bir şekilde başlamadı. Kahramanmaraş'a bağlı Pazarcık'ta saat 04:17'de meydana gelen 7.7'lik deprem ile yataklarından fırlayan milyonlarca insan büyük bir felaketin tam ortasında kaldı. Bundan tam 9 saat sonra meydana gelen 7.6'lık ikinci deprem ise acıları acı tabloyu ikiye katladı.

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Türkiye'nin yakın tarihinde gördüğü bu en büyük felaket, 44 bini aşkın insanın hayatına mal oldu. Geride kalan milyonlarca kişi ise bir yandan kaybettiklerinin acısını yaşarken diğer yandan da günlük hayatın sıradan ihtiyaçlarına ulaşmaya çalışıyor. Elbette devlet ve millet el ele, tek yürek halinde yaraları sarmaya çalışıyor. Bir yandan da dünyanın dört bir tarafında yardım kampanyaları düzenleniyor.

PAZAR GÜNÜNE KADAR YAYINLANACAK
İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşları ve TV kanalları, büyük felaketten etkilenenlere yardım elini uzatmak için bir araya geldi. Art arda meydana gelen depremin yarattığı yıkımı gözler önüne seren 90 saniyelik bir özel film hazırlandı. Milyonlarca seyirciyi yardıma çağıran bu film, İngiltere'nin 29 kanalında birden eş zamanlı olarak cuma akşamı yayınlanmaya başladı. Deprem bölgesinden çarpıcı görüntülerin yer aldığı bu kısa film, pazar gününe kadar hem bu TV kanallarında hem de bir online platformda yayınlanacak.

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Bu yardım çağrısı filmi, aynı zamanda Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester gibi İngiltere'nin büyük kentlerindeki açık hava ekranlarında da tekrarlanacak.

Daniel Craigin sesiyle depremzedeler için yardım çağrısı: İngilterede 29 TV kanalında ortak yayın

ÜNLÜ OYUNCU DANIEL CRAIG SESLENDİRDİ
90 saniyelik bu filmi seslendiren kişi ise James Bond serisiyle hafızalara kazınan Daniel Craig. İngiltere'de 14 yardım kuruluşunu bir araya getiren Disasters Emergency Committee (DEC) ile birlikte çalışan Craig, filmde depremin yarattığı hasarı kelimelere döküyor: " Hastaneler, okullar ve iş yerleri enkaz altında kaldı. Yüzbinlerce insan, kış koşullarında evlerini kaybetti" diyen Craig, herkesi DEC aracılığıyla depremzedelere yardıma çağırdı.

Depremin saniyeler sürdüğünü ancak yaraların sarılmasının yıllarca devam edeceğini belirten Daniel Craig, yapılan her bir kuruş yardımın ihtiyaç duyanlara ulaştığını belirtti. Craig, deprem bölgesindeki insanların yaşadığı travmanın bitirilemeyeceğini vurgulayıp "Ama yardım edebiliriz ve yardım etmeliyiz" diyerek sözlerini noktaladı.

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