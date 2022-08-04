Yeni paylaşımı da şaşırttı: Evlilik bir tuzak, bekâr kalın!

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O FOTOĞRAF YANKI YARATTI

Onun bu yaşam tarzı, artık sosyal medya kullanıcıları için "alışıldık" bir duruma dönüşmüştü. Fakat geçen 25 Temmuz'da yaptığı bir paylaşımla yeniden gündemin ilk sıralarına oturdu. Her zaman mayosuyla görüntülenirken o gün üzerinde takım elbise vardı, yanında da elinde bir demet çiçek tutan genç bir kadın! Paylaşımın mesajında da "Sonunda yaptım" yazıyordu. Yani iddiasına göre dünyanın en çapkın adamı artık evlenmişti.

BAZILARI MUTLULUK DİLEDİ, BAZILARI İNANMADI

Evet, tahmin ettiğiniz gibi Dan Bilzerian'dan söz ediyoruz... Geçen ay evlendiğini duyurup milyonlarca takipçisi arasında yoğun bir tartışmaya neden oldu Bilzerian. Bazıları onun sonunda gerçekten evlendiğine inanırken bazıları "şaka" yaptığını ileri sürdü.

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'EVLİLİK BİR TUZAK, BEKÂR KALIN'

Tam bu tartışmalar dinmişken Bilzerian yeni bir paylaşımla tekrar gündemin ilk sıralarına yükseldi. Tropikal bir bölgede, yanında yine birbirinden güzel kadınlarla tatil keyfi yaparken görüntülenen Dan Bilzerian bu videoyu ilginç bir mesaj eşliğinde paylaştı: "Evlilik bir tuzak, bekâr kalın."

Dan Bilzerian'ın bir kadınla evlenip yanında birçok kadınla balayı yapmasını eleştiren takipçileri de oldu. Bunlardan biri Bilzerian'ın "gelecek nesillere kötü örnek" olduğunu belirtti. Bir takipçisi de yanındaki genç kadınlara gönderme yaparak "Kardeşim sen artık evlisin" diye yazdı. Bir başka takipçisi "Evlilik sadece birbirini seven iki cesur insan içindir" diye görüşünü ifade etti.

İşte bu paylaşım ve mesaj, sosyal medyada yine büyük yankı buldu. Bir grup takipçisi, Bilzerian'ın balayı keyfi yaptığını ileri sürdü. Bazıları da onun her gününün balayı gibi geçtiğini savundu. Dan Bilzerian'ın bir başka takipçisi de onun "çocukluğundan beri balayı yaptığını" belirten bir yorum yazdı.

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TANITIM VİDEOSU OLABİLECEĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Başından beri gerçekten evlenip evlenmediği tartışma konusu olan Dan Bilzerian'ın bu "balayı" paylaşımı da benzer tepkiler aldı. Bu videonun aslında balayı görüntüleri içermediği, Bilzerian'ın alkollü içecek markası için çekilen bir tanıtım filmi olduğu ileri sürüldü bazı takipçileri tarafından.

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1998 DOĞUMLU BİR MODEL

Bu arada 41 yaşındaki Dan Bilzerian'ın evlendiği ileri sürülen genç kadının kimliği de ortaya çıktı. ABD magazin basınına göre bu genç kadın Hailey Grice adında genç bir model. Şöhretini de Instagram'da paylaştığı iddialı pozlarına borçlu Grice.

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HUKUK EĞİTİMİ GÖRMÜŞ

Kendi anlatımına göre hukuk alanında öğrenim gören Hailey Grice bu mesleği yapmak yerine farklı hayat tercihlerine yöneldi. 1998 doğumlu olan genç kadının bazı plaj giyimi ve iç çamaşırı firmaları için modellik yaptığını da hatırlatalım.

Şimdi biraz da bütün bu olayların odak noktasındaki Dan Bilzerian'in kim olduğuna bakalım. Tam adı Daniel Brandon Bilzerian olan 41 yaşındaki Dan Bilzerian, Tampa, Florida'da dünyaya geldi. Wall Street'te başarılı bir girişimci olan babası, hem Dan hem de kardeşi Adam adına birer fon oluşturmuştu. Yani geleceği zaten baştan garanti altına alınmıştı. 2000 yılında denizci olarak askerlik hizmetini yapan Dan Bilzerian, daha sonra Florida Üniversitesi'nin İşletme ve Kriminoloji bölümlerine girdi.

LÜKS HAYATINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Gösterişli bir hayat sürmesini sağlayan kazancını ise 2009 yılında Poker World Series'e katılarak kazandı. Instagram'da ilgi çekmeye başlaması 2013 yılında oldu. Bu konudaki ilk adımları da bundan bir yıl önce atmaya başlamıştı. Dan Bilzerian dünya çapında adını, lüks hayatını gözler önüne serdiği bu paylaşımlarla duyurdu.

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Sürekli olarak ilgi çekmeyi seven Bilzerian, 2016 yılı için ABD başkanlığına aday adayı olacağını açıkladı. Fakat sonra Donald Trump'a destek verdi. Dan Bilzerian'ın 2022 yılı itibarıyla 200 milyon dolar serveti olduğu belirtiliyor.