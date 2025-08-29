Daha yeni kocası iflastan kurtarmıştı... Damlaya damlaya göl oldu... Kirpiklerden, gözlerden kesesini doldurdu

Haberin Devamı

İkisi de gayet iyi kazanıyordu...İlerleyen yıllardazda servetlerine servet kattılar zaten.

Victoria Beckham, müzikten emekli olduktan sonra şansını bu kez de moda dünyasında denemeye karar verdi.

Kendi adıyla bir moda ve kozmetik firması kurdu...

İşin doğrusu başlarda da ayakta durmak için çok çabaladı. Hatta bundan birkaç yıl önce Victoria'nın firmasını iflas etmekten kocası David Beckham kurtardı.

İFLASTAN ZOR KURTULMUŞTU... BU SENE KESESİNİ İYİCE DOLDURDU

Ama bu yıl belki kendisinin bile beklemediği bir şey oldu..

51 yaşındaki Beckham kazancını geçen yıla oranla yüzde 26 gibi şaşırtıcı bir oranda artırdı... Sonuç olarak 112.7 milyon sterlinlik ciro yaptı.

Peki bunu neye borçlu olduğunu biliyor musunuz?

Güzellik ve kozmetik konusunda kendisini örnek alan milyonlarca kadını sosyal medya aracılığıyla ikna edip sattığı göz kalemlerine!

Üstelik de söz konusu göz kalemleri sadece 32 sterline satıldığı halde.

HER 30 SANİYEDE BİR TANE GÖZ KALEMİ SATILDI

İngiliz Daily Mail gazetesinin yaptığı hesaplamaya göre Victoria Beckham'ın çok beğenilen bu göz kalemleri her 30 saniyede bir tane satıldı.

Böylece eski atasözündeki gibi "damlaya damlaya göl oldu" ve Victoria Beckham da bu satışlardan şaşırtıcı bir biçimde büyük bir kar elde etti.

Belirtilenlere göre söz konusu göz kalemleri sadece İngiltere'de değil ABD'de çok sayıda alıcı buldu.

SOSYAL MEDYADAN KALEMLERİNİ KULLANMAYI BİLE ÖĞRETİYOR: Bu arada Victoria Beckham'ın sık sık bu göz kalemlerinin nasıl doğru kullanılacağına dair sosyal medya paylaşımları yaptığını hatırlatalım. Hatta 14 yaşındaki kızı Harper Seven da bazen annesine bu konuda destek oluyor ve bu yüzden David ile Victoria "Bu yaşta çocuğun makyajla ne işi var?" diye eleştiriliyor.

ORTAK SERVETLERİ 500 MİLYON STERLİN

Küçük bir hatırlatma yapalım yeri gelmişken... Beckham çiftinin büyük serveti bu yılın mayıs ayında tescillendi...

Ünlü çift, The Sunday Times gazetesinin hazırladığı geleneksel Zenginler Listesi'ne girdi Victoria ve David Beckham… Ortak servetleri ise 500 milyon sterlin..

Beckham çifti aynı listeye ilk kez 2002 yılında 35 milyon sterlinlik servetleri ile girmişti.