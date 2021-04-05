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Haber Giriş: 05.04.2021 - 12:30 | Son Güncelleme:

Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil'den güldüren paylaşım!

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Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil'den güldüren paylaşım!

Çukur dizisinde yer alan Damla Sönmez, rol arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil'le güldüren bir paylaşıma imza attı.

Çukur dizisinden rol arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil ile aynı karavanı paylaşan Damla Sönmez, sosyal medya hesabında  oryantal dans yaptığı anlara yer verdi. O sırada rol arkadaşı Köstendil'in, Sönmez'e bakmadığı ve bakışlarını kaçırdığı görüldü.

Bu görüntüler akıllara İbo Show'da oryantal Didem'in dansını izlememek için kafasını başka yöne çeviren Bülent Serttaş'ı getirdi. Kullanıcılar, video sonrası ikilinin Serttaş'ı ti'ye aldığı yönünde yorumlarda bulundu.

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