Damla Ersubaşı’nın eşi Mustafa Can Keser kimdir, ne iş yapıyor?

Damla Ersubaşı ile 2016 yılında hayatını birleştiren, iki çocuk babası Mustafa Can Keser, Ortaköy'de yer alan bir gece kulübünün işletmeciliğini üstleniyor. Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Damla Ersubaşı’yla dört yıldır evli olan Mustafa Can Keser, son zamanlar aldatma iddialarıyla gündemdeydi. Damla Ersubaşı, hamileliği döneminde ihanete uğradığı haberleriyle şoke olmuş, olay sonrası "Boşanma var diyemem, olayı atlatmaya çalışıyoruz" demişti.

Mustafa Can Keser aldatma haberleri ardından şu açıklamayı yapmıştı:

Hakkımda çıkan "Eşini aldattı" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sahibi olduğum gece kulübünde sarhoş bir bayan müşteri bir şeyler söylemeye çalışırken görüntüm alınıp, sanki eşini aldatıyormuş gibi bir boyut verilerek tüm medya organlarına servis edilmiştir. Konu ile ilgili tarafıma yapılan bu ahlaksız durumdan dolayı tüm yasal haklarımı kullanacağım. Kamuoyuna duyurudur.

Çift krizi atlatamadı, Damla Ersubaşı iki çocuğunun babası Mustafa Can Keser'den boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.