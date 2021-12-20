Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser ikinci kez nikah masasına oturacak!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
2-2 sonrası çok konuşulan iddia Anlamak mümkün değil, Mesut 15 yıl sonra...2-2 sonrası çok konuşulan iddia! "Anlamak mümkün değil, Mesut 15 yıl sonra..."#Fenerbahçe
Türkiye kar altında Çok sayıda ilde eğitime kar engeli...Türkiye kar altında! Çok sayıda ilde eğitime kar engeli...#Kar Yağışı
Erdoğandan TÜSİADa tepki: Bizimle mücadele edemezsinizErdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Omicron itirafı... Canlı yayında açıkladı Ezber bozan sözlerOmicron itirafı... Canlı yayında açıkladı! Ezber bozan sözler#Omicron
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
Korkunç gerçek ortaya çıktı... İzlemeye dayanamadıkKorkunç gerçek ortaya çıktı... 'İzlemeye dayanamadık' #Myanmar
Tüm merakları giderdi Ne kadar ödeyeceğini açıkladıTüm merakları giderdi! Ne kadar ödeyeceğini açıkladı#Elon Musk
Kadıköyde o an Ayrılık konuşulurken Kenan Koçak ve Ali Koç...Kadıköy'de o an! Ayrılık konuşulurken Kenan Koçak ve Ali Koç...#Kenan Koçak
PKK’lı değilsen ‘Kürt’ değilsin, ‘Caş’sınPKK’lı değilsen ‘Kürt’ değilsin, ‘Caş’sın!#HDP
Derbi sonrası Şenol Güneş sürprizi Bilmece çözüldü, 1-2 gün içinde...Derbi sonrası Şenol Güneş sürprizi! Bilmece çözüldü, 1-2 gün içinde...#Beşiktaş
Kış lastiğinde kiralık dönemiKış lastiğinde kiralık dönemi#Kış Lastığı
Kadından hani şef olmazdıKadından hani şef olmazdı#Sinem Özler
Annelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldıAnnelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı#Aslı Enver
Kanser vakaları neden artıyor Genetik yatkınlık yüzde 10 ise...Kanser vakaları neden artıyor? Genetik yatkınlık yüzde 10 ise...#Kanser
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser ikinci kez nikah masasına oturacak!

#Damla Ersubaşı#Mustafa Can Keser#Sihirli Annem
Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser ikinci kez nikah masasına oturacak

Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser yeniden evlenme kararı aldı. Güzel haberi Ersubaşı sosyal medya hesabından duyurdu.

Haberin Devamı

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle adını duyuran Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu.

Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili, aralarındaki buzları eritti.

'Mustafa'dan evlenme teklifi bekliyorum' diyen Damla Ersubaşı, güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.

Haftasonu tatile çıkan ikili çocuklarıyla vakit geçirdi. Mustafa Can Keser, eski eşine ikinci kez evlilik teklifinde bulundu. Damla Ersubaşı'nın cevabı 'evet oldu. Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Ersubaşı altına; ' Evet, evet tekrardan evet' notunu düştü.

Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser ikinci kez nikah masasına oturacak

MUSTAFA'DAN ŞİDDET GÖRMEDİM

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser'le sorunları aştıklarını söylemişti:

Haberin Devamı

“Hiçbir hata tek taraflı değil, onun da mutsuz olduğu konular vardı benimle ilgili benim de mutsuz olduğum durumlar vardı.

Bu bilinçli bir barışma olmadı, kendiliğinden oldu. Bir terapiye gitmeye başladık ikimize de çok iyi geldi. Hatalarımızı gördük. Biz karşılıklı konuşamıyormuşuz onu anladık.

Mustafa sinirliydi, fevriydi. Sinirini belki benimle konuşmayarak, surat asarak yansıtıyordu. Terapiden sonra Mustafa değişti. Terapide her şey ile yüzleşiyorsunuz, çiftlere kesinlikle öneriyorum.

Ben hayatımda kimseye kin tutmadım, insanlar neden bu kadar kin duyarak yaşıyor çok şaşırıyorum.

Hiçbir zaman ‘Mustafa beni dövdü, şiddet uyguladı’ demedim. Bunlar yazıldı ama ben hiçbir zaman böyle bir iddiada bulunmadım. İnsanların bu kadar kin dolmasını anlamıyorum.”

Bir dönem ‘eşi tarafından darp edildi’ iddialarıyla gündeme gelen Damla Ersubaşı, çok konuşulan fotoğrafın hikayesini de anlattı: “Bu fotoğraftaki olay şudur; Dişim kırıldı ve iltihap yaptı, bütün yüzüm şişti. Bir haftalık bu süreç yavaş yavaş şişti… Bizim kavgalarımız sadece bağırma-çağırmaydı. Hiçbir şiddet olmadı. Beni kıran şey; bazen ses tonu bazen de umursamaz hareketleriydi. Tekrar evlenmeyi düşünüyoruz ama beni ikna etmesi lazım. Şu an ikna etme aşamasındayız. “

Gözden Kaçmasın

Eşimi ve kardeşimi dövdüm pişmanım'Eşimi ve kardeşimi dövdüm pişmanım'
#DAMLA ERSUBAŞI#MUSTAFA CAN KESER
7 yıl önce bugüne bin şükür7 yıl önce bugüne bin şükür
#CEYDA DÜVENCİ#DOĞA RUTKAY
Haberle ilgili daha fazlası:
#Damla Ersubaşı#Mustafa Can Keser#Sihirli Annem

BAKMADAN GEÇME!

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın

BAKMADAN GEÇME!

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın