Damla Ersubaşı: TV projem ertelendi

Ersubaşı, jüri koltuğunda oturacağı yeni TV programının Covid-19 vakalarının artması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, renkli spor giyim tarzıyla da meraklı bakışları üzerine topladı.

Yeni bir televizyon programında jüri koltuğunda oturacak olan Ersubaşı, "Pandemi süreci ve şu son dönemde vaka sayılarının artmasından dolayı programın başlaması ileri bir tarihe ertelendi" açıklamasına bulundu.

PARMAĞINDAKİ TEK TAŞ YÜZÜK DİKKAT ÇEKTİ

Eşiyle boşanma aşamasında olan güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Ayrıca Damla Ersubaşı'nın parmağındaki tek taş yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.





