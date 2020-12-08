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Haber Giriş: 08.12.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Damla Ersubaşı kızının doğum gününü kutladı

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Damla Ersubaşı kızının doğum gününü kutladı
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Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı’nın küçük kızı Zeynep Nisa, 1 yaşına bastı.

Kızının yeni yaşını evde kutlayan Ersubaşı, partiden kareleri sosyal medyadan yayınladı. Damla Ersubaşı, kızları Zeynep Nisa ve Zehra ile birlikte çekilen bu karelerine, “Ah, ne şanslıyım ben sizin anneniz olduğum için... Hayatımın en güzel ‘iyi ki’leri!” notunu düştü.

Damla Ersubaşı kızının doğum gününü kutladı


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