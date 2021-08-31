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Haber Giriş: 31.08.2021 - 14:30 | Son Güncelleme:

Damla Ersubaşı: Eski eşimle görüşmeye devam edeceğiz

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Damla Ersubaşı: Eski eşimle görüşmeye devam edeceğiz

Damla Ersubaşı, geçtiğimiz akşam Bebek Chilai adlı mekanda sosyal medya fenomeni Beyza Doruk’la yemek yedi.

Arkadaşıyla hasret gideren oyuncu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Ersubaşı, “Eski eşi Mustafa Cankeser’le barıştı” haberlerine açıklık getirdi: “Biz boşandıktan sonra görüşmeye devam ettik zaten. Sonuçta her şeyden önce anne ve babayız. Bir çocuğumuz var. Görüşeceğiz ve görüşmeye devam edeceğiz.”

Damla Ersubaşı: Eski eşimle görüşmeye devam edeceğiz

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser barıştı mı Kafa karıştıran paylaşım...
Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım...

Oyuncu, estetik haberler için de “Ufak dokunuşları seviyorum. Kimseye de kulak asmıyorum, yaptırmaya devam edeceğim” dedi.

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Damla Ersubaşı son halini paylaştı, takipçilerinden yorum yağdı
Damla Ersubaşı son halini paylaştı, takipçilerinden yorum yağdı

Damla Ersubaşı: Eski eşimle görüşmeye devam edeceğiz



En lezzetli yemek tarifleri burada

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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