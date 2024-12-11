Damla damla eriyen yıldız sonunda isyan etti: Hayranlarım gerçekten bu kadar çirkin olduğumu düşünecek

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Bunun en çarpıcı örneklerinden birini de ünlü müzisyen Ozzy Obourne'un bir TV yıldızı olan karısı Sharon Osbourne yaşıyor.

Bir süre önce ilaç kullanarak aşırı şekilde kilo veren Osbourne, şimdi yeniden kilo almaya çalışıyor. Ama görünüşe göre de bunu bir türlü başaramıyor.

SOSYAL MEDYA SİTESİNİN ALAY KONUSU OLDU... ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Üstelik son dönemde bir sosyal medya sitesi Sharon'ın paparazzi tarafından çekilen pozlarının üzerinde oynayarak onu olduğundan daha zayıf ve daha çökmüş bir vaziyette gösteriyor.

İşte bu durum elbette Sharon Osbourne'un da kulağına gitti ve o da öfkeden küplere bindi.

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Tam da yeniden kilo almaya çalıştığı bir dönemde başına gelenler Osbourne'un ruh sağlığını da daha fazla bozuyor yıldıza yakın kaynaklara bakılırsa...

Bu kaynaklardan biri Radar Online adlı internet sitesine yaptığı açıklamada "Sharon sitenin yayınladığı fotoğrafları gördüğünde öfkeden deliye döndü. Çünkü bu fotoğrafların kendisini olduğundan daha zayıf ve daha kötü durumda gösterdiğini düşünüyor. Ayrıca hayranlarının kendisinin gerçekten bu şekilde göründüğünü düşünmesini de istemiyor" diye konuştu.

Bu kaynakların da söylediği gibi Sharon Osbourne, ilaç kullanarak kilo vermenin vücuduna zarar verdiğini biliyor.

Bu kilo kaybını durdurmak için elinden geleni yapıyor ama bunlar da şu ana kadar işe yaramış değil.

HER GÜN BİRAZ DAHA ERİYOR

Aslına bakılırsa Osbourne'un son bir buçuk yıldaki aşırı zayıflığı medyanın da gündeminde.

Bir yandan kocası Ozzy Osbourne'un giderek bozulan sağlık durumuyla ilgilenen Sharon, kendisi de her gün eriyip gidiyor...

Geçtiğimiz ay çıktığı bir alışverişte paparazzi tarafından çekilen görüntüleri de bu endişeyi artırdı.

Çünkü Sharon Osbourne, gereğinden daha zayıftı. Bu kilo kaybının nedenleri hakkında farklı iddialar ortada dolaşıyor.

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Bunlardan birine göre Sharon Osbourne, kocasının bakımını üstlendiği ve kendisi de artık çok genç sayılmayacağı için zorlanmaya başladı.

KİLO KONUSUNDAKİ KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Yakınlarının anlattığına göre üç çocuk annesi Sharon Osbourne, artık zayıflama konusunda kontrolü tamamen kaybetti. Kilo verdikçe veriyor ve ortaya çıkan sonuç da onu çok memnun etmiyor.

Sharon'a yakın bir kaynak "Kollarını uzun kollu giysilerle örtüyor. Çünkü kolları inanılmayacak kadar ince. Bu durum da onu mutsuz ediyor" diye konuştu.

Her ne kadar bedeninin diğer kısımlarını giysilerle örtebilse de yüzü Sharon Osbourne'un ne kadar zayıfladığını gözler önüne seriyor zaten.

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Kendi sağlığı da bozuk olan kocası Ozzy Osburne da Sharon'ın kilo almaya çalıştığını, durmadan yüksek kalorili yiyecekler tükettiğini ama bunun da artık bir faydası olmadığını söyledi.

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'İLAÇ KULLANMANIN BEDELİNİ AĞIR ŞEKİLDE ÖDEDİM'

Sharon Osbourne geçen yıl katıldığı bir sohbet programında aslında bu kadar zayıflamak istemediğini ve kilo kaybı için ilaç kullanmanın bedelini ağır bir şekilde ödediğini anlattı.

Yıldız her gün midesinin bulandığını belirtip bu durumun kolay düzeleceğini sanmadığını da sözlerine ekledi

Piers Morgan'ın programında artık ilaç kullanmayı bıraktığını belirten Sharon Osbourne "Şimdi artık durma zamanı. Ben aslında bu kadar zayıflamayı istememiştim. Ama oldu bir kere" diye konuştu.

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Osbourne 'Büyük olasılıkla verdiği kiloları yakında tekrar alacağını da belirtti.

Sharon Osbourne bir yandan kendi kilo sorunuyla uğraşırken diğer yandan da artık günlük hayatını bile kolayca sürdüremeyen kocası Ozzy Osbourne'a destek olmaya çalışıyor.

Sharon Osbourne, fazla zayıfladı ve artık bunun önüne geçemez hale geldi. Ama yeniden kilo alma yolundaki çabaları hep sonuçsuz kalıyor.





Osbourne, aşırı zayıflığın yüzünde yarattığı izleri silmek için estetik kliniklerin kapısını da aşındırıyor.





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Sharon bir yandan da kocası Ozzy Osbourne'un sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.