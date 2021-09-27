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Damla Altun ile Uğur Şengül ayrıldı mı? Damla Altun'dan ayrılık açıklaması

#Damla Altun#Damla Altun İle Uğur Şengül
Damla Altun ile Uğur Şengül ayrıldı mı Damla Altundan ayrılık açıklaması

Çift olarak paylaştıkları sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Damla Altun ile Uğur Şengül ayrıldı. Damla Altun ile Uğur Şengül çifti uzun süredir birlikteydi. İkili ayrılık haberini, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Peki, Damla Altun ile Uğur Şengül neden ayrıldı? İşte Damla Altun'un ayrılık açıklaması

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Damla Altun ile Uğur Şengül çiftinden ayrılık haberi geldi. İkili takipçilerinin soruları üzerine sosyal medya hesaplarından ayrıldıklarını duyurdu. 

''Günlerdir sorulan sorunun cevabını benden/bizden duymanız en doğrusu. Uğur'la birlikteliğimizi sonlandırdık. Biliyorsunuz biz aynı zamanda birbirimizin en yakın arkadaşı, dostuyuz. Bu yüzden bu süreç bizim için oldukça hassas. Zaman ne gösterir bilinmez ama şu an için en doğru kararın bu olduğu konusunda anlaştık. Yıllardır hayatımızı sizinle paylaşıyoruz bu konuyu da böyle story ile değil konuşarak bir videoda sizinle paylaşacağız. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Damla''

Damla Altun ile Uğur Şengül ayrıldı mı Damla Altundan ayrılık açıklaması

UĞUL ŞENGÜL'ÜN AÇIKLAMASI

Damla Altun'un yanı sıra Uğur Şengül de ilişkilerinin dostça bittiğini "'Arkadaşlar Damla'yla olan birlikteliğimizi sonlandırdık. Yıllar içinde ilişkimizin yanı sıra çok yakın iki dost arkadaş olduk en önemlisi aile olduk. Sevgimizden hiç bir zaman şüphemiz olmadı, şu an bu kararı çok üzülerek alıyoruz ve bize bir şekilde iyi geleceğine inanıyoruz. İkimiz içinde zaman ne gösterir bilinmez ama şu an için en doğrusu bu diye düşündük. Yıllardır hayatımızı sizinle paylaştığımız için bu konuyla alakalı açıklamayı da bir videoda yapmak boynumuzun borcudur. Şimdiden göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için çok teşekkür ederiz.'' ifadeleriyle bildirdi.

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#Damla Altun#Damla Altun İle Uğur Şengül