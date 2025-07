Damatlıkla görünce hayranları çıldırdı: Hangi ara evlendiniz siz!

Haberin Devamı

Çok da mutlu bir çocukluk geçirmedi Reeves. Sonrasında doğmamış çocuğu sevgilisinin karnında öldü. Onun ardından yollarını ayırsa da dostluğunu sürdürdüğü sevgilisi bir trafik kazasında son nefesini verdi. Kız kardeşi kansere yakalandı.

Bütün bunların yanı sıra iyi yüreğiyle de biliniyor Keanu Reeves. Metroya biniyor, kimi zaman yerini başkalarına veriyor. Sette birlikte çalıştığı kamera arkası ekibe pahalı hediyeler alıyor. hatta "Ben ünlüyüm" demeden sette ağır ekipmanların taşınmasına bile yardım ediyor.

GELİN VE DAMAT POZU HERKESİ HEYECANLANDIRDI

Ama Keanu Reeves'in son birkaç gündür bu kadar çok konuşulmasının nedeni bambaşka.

Buna bir bakalım.

Bilindiği gibi Reeves, bir süredir Alexandra Grant ile mutlu bir ilişki sürdürüyor. Hatta ikilinin nişanlandığı bile söylentiler arasında. İki sevgili zaman zaman sokaklarda el ele gezerken ya da bir yerde mutluluk içinde yemek yerken görüntüleniyor.

Bütün bunların üzerine sosyal medyada dolaşan bir görüntü Keanu Reeves'in hayranlarını aşırı şekilde heyecanlandırdı.

O birkaç kare fotoğrafta Keanu damatlık kıyafetiyle görülüyor. Alexandra Grant da bembeyaz ve sade bir gelinlik içinde. Elinde gelin buketiyle ikisi el ele objektiflere gülümsüyor.

Karelerden bir diğerinde de gelinliği içindeki Grant'a makyaj yapılırken Keanu da onu izliyor.

Anlayanlar, anlamayanlara Keanu Reeves ile Alexandra Grant'in 'düğün' pozlarının yapay zeka ürünü olduğunu anlattı. Ama onların gerçekten evlenmesini bekleyenlerin de hevesi kursağında kaldı.





MEĞER HERKES ONLARDAN DÜĞÜN HABERİ BEKLİYORMUŞ

İşte sosyal medyada bu kareler paylaşıldı ve hayranları paylaşımı yapan sayfa üzerinden Keanu Reeves ve Alexandra Grant'a tebrik mesajları yağdırdı.

Milyonlarca kişi onların aşklarını yaşadıkları gibi gözlerden uzak bir şekilde evlendiğini sandı.

Ama hepsinin hevesi kursağında kadı. Çünkü Keanu Reeves ile Alexandra Grant'in o görüntüleri yapay zeka ürünüydü. Bunu anlayanlar, anlamayıp tebrik edenleri "Bunlar gerçek değil, yapay zekayla üretildi" diye uyardı.

Ama bu paylaşım bile hayranlarının Keanu Reeves'in Alexandra Grant ile yuvasını kurmasını ne kadar çok istediğini gözler önüne serdi.

AYNI ZAMANDA MÜZİSYEN... ÜSTELİK KİTABI BİLE VAR

Milyonlar Keanu Reeves'i oyuncu olarak tanıyor ama onun başka yetenekleri de var. Hem bir müzisyen hem de bilim kurgu yazarı China Mieville ile birlikte ortak çalışma yaptığı The Book of Elsewhere adlı bir kitabı var.

İşte geçen yıl tam da bu zamanlarda kitabının tanıtımı için verdiği bir röportajda sürekli olarak ölümü düşündüğünü söylemişti Reeves. Aslına bakılırsa onun kadar ölümle içli dışlı olan birinin bunu düşünmesi de gayet normal. Çünkü genç yaşından beri çevresinde hep ölümü gördü.

1993 yılında en yakın arkadaşı ve dönemin ünlü oyuncularından biri olan River Phoenix, henüz 23 yaşındayken aniden öldü.

Bundan altı yıl sonra nişanlısı Jennifer Syme, ünlü aktörle yaşadıkları aşkın meyvesi olan kızı Ava'yı ölü olarak doğurdu. Yani Reeves, çocuğunu kaybetti. Sadece iki yıl sonra da Reeves'in bu acı olaydan sonra yollarını ayırdığı nişanlısı Syme bir trafik kazasında hayata veda etti.

Reeves'in kız kardeşi kan kanserine yakalandı ve ölümden döndü. Daha 20'li yaşlarından bu yana insanın bu dünyada geçici olduğunun, günün birinde öleceğinin bilincinde.

Bu konuda 2019 yılında Stephen Colbert'ın programına katıldığında da onun sorduğu soruya ilginç bir yanıt vermişti... Colbert, ünlü oyuncuya "Biz öldüğümüzde ne olacağını düşünüyorsun?" diye sordu.

Reeves de kısa ve net bir yanıt verdi: "Bizi sevenlerin bizi özleyeceğini düşünüyorum."

KAZANCININ YÜZDE 70'İNİ KANSER ARAŞTIRMALARINA BAĞIŞLADI

Reeves 2022 yılının ocak ayında Matrix filminden kazandığı paranın yüzde 70'ini kanser araştırmalarına bağışlamasıyla gündeme gelmişti. Bunun temelinde ise kız kardeşinin de yıllar önce kan kanseriyle mücadele etmesi ve hastalığı yenmesi.

Keanu Reeves'in kariyeri açısından çok önemli bir kilometre taşı olan 1999 tarihli Matrix filminden kazandığı paranın yüzde 70'ini lösemi araştırmaları için bağışladığı önceki yılın başında ortaya çıkmıştı.

Reeves'e bu film için önce 10 milyon dolar ödendi, sonra da film gişede büyük başarı kazanınca 35 milyon dolar daha ekledi kazancına. ABD basınında yer alan haberlere göre Reeves, bu kazancının yüzde 70'ini, lösemiyle ilgili araştırmalarda harcanması için bağışladı.

Bütün bu karmaşanın ve ardı ardına gelen acı olayın ardından Reeves sonunda Alexandra Grant ile yaşadığı sakin ve huzurlu ilişki sayesinde mutluluğu da buldu. İşte bu yüzden de hayranları sosyal medyada dolaşan yapay zeka ürünü fotoğrafları görünce aşırı şekilde heyecanlandı.