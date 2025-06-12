Eşsiz güzelliği kalbinde iyileşmeyen yara... Daha sevgilim bile yoktu... Benden büyük rol arkadaşımı dudağından öpmek zorunda kaldım

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Bu süreçte ön plana çıkan hep güzelliği oldu...

Bu da sinema gibi görselliğe dayalı bir sanat dalı söz konusu olduğunda gayet normaldi aslında. Çünkü öyle böyle bir güzelliği yoktu. Eşine az rastlanır fiziksel özelliklere sahipti.

Sonuç olarak yıllarını kamera karşısında geçirdi, büyük bir şöhret ve servet kazandı. Ama ona kariyer yolu açan güzelliğinin de bedelini ödedi.

Çünkü yıllar sonra anlattığına göre daha küçücük yaşında bir tür cinsel obje olarak gösterilmek ve öyle lanse edilmek onda unutulması güç psikolojik etkiler bıraktı.

GÜZELLİĞİN BEDELİ EPEY AĞIR OLDU

Bu anlatılan Brooke Shields'ın kısa öyküsü...

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Geçtiğimiz hafta 60 yaşına giren Shields, artık iki çocuk annesi bir yetişkin... Hayata bakışı elbette gençlik ve çocukluk yıllarından çok farklı.

Ama söylediğine göre geçmişte yaşadıkları hiçbir zaman peşini bırakacak gibi de değil.

Zaten kendisine sinemada ün kazandıran Pretty Baby filminden bu yana kamera karşısında canlandırdığı karakterlerden nasıl etkilendiğini de artık hiç çekinmeden dile getiriyor.

İsterseniz 60 yıllık hayatının neredeyse başından beri kamera karşısında olan Shields'ın ünlü filmleri hakkında kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtlara şöyle bir bakalım...

'BU FİLM ŞİMDİ ÇEKİLSE ÇOCUK İSTİSMARI' DENİLİRDİ

Brooke Shields, henüz 13 yaşında bir çocukken oynadığı Pretty Baby adlı filmle bir anda kelimenin tam anlamıyla sinema dünyasına "bomba gibi" düştü...

Louis Malle'in yönettiği filmde genelevde çalışan bir kadının kızını oynuyordu Shields. Senaryo gereği canlandırdığı küçük karakter de günün birinde babası olacak yaşta birine "sunuldu."

1978 tarihli film hakkında Shields "Eğer bu film bugün çekilseydi ve yine 13 yaşında bir oyuncu benim karakterimi canlandırsaydı buna "çocuk istismarı derlerdi" diye konuşmuştu. Diğer yandan filmini de savunmaktan geri durmadı Shields.

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Shields o filmde bir çocuk için gerçek bir travma yaşamış. Daha hayatında hiç kimseyle öpüşmemişken rol gereği bunu yapmak zorunda kalmış. Hem de 30 yaşındaki rol arkadaşı Keith Carradine ile. Bu konuda şunları anlattı oyuncu: " Daha önce kimseyi böyle öpmemiştim. Rol içindi ve bu sayılmaz."

Bir keresinde de Pretty Babby'ye yöneltilen eleştiriler konusunda "Merak ediyorum, eğer ben o filmde bir katili oynasaydım sinema eleştirmenleri benim rol gereği de olsa birini bıçaklamamdan böylesine rahatsız olur muydu?" demişti.

YİNE GÜZELLİĞİ ÜZERİNDE KURULAN BİR FİLM: Brooke Shields, bundan iki yıl sonra bu kez Blue Lagoon (Mavi Göl) adlı filmde kamera karşısına geçti... O yapımda da güzelliği ön plana çıktı güzel oyuncunun. Hatta yarı çıplak bazı sahnelerde de oynadı... O sırada henüz 14 yaşındaydı.

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Shields'in bir sonraki filmi ise kendi deyimiyle setteki en korkunç deneyimlerinden birini yaşadığı Endless Love (Sonsuz Aşk) oldu.

Hemen hatırlatalım, o dönemde de Shields'ın 18 yaşına girmesine daha 3 yıl vardı. Henüz öyle bir deneyim yaşamamış olmasına rağmen rol arkadaşı Martin Hewitt ile bir sevişme sahnesinde oynaması gerekiyordu. İşte o sahne anlattığına göre hafızasında çok acı izler bıraktı.





TARTIŞMALI REKLAM FİLMİ: Yine bu filmle aynı yıl Brooke Shields, bu kez Calvin Klein'ın kot pantolonu için çekilen reklam filminde oynadı... Tabii o reklamda da göz alıcı fiziği ön plana çıktı... Ama Shields o dönemde kendisine yöneltilen eleştirilere "O zamanlar çok naiftim... Hatta daha bir sevgilim bile olmamıştı" diye yanıt verdi. Yani o reklam filminin başkalarına ne çağrıştırdığının o dönemde farkında bile olmadığını ifade etti.

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BUGÜN OLSA DAVA AÇILIRDI: Modellik kariyerine 1966 yılında yani sadece bir yaşındayken başladı Brooke Shields. Bunun mimarı da meslek hayatının çok büyük bir bölümünde menajerliğini üstlenen annesi Teri. Sonra TV ve yazılı basında yayınlanan birçok reklamda yer aldı oyuncu. O sırada bir yayın kuruluşunun onun için kullandığı tanımlama, bugün çocuk istismarından dava açılmasını gerektirip ceza verilecek türden: "Amerika'nın en yeni seksi çocuğu."





KARİYERİNDEN YANA GURURLU AMA ONU ÜZEN BİR AYRNTI VAR

Yani özetlemek gerekirse, Brooke Shields, henüz 1 yaşında reklam filmlerinde oynayarak başladığı kariyerini 57 yaşında hâlâ sürdürüyor.

Mesleği hakkında da gururla konuşuyor.

Ama hayatı boyunca özellikle de gençlik yıllarında kendisiyle ilgili kullanılan nitelemeleri, kendisine yönelik bakış açısını reddediyor: "Hayatım boyunca tekrar tekrar bana güzel bir yüzüm olduğu, bir seks sembolü olduğum söylendi. Ve bu benim yüreğimi dağladı."