‘Daha yeni evlendik, nasıl ayrı duralım!’ Çiçeği burnunda gelin kocasının peşinden Amerika’ya gidiyor

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Dua Lipa ve oyuncu eşi Callum Turner nihayet çok merak edilen düğünlerinin fotoğraflarını düğünden haftalar sonra sosyal medya hesaplarından paylaştılar ve meraklı hayranlarını sevindirdiler.

Mayıs sonunda İngiltere’de belediye binasında sürpriz bir nikah yapan ikili daha sonra aylardır hazırlandıkları düğün için İtalya’ya uçmuştu.

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Haziran ayının başında önce Palermo’da aileleri ve yakın dostları için tüm hafta sonuna yayılan eğlenceler düzenleyen ünlü çift sonra da Sicilya’da tuttukları bir şatoda düğün yaptılar.

Çift, 1,5 milyon sterline mal olduğu söylenen düğünlerinin ardından kâh Akdeniz sahillerini gezip bolca denize girip güneşlendi, kâh Roma’da tarihi yerleri gezip herkesi kıskandıran bir balayı yaptı.

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Bu ayın başlarında üç gün süren görkemli bir düğün yapan ünlü aşıkların yeni rotası ABD olacak!

İkisi de İngiliz olan ve Londra’da yaşayan Dua Lipa ve Callum Turner, evlilik hayatlarına sıra dışı bir başlangıç ​​yapmaya hazırlanıyorlar: Ünlü aktör düğünden sonra yedi aylığına Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmayı planladıklarını açıkladı.

36 yaşındaki Callum Turner peş peşe iki filmde birden başrol oynayacak.

Film çekimleri için okyanus ötesinde çalışmak zorunda kalacak olan ünlü oyuncuyu güzel eşi, 30 yaşındaki ünlü şarkıcı Dua Lipa yalnız bırakmayacak.

Yoğun programlarına rağmen birbirlerinden hiç ayrı kalmamayı huy edinen çift Callum Turner’ın film çekimleri boyunca yani yaklaşık 7-8 ay ABD’de yaşayacaklar.

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Callum Turner ilk olarak 1981 yapımı korku filmi Possession'ın yeniden çevriminde rol alacak ve başrol arkadaşı Margaret Qualley olacak. Yıldız isim daha sonra da Hollywood efsanesi Tom Hanks'in beyzbol koçu rolünü üstleneceği The Comebacker adlı filmde yer alacak.

Taşınacaklarını açıkladıktan sonra Callum Turner “Dünyanın dört bir yanına gitmemizi gerektiren işlerde çalışıyoruz. Londra'daki evimizdeyken arkadaşlarımızla olabildiğince çok vakit geçirmek önemli. Mümkün olduğunca birlikte olmaya özen gösteriyoruz.” dedi ve iş için bile ayrı kalmak istemediklerini sözlerine ekledi.

Dua Lipa ve Callum Turner, ilk kez Ocak 2024'te Londra'da bir restoranda karşılaşmış, ancak bu tanışıklıkları “merhabadan” öteye geçmemişti.

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Çift, tanışmadan önce Londra ve Los Angeles'taki ortak arkadaş gruplarında, partilerde ve etkinliklerde en az 4-5 kez aynı ortamda bulunmuş ancak her seferinde birbirlerini birkaç dakikayla kaçırmıştı.

İlerleyen günlerde Los Angeles'ta ortak bir arkadaşlarının doğum günü partisinde yan yana oturduklarında, ikisinin de o an Hernán Díaz’ın "Trust" (Güven) adlı romanını okuduğunu ve hatta tam olarak aynı sayfada (birinci bölümün sonunda) olduklarını anlamışlardı.

Ocak 2024'te parlayan bu kıvılcımın ardından gizlice görüşmeye başlayan ikili Temmuz 2024'te Glastonbury Festivali'nden paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını ilan etmişlerdi.

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Callum Turner, 2024 yılının Noel gecesinde (Aralık ayı sonunda) dizlerinin üstüne çöküp sevdiği kadına evlenme teklif etti. Çiftin yakınlarının basına verdiği bilgiye göre ünlü oyuncu Dua Lipa’ya vereceği nişan yüzüğünü en yakın kız arkadaşları ve kız kardeşi Rina’ya danışarak özel olarak tasarlattı…