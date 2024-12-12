Bekarlık yeminini onunla bozmuştu... Daha yeni 10'uncu yılı kutladılar ama ünlü çiftten kötü haber var!

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Dile kolay... Pırıltılı dünya için uzun sayılacak bir 10 yılı daha kısa süre önce geride bıraktılar.

Ki zaten George Clooney de artık evlenip yuvasını kurmaya epey ileri bir yaşta karar vermişti. Ama Amal Alamuddin Clooney, onu birlikte bir hayat kurabileceklerine ikna etti belli ki.

Sonunda 2014 yılında İtalya'da döneme damga vuran bir törenle evlendiler. Bu arada biri kız diğeri erkek ikiz çocukları dünyaya geldi.

Özetle mutlu mesut yaşayıp gidiyorlardı. Ta ki ABD'de yapılan başkanlık seçimlerine kadar...

DAĞLARI YERİNDEN OYNATACAĞINI SANDI

İleri sürülenlere göre Amal ve George Clooney evliliğinde büyük bir gerilim yaşanıyor. Hatta bazı kaynaklara göre örnek evlilik çatırdıyor.

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Bunun nedeni de seçimi kaybeden ABD başkan adayı Kamala Harris.

Bunun Clooney çiftinin evliliğiyle ne ilgisi olduğuna gelirsek...

Tıpkı Hollywood'un birçok ünlüsü gibi George Clooney de kampanya sırasında Harris'i destekledi. Hatta tüm diğer meslektaşları gibi bunu da yüksek sesle dile getirdi.

Ama sonuç olarak Kamala Harris seçimi kaybetti ve Donald Trump bir kez daha ABD başkanı seçildi.

SEÇİM SONUCU EVLİLİĞİ SARSTI

Şimdi Clooney çiftine yakın kaynakların anlattığına göre Amal, kocasının seçim kampanyası sırasında kendini bu kadar ön plana çıkarmasının ve alınan sonucun ünlü oyuncunun saygınlığına gölge düşürdüğü görüşünde.

Kaynaklar bu konuda "George, Kamala Harris'i desteklemesinin dağları yerinden oynatacağına gerçekten inanıyordu. Ama bu sadece onun kendini beğenmiş bir ünlü gibi görünmesine neden oldu" diye anlattı durumu.

George Clooney'in Joe Biden'a başkan adaylığından çekilmesini önerdiği makale de ünlü yıldızın bu konudaki imajına olumlu bir etki etmedi.

Sonuç olarak Clooney, Hollywood'un önde gelen ünlülerinden biri olabilir. Ama bu durum siyaset söz konusu olduğunda onun fikirlerini o kadar da önemli bir hale getirmiyor.

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AMAL'IN TAHAMMÜLÜ KALMADI

Clooney çiftine yakın kaynakların söylediğine göre Kamala Harris'in seçimi kazanması için mücadele eden oyuncunun egosu, seçim sonuçları nedeniyle büyük yara aldı.

Kaynaklar bu konuda "George'un değişken ruh haline Amal uzun süre tahammül edemeyecek" diye konuştu.

Yine iddialara göre 46 yaşındaki Amal Clooney ile 63 yaşındaki George Clooney arasındaki tek gerilim kaynağı bu değil. Buna George'un işiyle ilgili bir durum da eklendi.

Clooney, 2005 yapımı Good Night Good Luck adlı filmin bir Broadway versiyonunda görev almaya hazırlanıyor.

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BİR DE BROADWAY MESELESİ ÇIKTI

Kaynaklar "George 2025'in erken dönemine bir rol için anlaşma imzaladı. Bu da onun Amal'dan ve 7 yaşındaki ikizleri Ella ile Alexander'dan uzak kalmasına neden olacak.

Kaynaklar bu konuda "George Broadway'de çalışma fırsatı bulduğu için çok heyecanlı. Çünkü bu onun daha önce yapmadığı bir şey. Bu müzikal ile politika konusunda yaptığı çıkışların egosu üzerinde yarattığı utancı da ortadan kaldıracağını düşünüyor" diye konuştu.

Ama Broadway seçeneği George'un en az altı ay New York'ta bulunması ve ailesinden uzan kalması anlamına geliyor.

İşte Amal Clooney de bu duruma çok da iyimser yaklaşamıyor ileri sürülenlere göre.

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AİLE PARAMPARÇA OLABİLİR

Bu arada ünlü çiftin ikizleriyle ilgili bir durum da var. Ella ve Alexander eğitimlerini ABD'de değil Avrupa'da sürdürüyor.

Ayrıca uluslararası bir insan hakları avukatı olan Amal Clooney'in işi de onun sık sık Avrupa'da olmasını gerektiriyor.

George'un Broadway projesi için New York'a gitmesi ve orada yaşamak zorunda kalması aileyi iyice parçalayacak.

AYRI KALMAK ONLARA ÇOK YARAMADI

Söylenenlere göre Amal ve George Clooney, zaten işleri nedeniyle uzun süre ayrı kaldıkları bir dönem geçirdiler. Bu da onların evliliklerine hiç iyi gelmedi.

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Yine de Clooney çifti için umutlar tamamen tükenmiş değil... Geçmişte de işleri için ayrı kalan Clooney çifti o zaman işleri yoluna koymuştu. Bunu yeniden yapmamaları için bir neden yok aslında.

Ama yine de kaynaklara bakılırsa Amal ve George Clooney'in işi bu kez biraz daha zor.