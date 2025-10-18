Daha yaşı geçmedi, çocuk da doğurabilir... Genç sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı

Haberin Devamı

Evlilik yolunda ilk adımı atan bu çift, Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor…

Kolombiyalı yıldız Sofia Vergara ile evliliğini geçen yıl bitiren 48 yaşındaki Manganiello bir süredir Caitlin O'Connor ile birlikteydi.

Çift hakkında da geçen yaz nişan söylentileri çıkmıştı. O zamandan bu yana bu söylentilere suskun kalan Joe Manganiello ile 36 yaşındaki Caitlin O'Connor sonunda sosyal medya üzerinden haklarında konuşulanların doğru olduğunu, nişanlandıklarını duyurdu.

Üstelik de o paylaşıma bakılırsa tam da söylentilerin çıktığı dönemde Manganiello ile O'Connor gerçekten nişan yüzüklerini takmışlar.

Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor nişanlandıklarını bu paylaşımla duyurdu. Nişan tarihi ise tam da haklarında söylentilerin çıktığı döneme denk geliyor: 24 Haziran 2025.

Haberin Devamı

PARMAĞINDAKİ YÜZÜK DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçen yaz İtalya tatilinde baş başa yemek yerken görüntülenmişti çift. O anlarda Caitlin'in parmağındaki tek taş da dikkat çekmişti. Çiftin nişanlandığı dedikoduları çıkmıştı.

Caitlin O'Connor, yüzüğünü gözler önüne serdiği sosyal medya tarihine 24 Haziran 2025 tarihini not düşerek o dönemde nişanlandıklarını da doğrulamış oldu.

Manganiello ile Sofia Vergara'nın boşandığı ilk dönemde bunun "çocuk" yüzünden olduğu konuşuluyordu.

Daha açıkçası Vergara, El Pais'ye verdiği röportajda "Kocam benden genç ve çocuk istedi. Ama benim zaten bir çocuğun var. Ben artık çocuk doğurmak değil kendi torunumu sevmek istiyorum" diye konuştu.

Manganiello, bunu yalanlasa da boşandıktan sonra genç sevgili bulması yine çocuk söylentilerini gündeme getirmişti.

Fakat yakınlarına bakılırsa Manganiello, Caitlin O'Connnor ile çocuk için değil onu gerçekten sevdiği için birlikteydi.

Haberin Devamı

TANIŞMALARI ŞEHİR EFSANESİNE DÖNMÜŞTÜ

Aslına bakılırsa Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor'ın ilişkisinin başlaması da gayet ilginç. O konuda da Manganiello'nun kucağından düşürmediği, artık hayatının önemli bir parçası haline gelen sevimli köpeğinin de katkısı var.

35 yaşındaki Caitlin O'Connor ile 47 yaşındaki nişanlısının geçen yılın ağustos ayında katıldıkları bir partide jakuzide tanıştıkları ileri sürülüyordu.

Çift, bu konuda öylesine sessiz kaldı ki herkes onların gerçekten de parti düzenlenen evde jakuzi keyfi sırasında birbirleriyle tanıştığına inandı.

Fakat O'Connor durumun tam da öyle olmadığını geçtiğimiz günlerde anlattı.

Caitlin O'Connor'ın söylediğine göre parti verilen evde gerçekten de bir jakuzi vardı. Zaten ilerleyen saatlerde konukların bazıları da oraya gitti. Ama Joe Manganiello ile tanıştığı yer bambaşka bir yerdi.

Haberin Devamı

ASLINDA MUTFAKTA TANIŞMIŞLAR

Aslına bakılırsa Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor ilk olarak geçen yılın eylül ayında birlikte bir spor salonundan çıkarken yan yana görüntülendiler.

Zaten magazin dünyasında Vergara'dan ayrıldıktan sonra Manganiello'nun gönlünün yeni birine kaydığı konuşuluyordu. İşte o görüntüler o yüzden ilgi çekti.

Ama Caitlin O'Connor'ın söylediğine göre Manganiello ile ilişkileri ondan yaklaşık bir ay önce başlamıştı.

Model ve oyuncu olarak tanınan O'Connor, yakışıklı oyuncuyla nasıl tanıştıklarını da şöyle anlattı: "Onu ilk kez parti verilen evin mutfağında gördüm. Yani orada tanıştık."

Haberin Devamı

ARDINDAN 'KÖPEK TESTİ' GELDİ

Caitlin O'Connor, Joe Manganiello'yu ilk gördüğünde neler düşünüp hissettiğini de anlattı. Söylediğine göre yakışıklı oyuncunun güzel gülümsemesinden etkilendi en çok. Onu gayet nazik bulduğunu da belirtti.

Genç oyuncunun söylediğine göre Joe Manganiello o partiye giderken de neredeyse hiçbir yerde kucağından indirmediği köpeği Bubbles da vardı.

Manganiello, yeni tanıştığı Caitlin'in kucağına sevimli köpeğini bıraktı. İşte aralarındaki ilk kıvılcım da o anda çaktı zaten.

Bakın bunu da şöyle anlattı O'Connor o anları: "Bubbles, kucağımda hemen uykuya daldı. Joe da bana aslında köpeğinin kimseyi sevmediğini ama benim kucağımda uyuyakaldığını söyledi. Sonra da biz seninle buluşup görüşmeliyiz dedi."

Haberin Devamı

Bir başka deyişle Joe Manganiello'nun kalbi de çok sevdiği köpeği Bubbles'ın daha ilk anda sevdiği bu genç kadına ısındı. Sonrası da çorap söküğü gibi geldi zaten.

Joe Manganiello ilk evliliğini 2015 ile 2024 arasında Kolombiyalı yıldız Sofia Vergara ile yaptı.