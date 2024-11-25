Daha üçüncü karısından boşanmadan yerine hemen başkasını buldu... Aylar sonra nihayet itiraf etti: İlk kez doğru kadına aşık oldum

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Durum böyle olunca sadece o genç kız değil bütün ailesi dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişinin ilgisini çekti.

Aradan geçen yıllar içinde o genç kız, prens ile evlendi, iki çocuk annesi oldu. Ama evliliğinde mutluluğu bir türlü bulamadı. Zaten gencecik yaşında da hayata veda etti.

O güzel genç kadın bu dünyadan ayrıldı ayrılmasına ama geride kalan ailesine olan ilgi de hiç azalmadı.

Özellikle de erkek kardeşine.

İşte şimdi o erkek kardeş, birkaç aydır gündemin ilk sıralarında ablasını bile aratmayacak şekilde yer alıyor. Bunun nedeni de üçüncü karısından resmen boşanmadan yeni bir aşka yelken açması.

Gerçi uzun süre bu yakınlığın aşk olduğunu gizledi hatta bu konuda konuşmamayı seçti. Ama sonunda dayanamadı ve itiraf etti: "Hayatımda ilk kez doğru kadına aşık oldum."

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SONUNDA AŞK YAŞADIKLARINI İTİRAF ETTİ

Konuyu yakından takip edenler, Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer'dan söz ettiğimizi çoktan anladı...

Üçüncü karısı Karen'dan boşanmak üzere olan Kont Spencer bir süredir Norveçli Cat Jarman ile samimi görüntüler sergiliyordu. Her ne kadar onlar bu konuda ser verip sır vermeseler de çoktan haklarında aşk söylentileri çıkmıştı bile.

Sonunda Charles Spencer gerçeği açık açık söyledi ve kendisinden 18 yaş genç arkeoloji profesörü Cat Jarman ile aşk yaşadıklarını ilan etti.

Charles Spencer'a bakılırsa bu ilişki daha yeni yeni filizleniyor. Kendisinin de itiraf ettiğine göre ortada gerçekten bir aşk var.

"Hayatımda ilk kez doğru kadına aşık oldum" diyen Charles Spencer, Norveçli Cat Jarman'ın en çok hangi özelliğinin kendisine çekici geldiğini de saklamadı.

"O, sınıf sisteminin olmadığı bir gelenekten geliyor. Benim kim olduğumu biliyor... Ama gerçekten kim olduğumu biliyor. Olmadığım birisi gibi davranmamı beklemiyor" diye konuştu.

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TANIŞTIĞINDA KİM OLDUĞUNU BİLMİYORDU

42 yaşındaki Cat Jarman, The Rabbit Hole adlı bir podcast yayını sırasında Charles Spencer ile tanıştı.

Onun yaşadığı Althorp'a gidene kadar da Charles'ın kim olduğu hakkında bir fikri yoktu. Jarman, Spencer ailesinin Althorp'taki arazisinde arkeolojik incelemeler yapmak için gitti.

Cat Jarman "Ben Norveç'te büyüdüm. Orada sınıf sistemi yok, biz gerçekten böyle şeylerle ilgilenmeyiz" diye konuştu.

Sonra da Spencer ailesinin yüzyıllardır sahibi olduğu Althorp arazisinin nasıl ilgi alanına girdiğini şöyle anlattı: "Althorp'u duymuştum ve oradaki kayıp köy beni heyecanlandırıyordu. TV yapımcısı beni arayıp bu konuyla ilgilenip ilgilenmediğimi söyleyince olumlu yanıt verdim. Ama tamamen dürüst olmam gerekirse Charles'ın kim olduğunu bilmiyordum."

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'BENİ ÇOK GÜLDÜRÜYORDU... İŞTE BU ANAHTAR'

Charles Spencer ile Cat Jarman tanıştıktan sonra ortak zevkleri olduğunu fark ettiler. Bu durum da Charles'ın arkeoloji profesörüne olan ilgisini artırdı.

Ama onun bir başka özelliği vardı ki o daha da çekici geldi: "Ve beni çok güldürdü. Bu da anahtar unsurdu" diye anlattı onu da.

Charles Spencer, Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada bu konuda biraz daha ayrıntı verdi.

Sevgilisi Cat Jarman ile birlikte İzlanda'da bir festivale konuk oldu ikili. Bununla ilgili de Charles Spencer " Mesela bugünü alalım. Buraya festivale geldik ve bu sabah uyanıp bir lagünü görmeye gittik, Böylesine dinamik ve ilgili birini bulmuş olmak gerçekten çok hoş " dedi.

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Charles Spencer ile Cat Jarman'ın ilişkiyle ilgili yorumu da biraz farklı.

'SANA KIZ ARKADAŞIM DİYEMEM'

Cat'ı "kız arkadaşı" olarak tanımlamıyor Charles Spencer. " 60 yaşında bir adam olarak bunu yaparsam herkes benim 20 yaşında bir delikanlı olduğumu düşünür, öyle değil mi?" diye konuştu bu konuda.

Cat Jarman da tanımlama konusunda onunla aynı fikirde: "Ben de sana erkek arkadaşım demem..."

Belli ki bu konuda ortak bir karara varmış durumdalar. Cat Jarman "Biz bir ilişki içindeyiz. Bu aramızdaki ilişkiyi ortaya koymanın yetişkince bir yolu..." sözleriyle bu konuya son noktayı koydu.

Charles Spencer öyle sevgilisine çiçekler ya da kırmızı kalpler almak için çok yaşlı olduğunu da sözlerine ekledi.

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Yine de şunları söylemeden de edemedi: " Cat ile kendim olabiliyorum. Benim kim olduğumu biliyor... Ama gerçekten kim olduğumu biliyor. Olmadığım birisi olmak zorunda değilim. O benim içimdeki en iyi beni ortaya çıkardı."

ÜÇÜNCÜ KARISINDAN BOŞANMAK ÜZERE

60 yaşındaki Charles Spencer bugüne kadar üç kez evlendi. İlk evliliği 1989 ile 1997 arasında Victoria Aitken ile yaptı.

2001 ile 2007 arasında Caroline Freud ile bir yaşam kurdu. Son evliliğini ise 2011 yılında Karen Spencer ile yaptı.

Çift, bundan birkaç ay önce boşanacaklarını açıkladı. Ama evlilikleri resmi olarak bitmedi.

Charles Spencer'ın bu üç evliliğinden altı tane çocuğu bulunuyor.