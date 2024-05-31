Daha üç ay önce boşanmıştı... Ünlü oyuncunun eski karısı şimdi komşusuyla evlenmeye hazırlanıyor

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Bunca çekişmeli geçen boşanma davasının bir süre daha devam edeceği düşünülürken işin içine mutfaktaki tencere ve tavaların da girdiği dava bu yılın şubat ayında bıçakla kesilir gibi bitti.

Eski çift, anlaşmaya vardı ve imzalar atıldı.

İşte şimdi kavga- gürültü boşanan bu eski çiftin kadın tarafıyla ilgili bir haber geldi... Ortada dolaşan iddialara göre, üç ay önce resmen boşanan eski eş, kocasının ihanetle suçladığı komşusuyla evlenmeye hazırlanıyor.

ÜÇ AY ÖNCE BOŞANDI, EVLİLİK HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Olayı başından bu yana takip edenler Kevin Costner ile 2004 yılında evlendiği ve bu yıl resmen boşandığı Christine Baumgartner'dan söz ettiğimizi anladı.

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Üç çocukları olan çift, magazin basınının manşetlerini süsleyen bir şekilde yuvalarını dağıtmıştı.

Sonra Costner, ünlü şarkıcı Jewel ile aşk yaşadığı söylentileriyle gündeme geldi. Bunu kanıtlayan görüntüler de ortaya çıktı.

Eski eşi Christine Baumgartner ise Costner'ın eski arkadaşı, aile dostları Josh Connor ile el ele görüntülendi.

Son olarak ortaya atılan iddialara göre de Baumgartner ile Connor yakın zamanda evlenmeye hazırlanıyor.

Hatta daha şimdiden bir aile oluşturmak için eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarını tanıştırdılar bile. Kalabalık aile önceki akşam da hep birlikte bir akşam yemeğine çıktı.

Aşıklar artık el ele görüntülenmekten çekinmiyor.

'KARIMIN BENİ ALDATMADIĞINDAN EMİN DEĞİLİM'

Christine Baumgartner ile Josh Connor'ın ilişkisinin daha Coster'dan resmen boşanmadan başladığı ileri sürülüyordu. Hatta bunu dile getiren de Costner'ın ta kendisiydi.

Boşanma duruşmalarından birinde bu konu gündeme gelmiş, Baumgarther kendisine sorulan "Kocanızı aldattınız mı?" sorusuna ise "Hayır" diyerek yanıt vermişti.

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Fakat o süreçte Baumgartner ile Connor, arkadaşlarıyla birlikte iki kez tatile çıkmıştı.

Sonunda Christine Baumgartner, kocasından boşandı ve çok kısa bir süre sonra Connor ile el ele görüntülenmeye başladı. İleri sürülenlere göre bu durum da Costner'ın canını sıktı.

Bunun en önemli nedeni ile Josh Connor'ın Costner'ın eski bir dostu olması. İki aile henüz evlilikleri bitmeden önce komşu evlerde oturuyorlardı ve birbirleriyle de görüşüyorlardı.

O yüzden de geçmişte hem arkadaşı hem komşusu olan Connor ile eski karısının bu kadar çabuk aşk yaşamaya başlaması Costner'ı sinirlendirdi yakın çevresinin ileri sürdüğüne göre.

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Bu arada Josh Connor'ın başından bir evlilik geçti. Finans uzmanı olan Connor'ın bu evliliğinden 13 yaşında Abigail adında bir kızı var. Birlikte çıktıkları yemekte çifte, Abigail ile birlikte Baumgartner ve Costner'ın kızı Grace de eşlik etti.

Ayrıca Costner, eski karısının kendisinden boşanma sırasında aldığı paralarla, yeni sevgilisiyle birlikte "tatlı hayat" yaşamasını da bir türlü içine sindiremiyor.

LÜKS HAYATINI SÜRDÜRMEK İSTEMİŞTİ

Kevin Costner'ın eski eşi Christine Baumgartner, boşanma sürecinde istekleriyle gündeme gelmişti. Bu evlilikten dünyaya gelen üç çocuğunun Hollywood tarzı lüks hayata alışkın olduğunu belirten Baumgartner, onların yine aynı şekilde yaşamaları gerektiğini savunmuştu.

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Bu yüzden de Costner'dan çocukları için yüklü miktarda bir çocuk nafakası istemişti. Fakat sonuç olarak talep ettiğinin yarısından daha az bir miktar uygun göründü mahkeme tarafından.

Baumgartner, boşanmanın ilk evresinde çocukları 16 yaşındaki Cayden, 14 yaşındaki Hayes ve 13 yaşındaki Grace için Costner'dan ayda 129 bin dolar çocuk nafakası alıyordu.

Fakat sonra davanın ilerleyen aşamalarında bu rakamın 161 bin dolara çıkarılmasını talep etti. Çekişmeli geçen duruşmalar sonunda Christine Baumgartner, bu parayı alamadığı gibi önceleri aldığı çocuk nafakasının bile yarısına razı olmak zorunda kaldı.

Mahkeme, üç çocuğun normal standartlarda yaşaması için aylık 63 bin dolar nafakanın yeterli olduğunu karara bağladı.

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'MAHKEMENİN UYARISINA UYDU VE KENDİSİNE SUNULANI KABUL ETTİ

Yine iddialara göre aslında Christine Baumgartner, evlilik anlaşmasında yer alan boşanma durumunda alacağı eş nafakasının yükseltilmesi için mücadeleye hazırdı.

Fakat eğer bu davayı kaybederse kocasına 1 milyon dolar ödemek zorunda kalacağı uyarısıyla karşılaştı.

Sonunda avukatı da Kevin Costner ile anlaşmasını önerdiği için boyun eğmek zorunda kaldı. Bu şekilde de boşanma davası beklenenden çok daha kısa sürede sonuçlandı.

COSTNER, PARASIZ KALMAKTAN KORKTU

Bu arada Costner da eski eşinin yüksek miktarda nafaka talebinden korktuğunu hiç saklamadı o süreçte. İlk eşinden boşanırken evini de kaybeden Costner yine aynı şeyleri yaşamaktan korktuğunu saklamadı. Hatta "Beş parasız kalmaktan korkuyorum" diye bunu durumu itiraf da etti.

Sonuç olarak boşanma davası Costner'ın istediği gibi sonuçlandı. Bunun ardından Baumgartner'ın yakın çevresine "Costner, Hollywood'daki nüfuzunu kullandı" dediği bile ileri sürüldü.