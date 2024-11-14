Daha tanıştığımız anda onunla evleneceğimi biliyordum... Şimdi ilk günkü gibi el ele çocuk büyütüyorlar!

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Ama bunun tam tersi örnekler de var elbette.

Kaderin bir sürpriziyle bir araya gelip tanışan, üstelik daha o ilk anda "kalpleri birbirine akan" ve sonra da aynı çatı altında yaşayan şanslı çiftler bunlar.

Aradıkları aşkı ve huzuru birbirlerinde buldukları için de geri kalan zamanda onları hiçbir şey ayıramıyor.

İLK GÜNKÜ GİBİ EL ELE

İşte şimdi bunlardan birinin öyküsünü anlatacağız size...

Bu öykünün kahramanları ünlü oyuncu Emily Blunt ile meslektaşı John Krasinski… 2008 yılında ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanışan çift, o zamandan bu yana birlikteler.

14 yıldır da evliler... İlk günkü gibi el ele üç çocuklarını büyütüp hayata hazırlıyorlar.

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Ünlü çiftin son günlerde sık sık gündeme gelmesinin önemli bir nedeni var.

44 yaşındaki John Krasinski, People dergisinin geleneksel "Yaşayan en seksi erkek" unvanının bu yılki sahibi oldu. Bu sonuç tartışmalara yol açsa da ünlü çiftin mutlu evliliğinin böyle bir duruma ol açması mümkün değil.

Çünkü Emily Blunt ile John Krasinksi, yıllardır aynı uyumla evliliklerini sürdürüp yuvalarını ayakta tutuyorlar.

GÖRDÜĞÜ İLK ANDA ARADIĞI KADININ O OLDUĞUNU ANLAMIŞ

Rol aldığı The Office adlı diziyle hafızalara kazınan John Krasinski, bu unvanı almasından sonra dergiyle yaptığı röportajda aşklarının başladığı ilk döneme doğru bir yolculuğa çıktı.

O heyecanlı dönemi bir kez daha hatırladı.

O röportajda söylediğine göre Krasinski, Emily Blunt ile tanışıp tokalaştığı ilk anda günün birinde onunla evleneceğini, aradığı kişinin o olduğunu biliyordu.

John Krasinski o anları şöyle anlattı: "Ne olduğunu bilmiyorum ama birisi bizi tanıştırdığında onun aradığım işi olduğunu biliyordum."

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BİR ORTAK ARKADAŞLARI TANIŞTIRDI

Aslına bakılırsa Emily Blunt ile John Krasinski'nin tanışma öyküsü de benzerine film senaryolarında rastlanacak türden.

Tanıştıkları gün Blunt ile Krasinski, Los Angeles'ta bir restoranda bulunuyorlardı. İkisi de kendi arkadaşlarıyla yemeğe gitmişti.

Hatta Krasinski'nin birlikte yemek yediği arkadaşı Jennifer Aniston'ın eski kocası Justin Theroux'ydu.

Emily Blunt katıldığı bir sohbet programında o anları şöyle anlattı: " Arkadaşım Gray ile birlikte yemek yiyorduk. Tam o sırada Gray birden bire John'u gördü."

GECE BOYUNCA ONU GÜLDÜRDÜ

Ondan sonra Blunt'un yanındaki arkadaşı onu John Krasinski ile tanıştırdı. Hatta John Krasinski, birlikte yemek yediği Justin Theorux'yu bile masasında tek başına bıraktı ve gecenin geri kalanını Emily Blunt'un masasında geçirdi.

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Emily Blunt'un söylediğine göre Krasinski gece boyunca çok neşeli bir sohbetin kahramanı oldu ve güzel oyuncuyu güldürdü.

Restorandaki o tanışmalarının üzerinden çok uzun zaman geçmemişti ki ikili buluşmaya başladı.

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EVİNE PİZZA YEMEĞE DAVET ETTİ

İlk buluşmalarında da John Krasinski, görür görmez beğendiği Emily Blunt'u evinde pizza yemeğe davet etti. Ondan sonrası ise herkesin bildiği öykü.

John Krasinski 2009 yılında sevgilisine evlenme teklif etti. O sırada tanışmalarının üzerinden daha tam olarak bir yıl bile geçmemişti. Çift nişanlandı ve 2010 yılında da hayatlarını birleştirdiler.

Çiftin 10 yaşında Hazel ve 8 yaşında Violet adında iki tane kızı bulunuyor.

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Mutlu evliliklerinin sırrını ise çalışma düzenlerini ayarlamaya bağlıyor ünlü çift.

41 yaşındaki Blunt çocuklarını yalnız bırakmadıklarını bunun çok önemli bir ayrıntı olduğunu söylemişti.