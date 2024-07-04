Daha tanışmadan önce ilişkimiz olacağını biliyordum... Düğün kıyafetlerini sandıktan çıkarıp tozunu aldılar!

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Bu arada dört tane de çocuk dünyaya getirip onları büyüttüler. Hatta bir tanesini evlendirip yuvadan uçurdular bile.

O dönemde de hiçbir şey güllük gülistanlık gelişmedi... Gelinleriyle ve büyük oğullarıyla araları açıldı. Ama onu da bertaraf etmeyi bildiler.

Şimdi de evliliklerinin 25'inci yılını yani gümüş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyorlar. Dile kolay... Çeyrek asır!

Bu zamanın, özellikle de gösteri dünyasının ünlüleri için gerçekten sıra dışı olduğunu bilen biliyor zaten. Ünlü çift, o önemli günün öncesinde de çoktan gümüş yıl dönümü kutlamalarına başladı zaten.

Önce bir tatil ve ardından sosyal medya paylaşımları. Tam düğün günlerinde yani 4 Temmuz akşamı ise kim bilir ne kadar gösterişli bir etkinlikle 26'ncı yılı karşılayacaklar.

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KRAL VE KRALİÇE GİBİ EVLENDİLER

Anladınız elbette Victoria ve David Beckham'dan söz ettiğimizi...

O zamanlar kendisine şöhret getiren Spice Girls (Baharat Kızlar) grubunun üyesi olan Victoria Adams ile futbol sahalarının yıldızı David Beckham, 4 Temmuz 1999'da İrlanda'da bulunan Luttrellstown Şatosu'nda gösterişli bir törenle evlendi.

O törende de diğer ayrıntılar bu yana iki faklı kıyafet giydiler. Biri beyaz, diğeri mordu.

İşte Beckham çifti o iki kıyafetten birini sandıktan çıkarıp tozunu aldı ve yeniden giydi. Düğün günü oturdukları taht benzeri sandalyeye de "kurularak 25'inci yıl dönümü pozunu verdi.

Hem Victoria hem de David bu eğlenceli pozu sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Bu paylaşıma da takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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David ve Victoria Beckham'ın, 25 yıl önceki kıyafetleri hala giyebilmeleri de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.





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Ünlü çift, nikahları kıyılırken de tepeden tırnağa beyazlar içindeydi.





Beckham çifti ünlü mor elbiseleriyle bol bol poz verdi.





Elbiseleri giyerken de ayna karşısında fotoğraf çekmeyi ihmal etmediler.





Beckham çifti, "gümüş yıl dönümü" kutlamalarına bir hafta öncesinden başladı. Çift, bu kez tatil için İtalya'nın gözde tatil bölgesi Sardinya'yı seçti. Fotoğrafçılara yakalandıkları gün Beckham çiftine dört çocuklarından biri olan Romeo eşlik etti.





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DAHA EKRANDA GÖRÜR GÖRMEZ BİR İLİŞKİLERİ OLACAĞINI SÖYLEDİ

Ünlü çiftin aşk ve evlilik öyküsüne bakarsak... Önce şunu belirtelim ki 49 yaşındaki David Beckham, İngiliz The Sun gazetesine verdiği bir röportajda Victoria'nın kaderi olduğunu itiraf etti bir anlamda.

25 yıllık karısını ilk kez Spice Girls'ün bir video klibinde gören David daha o anda onunla sürekli birlikte olacağını hissetmiş. Bunu da hiç saklamadı zaten.

Röportajda söylediğine göre "Daha tanışmadan daima Victoria ile birlikte olacağını biliyordu." Hatta Manchester United takımında birlikte top koşturduğu Gary Neville'e de bunu söyledi.

Bunu da şöyle özetledi David Beckham "Victoria ile tanışmadan birkaç ay önce yurt dışında kamptaydık. Otelde Garry Neville ile birlikte TV izlerken Spice Girls'ün klibi yayınlanmaya başladı.

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Ben de ekranı göstererek dedim ki 'İşte bu kız benim ve ben de gidip onu alacağım. Saçları, gözleri... O benim için mükemmelliğin tanımıydı."

KADER AĞLARINI ÖRDÜ

David'in, karısını ilk kez TV ekranında gördüğü o günden sonra kelimenin tam anlamıyla 'kader ağlarını ördü..'

Bundan kısa bir süre sonra Victoria, David'in maçlarından birine seyirci olarak gitti. David de ona uzaktan el salladı. Her ne kadar o sırada David, en sevdiği Spice Girl (Baharat Kız) ile flört etme şansını kaybettiğini düşünse de hayat ona ikinci bir şans daha verdi.

Bir hafta sonra Victoria, David'in bir başka maçını da izlemeye gitti. Yanında da grup arkadaşlarından biri ve menajeri vardı. O sırada takvimler 1997 yılını gösteriyordu. Maçın ardından David ile Victoria, bir saat konuştular.

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İşte o gün Victoria'nın elinde bir tren bileti vardı. O biletin üzerine telefon numarasını yazdı ve David'e uzattı. David Beckham, bir röportajında o bilete ne olduğunu şöyle anlatmıştı: "O bileti hâlâ saklıyorum."

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İLK GÖRÜŞTE AŞK

Victoria Beckham da daha sonra kaleme aldığı ve yıllar önceki "kendisine" yazdığı bir mektupta o anı şöyle satırlara dökmüştü: "İlk görüşte aşk mevcut! Bu, Manchester United'ın oyuncular locasında senin başına geldi. Diğer futbolcular, arkadaşlarıyla birlikte dururken David'i gördün, ailesinin yanındaydı. Ve ne kadar da güzel bir gülüşü vardı. Sen de ailene çok yakınsın. Ve o senden telefon numaranı istedi."

Victoria ve David'in o bir saatlik sohbetinden sonra çift, flört etmeye başladı. Victoria'nın menajerinin tavsiyesiyle de bunu kamuoyunun meraklı gözlerinden sakladılar.

David Beckham, birbirlerini ilk kez ne zaman öptüklerini de şöyle anlatmıştı yıllar sonra: "Bir gün benim ailemin evine doğru giderken birbirimizi öptük."

Gerçekten de öyle oldu. David ile Victoria birkaç ay sonra tanıştılar ve bir daha da hiç ayrılmadılar. Şimdilik 25 yılı geride bıraktılar. Belli ki bundan sonra da ömür boyu birlikteliklerini sürdürecekler.