Kocası onunla evlenerek ne iyi etmiş! Bütün görkemiyle tarihe geçiyor... Gizli gizli çalışmaya başlamış bile

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Orta sınıf bir ailenin üç çocuğunun en büyüğü olarak kırsal bir bölgede dünyaya gelen, tam adıyla Catherine Elizabeth Middleton'ın yaşadıkları gerçekten de benzerine filmlerde ya da masallarda rastlanacak türden.

Tabii bunu söylerken geçen yılını zindana çeviren kanser hastalığından söz etmiyoruz bile. Öyle ya da böyle Kate, çok da uzak olmayan bir gelecekte adını tarihe de "halktan gelen kraliçe" olarak yazdıracak.

Ama sadece bu kadar değil...

PERDE ARKASINDA BUNUN İÇİN ÇALIŞIYOR

Kate Middleton aynı zamanda ülke tarihinde 115 yıl sonra bir ilke de imzasını atacak. Halkın onca sevdiği, Galler Prensesi unvanını devraldığı kayınvalidesi Diana'nın bile yapamadığını yapacak...

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Böylece bir değil iki kez adı yüzyıllar sonra bile tarih sayfalarında yer alacak.

Bunun için kendisine çok değer verdiği bilinen kayınpederi Kral Charles'ın bir "evet" demesi gerekliydi sadece.

Bu arada söylentilere göre bu konuda bir sorun da yok gibi görünüyor. Yani Kral Charles, çok sevdiği gelinine çoktan bu izni vermiş bile olabilir.

Neler olduğuna şöyle bir bakalım.

KATE ETKİSİ 2010 YILINDA BAŞLADI

Takvimler 16 Kasım 2010 gününü gösterirken Prens William ile St. Andrews Üniversitesi'ndeki uzatmalı sevgilisi Kate Middleton'ın nişanlandığı duyuruldu. Genç çift, bu mutlu haberin ardından kol kola basının karşısına çıktı..

O gün Kate'in üzerinde mavi bir elbise vardı. Bilindik bir moda markasının imzasını taşıyan koyu mavi renkli nişan elbisesi bir anda yok sattı... İşte o yıllar boyunca 'Kate etkisi' olarak adlandırılan durumun ilk örneğiydi..

Aileye katılmasından sonra Kate'in üzerinde görülen her elbise, giydiği her ayakkabı, kullandığı her aksesuar, orijinali olmasa bile benzeri kapış kapış satıldı.

İşte şimdi Galler Prensesi Kate Middleton, yakın bir gelecekte İngiliz kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinin desteklediği ulusal markalara verdiği ruhsat benzeri bir belgeyle kullandığı bazı ürünleri üreten markalara bir tür "garanti belgesi" ya da "yetki belgesi" verebilir.

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EN SON 1910 YILINDAKİ GALLER PRENSESİ BÖYLE BİR YETKİ VERMİŞTİ

İngiliz kraliyet ailesinin desteklediği markalara bu tür bir onayı en son 1910 yılında dönemin Galler Prensesi Mary verdi.

Ondan sonra aynı unvanı taşıyan Prenses Diana dahil hiçbir Galler Prensesi böyle bir yetkiye sahip olmadı.

Eğer bu iddia gerçekleşirse Kate Middleton 115 yıl sonra bu yetkiye sahip olan ilk Galler Prensesi olarak bir ilke imza atacak.

Saray kaynaklarına göre Kate İngiliz markalarını, bu konudaki becerilerini takdir ettiğini göstermek için sabırsızlanıyor.

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ÇOKTAN ÇALIŞMALARA BAŞLADI BİLE

Her ne kadar resmi olarak açıklanmasa da görünüşe göre Kral Charles, Kate'e bu konuda bir engel çıkarmadı. Söylentilere bakılırsa Kate de hangi markalara bu onuru vereceğine dair çalışmalarına başladı.

Hatta bu konuda fikir bile yürütülüyor bir süredir.

Galler Prensesi'nin bu onuru vereceği markalar arasında gelinliğini de seçtiği sık sık kıyafetlerini ildiği Alexander McQueen'in bulunacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bunun yarı sıra Jenny Peckham, Catherine Walker ve Mulberry gibi markaların da adı geçiyor.

Kraliyet izinleri diye tanımlayabileceğimiz bu bir tür garanti belgesi firmalara genellikle beş yıllığına veriliyor.

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ÇOK CİDDİ BİR REKLAM OLUYOR

Genellikle ailenin önde gelen üyelerinin de alışveriş yaptığı bu firmalar aynı zamanda Kraliyet İzin Sahipleri Derneği'nin üyesi oluyor.

Bunun sayesinde de yaptıkları işlerle bağlantılı olarak kraliyet ailesi üyelerinin isimlerini kullanabiliyorlar.

Söz gelimi Kraliçe Camilla kısa bir süre önce bir yüz bakım ve gelinlik markasına 30 yıllık bir yetki belgesi vermişti.

Bu yeni gelişme Kate Middleton'ın moda markalarının satışı üzerindeki etkisinin bir sonucu. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki kadınlar yıllardır onun giydiği her şeyi kapış kapış satın alıyor. "Kate etkisi" denilen bu durum da moda markaları için satış garantisi anlamına geliyor.

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Bir pazarlama ve halkla ilişkiler firmasının kurucusu olan Nicola Pink, The Times'a yaptığı açıklamada "Kate'in markalar üzerindeki geniş etkisini gördük. Kate'in bu konuda bu kadar güçlü olmasının nedeni ise her zaman gerçekçi bir görüntü sergilemesi. Kate gerçekten sevdiği ve desteklemek istediği markaları seçiyor" diye konuştu.

Kate'in zaman zaman ürünlerini kullandığı bir mücevher tasarımcısı ise Prenses'in kendilerine ait tasarımları çeşitli etkinliklerde kullandığını hatırlattı. Onun kullanımından sonra da satışların yüzde 500 fırladığını sözlerine ekledi.

Bu konuda son söz yine Kral Charles'ın olacak. Çünkü birçok konuda olduğu gibi bu konuda da kraliyet ailesinden kimlerin markalara bu türden destek vereceğine karar veren kendisi.

MARKALARA SAYGINLIK KAZANDIRIYOR

Royal warrants of appointment, 15. yüzyıldan beri bir kraliyet sarayına veya belirli kraliyet şahsiyetlerine mal veya hizmet tedarik edenlere veriliyor.

Yetki belgesi, tedarikçinin kraliyet ailesine tedarik ettiği gerçeğini reklam unsuru olarak kullanmasına olanak tanır ve böylece markaya prestij kazandırıyor.

Birleşik Krallık'ta, hibeler genellikle hükümdar, eş ve mirasçı tarafından ailedeki bireylere mal veya hizmet tedarik eden şirketlere veya esnafa yapılıyor.