Daha servet miras kalmadan su gibi harcanıyor: İçine hiçbir şey sığmayan küçücük çantası bile milyonlar değerinde

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İşte Hindistan'ın en zengin ailelerinden birine mensup olan Isha Ambani de bunlardan biri.

Milyarder bir ailenin varislerinden olan 34 yaşındaki Isha, geçtiğimiz gün Paris Hazır Giyim Moda Haftası'nda, Rahul Mishra defilesini izlemeye gitti.

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MODELLER BİLE YAN GÖZLE ONU İZLEDİ

Gerçi kendisi defile izlemek için orada bulunuyordu ama podyuma çıkan modeller bile zaman zaman göz ucuyla ona baktı. Çünkü Isha Ambani, kelimenin tam anlamıyla üzerinde milyon dolar taşıyordu.

Elbette elbise, çanta ve takı olarak.

En çok da içine neredeyse hiçbir şey sığmayan çantası dikkat çekti genç kadının.

Isha'nın annesinden o gün için ödünç aldığı çanta aslında küçücük. Öyle küçük ki içine sadece bir tane ruj zorlukla sığabilir.

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Ama buna rağmen değeri 2 milyon dolar.

BEYAZ ALTIN ÜZERİNE ELMASLAR İŞLENMİŞ

Ünlü Hermes markasının Birkin adını taşıyan bu küçücük çanta saf beyaz altından. Üzerinde de el işçiliğiyle yerleştirilmiş 3 binin üzerinde parlak kesim elmas yer alıyor.

Aslında Isha Ambani bunu bir çanta olarak kullansa da bu değerli obje bir mücevher olarak kabul ediliyor.

Ama sanmayın ki Isha'nın üzerindeki tek değerli parça o çantaydı.

Isha Ambani'nin çantası içine ancak bir ruj ya da mendil sığacak kadar küçük. Zaten aslında teknik olarak değerli bir mücevher.





BOYNUNDAKİ KOLYE DE GÖZ KAMAŞTIRDI

Boynunda 100 karat elmastan oluşan bir gerdanlık vardı. Damla şeklindeki bu pırlanta gerdanlık, bu tür mücevherlere tutkusuyla bilinen Elizabeth Taylor'a bir saygı duruşu niteliğinde üretilmiş.

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Isha Ambani, görünümünü yine pırlanta küpeler ve pırlanta bir yüzükle tamamladı.

Sonuç olarak defileye "yürüyen bir mücevher koleksiyonu" olarak gitti.

Durum böyle olunca da aslında her bir ünlü konuğu son derece iddialı bir görüntü sergileyen defilenin, bakışları üzerinde en çok toplayan ismi oldu.

Isha, Hindistan'ın en zengin iş insanlarından biri olan Mukesh Ambani ile Nita Ambani'nin kızı. Üniversite eğitimini ABD'de tamamlayan Isha, 2018 yılından bu yana Anand Piramal ile evli. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.

Kardeşi Anant, 2024 yılında Radhika Merchant ile hayatını birleştirdiği günler süren düğünde gündemin ilk sıralarında yer almıştı.