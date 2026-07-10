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Daha servet miras kalmadan su gibi harcanıyor: İçine hiçbir şey sığmayan küçücük çantası bile milyonlar değerinde

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#Isha Ambani#Elizabeth Taylor#Dünyanın En Zengin İnsanları
Daha servet miras kalmadan su gibi harcanıyor: İçine hiçbir şey sığmayan küçücük çantası bile milyonlar değerinde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 17:03

Bir insan büyük bir zenginlik içine doğduğu zaman para harcama şekli de ona göre oluyor... Zaten varlıklı bir ailede dünyaya gözlerini açan bir insan büyüdükçe harcamaları artıyor ve elinden çıkıp giden para için de en küçük bir üzüntü bile duymuyor.

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İşte Hindistan'ın en zengin ailelerinden birine mensup olan Isha Ambani de bunlardan biri.

Milyarder bir ailenin varislerinden olan 34 yaşındaki Isha, geçtiğimiz gün Paris Hazır Giyim Moda Haftası'nda, Rahul Mishra defilesini izlemeye gitti.

Daha servet miras kalmadan su gibi harcanıyor: İçine hiçbir şey sığmayan küçücük çantası bile milyonlar değerinde

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MODELLER BİLE YAN GÖZLE ONU İZLEDİ
Gerçi kendisi defile izlemek için orada bulunuyordu ama podyuma çıkan modeller bile zaman zaman göz ucuyla ona baktı. Çünkü Isha Ambani, kelimenin tam anlamıyla üzerinde milyon dolar taşıyordu.

Elbette elbise, çanta ve takı olarak.

En çok da içine neredeyse hiçbir şey sığmayan çantası dikkat çekti genç kadının.

Isha'nın annesinden o gün için ödünç aldığı çanta aslında küçücük. Öyle küçük ki içine sadece bir tane ruj zorlukla sığabilir.

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Ama buna rağmen değeri 2 milyon dolar.

Daha servet miras kalmadan su gibi harcanıyor: İçine hiçbir şey sığmayan küçücük çantası bile milyonlar değerinde

BEYAZ ALTIN ÜZERİNE ELMASLAR İŞLENMİŞ
Ünlü Hermes markasının Birkin adını taşıyan bu küçücük çanta saf beyaz altından. Üzerinde de el işçiliğiyle yerleştirilmiş 3 binin üzerinde parlak kesim elmas yer alıyor.

Aslında Isha Ambani bunu bir çanta olarak kullansa da bu değerli obje bir mücevher olarak kabul ediliyor.

Ama sanmayın ki Isha'nın üzerindeki tek değerli parça o çantaydı.

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Daha servet miras kalmadan su gibi harcanıyor: İçine hiçbir şey sığmayan küçücük çantası bile milyonlar değerinde

Isha Ambani'nin çantası içine ancak bir ruj ya da mendil sığacak kadar küçük. Zaten aslında teknik olarak değerli bir mücevher.

Daha servet miras kalmadan su gibi harcanıyor: İçine hiçbir şey sığmayan küçücük çantası bile milyonlar değerinde

BOYNUNDAKİ KOLYE DE GÖZ KAMAŞTIRDI
Boynunda 100 karat elmastan oluşan bir gerdanlık vardı. Damla şeklindeki bu pırlanta gerdanlık, bu tür mücevherlere tutkusuyla bilinen Elizabeth Taylor'a bir saygı duruşu niteliğinde üretilmiş.

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Isha Ambani, görünümünü yine pırlanta küpeler ve pırlanta bir yüzükle tamamladı.

Sonuç olarak defileye "yürüyen bir mücevher koleksiyonu" olarak gitti.

Durum böyle olunca da aslında her bir ünlü konuğu son derece iddialı bir görüntü sergileyen defilenin, bakışları üzerinde en çok toplayan ismi oldu.

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Daha servet miras kalmadan su gibi harcanıyor: İçine hiçbir şey sığmayan küçücük çantası bile milyonlar değerinde


KARDEŞİ GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE EVLENMİŞTİ
Isha, Hindistan'ın en zengin iş insanlarından biri olan Mukesh Ambani ile Nita Ambani'nin kızı. Üniversite eğitimini ABD'de tamamlayan Isha, 2018 yılından bu yana Anand Piramal ile evli. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.

Kardeşi Anant, 2024 yılında Radhika Merchant ile hayatını birleştirdiği günler süren düğünde gündemin ilk sıralarında yer almıştı.

 

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#Isha Ambani#Elizabeth Taylor#Dünyanın En Zengin İnsanları

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