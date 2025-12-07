Daha prens aşkıyla evlenmeden onu hayatından çıkarmıştı… Babası hastane yatağından seslendi: Kızımla küs ölmek istemiyorum!

Haberin Devamı

ABD’ye taşındıklarından beri Meghan Markle Prens Harry’yi evinden ve ailesinden koparan, ailesiyle arasının bozulmasının baş suçlusu kişi olarak görülüyor.

Ve bu da eski bir dizi oyuncusu olan ve kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra Hollywood kariyerini canlandırmak için çabalayan Meghan’ın istediği sevgiyi bulamamasının başlıca sebebi olarak görülüyor.

Meghan Markle bu kez de hasta babasını arayıp sormamasıyla tepki çekip gündeme geldi

AİLE SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA "SİCİLİ" PEK PARLAK DEĞİL

Aile söz konusu olduğunda Meghan Markle’ın deyim yerindeyse “sicilinin” bozuk olması da ona yönelik tepkilerin artmasına neden oluyor. Meghan Markle annesi Doria dışında kimseyle görüşmüyor.

Haberin Devamı

Meghan Markle’ın yıllardır küs olduğu babası Thomas Markle, kızının 2018’deki görkemli kraliyet düğününe katılmamış, buna sağlık sorunları gerekçe gösterilmişti. Ancak o gün bugündür Meghan’ın utandığı söylenen babasını düğününde istemeyenin kendisi olduğu konuşulup duruyor.

Kraliyet ailesinin istenmeyen gelini son günlerde bir kez daha babası yüzünden adını gazete manşetlerinde görmeye başladı…

Meghan Markle daha Prens Harry'yle evlenirken babasını hayatından çıkarmış, Thomas Markle kızının düğününe bile gitmemişti

DÜĞÜNÜNE BİLE GELMEYEN BABASI GÜNLERDİR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

Dizi ve film setlerinde ışıkçı olarak çalışıp emekli olan Thomas Markle geçen hafta alelacele hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda olduğuna dair haberler basına yansımıştı.

Daha sonra Thomas Markle’ın çok ciddi bir ölüm tehlikesi atlattığı ve doktorların onu kurtarmak için bir bacağını kesmek zorunda kaldıkları ortaya çıktı.

Meghan Markle'ın babası büyük bir ölüm tehlikesi atlattıktan sonra kızına seslenip onunla küs ölmek istemediğini söyledi

Haberin Devamı

Daha sonra Meghan Markle babasını bu haldeyken bile aramadığı ve ziyaret etmediği haberleriyle gündeme geldi ancak bunu yalanladı. Ve babasını arayıp sorduğuna dair bir açıklamayı basın sözcüleri yoluyla duyurdu.

"KIZIMLA KÜS ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Ancak bunun doğru olmadığı Thomas Markle’ın basına yaptığı son açıklamayla ortaya çıktı. Meghan Markle'ın babası Thomas, hastane yatağından çaresizce konuşarak “Kızımla küs şekilde ölmek istemiyorum” dedi.

Meghan Markle ve babası Thomas Markle'ın gerçekte neden görüşmediği, düşesin babasını neden hayatından çıkardığı bilinmiyor

81 yaşındaki Thomas Markle’ın kızına ölmeden önce onu son bir kez daha görmek istediğini söylemesinin ardından Meghan Markle bir kez daha kalpsiz olmakla ve ölüm döşeğindeki babasını yalnız bırakmakla suçlanıyor.

Haberin Devamı

BABASINI BİR KEZ BİLE ARAMADI

Acılı baba doğduklarından beri yüzlerini görmediği torunları 6 yaşındaki Prens Archie ve 4 yaşındaki Prenses Lilibet’i de görmek istediğini söylerken “Kızım beni ararsa bulabilsin diye yıllardır numaramı hiç değiştirmedim ama ondan hiç haber alamadım” dedi.

Thomas Markle hasta yatağından kızına çağrı yaptı, onu ve torunlarını görmek istediğini söyledi

Öte yandan Thomas Markle’ın kaldırıldığı hastanenin personeli de isim vermeden basına konuşarak “Hastanede herkes onun kim olduğunu, kimin babası olduğunu biliyor. Eğer kızı onu arasa ya da gelseydi bundan herkesin haberi olurdu” diyerek Meghan Markle’ı yalanladı.

Meghan Markle'ın görüştüğü tek aile üyesi annesi Doria

Haberin Devamı

TORUNLARINI BİR KEZ BİLE GÖREMEDİ...

Thomas Markle basına yaptığı açıklamada “Elbette onunla konuşmak istiyorum ama bunların doğru koşullar olup olmadığından emin değilim. Kızımla barışmaya her zaman açık olduğumu söyledim. Onu sevmekten hiç vazgeçmedim. Meghan'dan ayrı ölmek istemiyorum. Torunlarımla tanışmak istiyorum. Kocasıyla tanışmak da güzel olabilir." dedi.

Meghan Markle, Thomas Markle’ın ikinci eşi Doria Ragland’la yaptığı evlilikten doğan kızı. Meghan’ın babasının ilk eşinden doğan Samantha ve Thomas Jr. Adında iki de üvey kardeşi var.