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Ä°ÅŸsizlik derdine bir de ihanet acÄ±sÄ± eklendi... Oturup gül koklayacak çaÄŸda deÄŸilim... ÖleceÄŸim, bana iÅŸimi geri verin

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Tom Selleck#Blue Bloods#Donnie Wahlberg
Ä°ÅŸsizlik derdine bir de ihanet acÄ±sÄ± eklendi... Oturup gÃ¼l koklayacak Ã§aÄŸda deÄŸilim... Ã–leceÄŸim, bana iÅŸimi geri verin
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 15:51

ArtÄ±k bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya Ã¼nlÃ¼ oyuncu Tom Selleck'in emekli olmaktan korktuÄŸunu, ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen buna hiÃ§ hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi... Daha 14 yÄ±lÄ±nÄ± verdiÄŸi Blue Bloods dizisinin final yapmasÄ±na karar verildiÄŸi ilk gÃ¼nden itibaren her fÄ±rsatta bunu tekrarlayÄ±p durdu yÄ±ldÄ±z oyuncu.

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BaÅŸlarda, dÃ¼zenli bir geliri olmazsa yÄ±llar Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã§iftliÄŸini satmak zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Bunun ardÄ±ndan da iÅŸin gerÃ§eÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Sahip olduÄŸu milyonlarca dolarlÄ±k serveti sayesinde belki de hayatÄ±nÄ±n sonuna kadar Ã§alÄ±ÅŸmadan yaÅŸayabilirdi.

Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda 80 yaÅŸÄ±na girmesine raÄŸmen onun asÄ±l kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± emeklilikti. KÃ¶ÅŸesine Ã§ekilip yÄ±llarÄ±nÄ± verdiÄŸi mesleÄŸine veda etmek istemiyordu Selleck.

Zaten sonunda o da bu durumu kabullendi.

Ä°ÅŸsizlik derdine bir de ihanet acÄ±sÄ± eklendi... Oturup gÃ¼l koklayacak Ã§aÄŸda deÄŸilim... Ã–leceÄŸim, bana iÅŸimi geri verin

EN GÃœVENDÄ°ÄžÄ° MESLEKTAÅžI ONA SIRTINI DÃ–NDÃœ
Blue Bloods'Ä±n bitmesinden sonra da durup oturmak yerine yeni proje arayÄ±ÅŸlarÄ±na girdi. Bir sÃ¼redir bazÄ± projelerde rol almak iÃ§in anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor aslÄ±nda.

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DiÄŸer yanda emektar oyuncunun kalbini kÄ±ran ve ihanete uÄŸramÄ±ÅŸ gibi hissetmesine neden olan baÅŸka bir geliÅŸme de yaÅŸandÄ±.

Gelin, geÃ§en yÄ±ldan bu yana "Dizimiz izleniyordu, yayÄ±ndan kaldÄ±rmak aptalcaydÄ± ve bÃ¼yÃ¼k hÃ¼srana uÄŸradÄ±m" diyerek sÃ¶zÃ¼nÃ¼ esirgemeyen Selleck'in yaÅŸadÄ±klarÄ±na biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.Â 

Selleck ile ilgili olarak ortada dolaÅŸan yeni sÃ¶ylentilere gÃ¶re oyuncu, California'daki Ã§iftliÄŸinde sakin bir hayat sÃ¼rmek yerine yeniden Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yor.

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Ä°ÅŸsizlik derdine bir de ihanet acÄ±sÄ± eklendi... Oturup gÃ¼l koklayacak Ã§aÄŸda deÄŸilim... Ã–leceÄŸim, bana iÅŸimi geri verin

KENDÄ°NÄ° Ä°HANETE UÄžRAMIÅž HÄ°SSEDÄ°YORÂ 
Hele Blue Bloods'Ä±n devamÄ± niteliÄŸindeki Boston Blue dizisinin Ã§ekileceÄŸini Ã¶ÄŸrendikten sonra bu sabÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± daha da arttÄ±.

Ama aynÄ± konuda kalbini Ã§ok kÄ±ran bir geliÅŸme de oldu. Bunun sonucu olarak Selleck, kendini ihanete uÄŸramÄ±ÅŸ hissediyor ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re.

Selleck'in Blue Bloods dizisinde birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Donnie Wahlberg, Boston Blue adlÄ± yapÄ±mda baÅŸrolÃ¼ Ã¼stleniyor.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re de yÄ±llarca baba ile oÄŸulu canlandÄ±rdÄ±klarÄ± Tom Selleck'i projeye dahil etmek hatta bunu Ã¶nermek aklÄ±na bile gelmedi.

Zaten sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Selleck'i asÄ±l kÄ±zdÄ±ran ve Ã¼zen de bu.Â 

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YAÅžLI KALBÄ° Ã‡OK KIRILDI
Selleck'e gÃ¶re Wahlberg'in Boston Blue dizisinde baÅŸrol Ã¼stleneceÄŸini kendisinden gizlemesi bÃ¼yÃ¼k bir ihanet ve arkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n sonu.

Ä°ki oyuncu, Blue Bloods dizisinde baba ve oÄŸulu canlandÄ±rÄ±yordu. Hatta Wahlberg'in sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re o 14 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te gerÃ§ekten baba ve oÄŸul gibi olmuÅŸlardÄ±.

Ama 55 yaÅŸÄ±ndaki Wahlberg, yeni dizideki alacaÄŸÄ± paranÄ±n cazibesine kapÄ±lÄ±nca Selleck de kendini ihanete uÄŸramÄ±ÅŸ hissetmeye baÅŸladÄ±.Â 

DiÄŸer yandanÂTom Selleck, Blue Bloods dizisinin devamÄ± olan Boston Blue'da kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek iÃ§in kelimenin tam anlamÄ±yla can atÄ±yor.

Hatta yakÄ±nlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa boÅŸ oturmanÄ±n kendisini kÄ±sa sÃ¼rede Ã¶lÃ¼me gÃ¶tÃ¼receÄŸine inanÄ±yor.

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KARISI DA HAYAL KIRIKLIÄžINA UÄžRADI
Radar adlÄ± internet sitesine konuÅŸan bir kaynaÄŸa gÃ¶re Selleck, Ã§iftliÄŸinde oturup gÃ¼l koklamak yerine iÅŸinin baÅŸÄ±na geÃ§meyi istiyor.

Bu arada bir sÃ¼re Ã¶nce Selleck'in yÄ±llar Ã¶nce de rol aldÄ±ÄŸÄ± Jesse Stone serisi iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§eceÄŸi konuÅŸuluyordu.

BÃ¼tÃ¼n bunlar olup biterken iddialara gÃ¶re Selleck'in karÄ±sÄ± Jillie Mack ise kendini mutsuz hissediyor.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Selleck ona 80 yaÅŸÄ±na gediÄŸinde artÄ±k emekli olacaÄŸÄ± ve kendisiyle daha fazla vakit geÃ§ireceÄŸi konusunda sÃ¶z vemiÅŸti.

Ama aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zere Selleck'in bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmaya en azÄ±ndan ÅŸimdilik niyeti yok.

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Ä°ÅŸsizlik derdine bir de ihanet acÄ±sÄ± eklendi... Oturup gÃ¼l koklayacak Ã§aÄŸda deÄŸilim... Ã–leceÄŸim, bana iÅŸimi geri verin

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#Tom Selleck#Blue Bloods#Donnie Wahlberg

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