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Daha öÄŸrenciyken tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±... AÅŸk dolu 33 yÄ±l uçup gitti... Ünlü çift boÅŸanÄ±yor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Rachel Zoe#Rodger Berman#2024'Te BoÅŸanan Ünlüler
Daha Ã¶ÄŸrenciyken tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±... AÅŸk dolu 33 yÄ±l uÃ§up gitti... ÃœnlÃ¼ Ã§ift boÅŸanÄ±yor
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 14:57

BazÄ± insanlar ilk aÅŸklarÄ±yla evlenip 'Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rÄ±ncaya kadar' birlikte olabilecek kadar ÅŸanslÄ±... Ama ilk bÃ¼yÃ¼k aÅŸkla kurulan yuvanÄ±n da bir garantisi yok elbette. Ãœstelik birlikte geÃ§irilen uzun yÄ±llar, bu arada dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklar da bu evlilikleri ayakta tutmaya yetmiyor kimi zaman...

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Ä°ÅŸte bunun son Ã¶rneklerinden birini de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ Ã§iftlerinden biri sergiliyor...

Daha Ã¼niversitede okurken tanÄ±ÅŸan, sonra aÅŸklarÄ±nÄ± evliliÄŸe taÅŸÄ±yan ve 26'sÄ± evli olmak Ã¼zere tam 33 yÄ±lÄ± birlikte geÃ§iren Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, boÅŸanma kararÄ± aldÄ±.

Ä°ki gÃ¼zel Ã§ocukla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri yuvayÄ± daÄŸÄ±tacaklarÄ±na dair aÃ§Ä±klama ise hayranlarÄ±nÄ± hem ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± hem de Ã§ok Ã¼zdÃ¼.
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Daha Ã¶ÄŸrenciyken tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±... AÅŸk dolu 33 yÄ±l uÃ§up gitti... ÃœnlÃ¼ Ã§ift boÅŸanÄ±yor

33 YILLIK AÅžK BÄ°TÄ°YOR... 'BOÅžANMA, ORTAK KARARIMIZ'
Bu ayrÄ±lÄ±k haberi Ã¼nlÃ¼lerin stilisti olarak tanÄ±nan 53 yaÅŸÄ±ndaki Rachel Zoe ile 33 yÄ±llÄ±k sevgilisi ve 26 yÄ±llÄ±k kocasÄ± Rodger Berman'dan geldi...

ÃœnlÃ¼ Ã§ift, boÅŸanma kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± Zoe'nin sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan bir ortak aÃ§Ä±klamayla duyurdu.

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Zoe'nin Instagram sayfasÄ±ndaki "hikayeler" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± duyuruda ÅŸu satÄ±rlar yer aldÄ±: "Birlikte geÃ§irdiÄŸimiz 33 yÄ±lÄ±n ve 26 yÄ±llÄ±k evliliÄŸin ardÄ±ndan Roger ile evliliÄŸimizi bitirmeye karar verdik. Harika ailemiz ve birlikte yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sayÄ±sÄ±z anÄ±yla gurur duyuyoruz. Åžu anda ilk Ã¶nceliÄŸimiz Ã§ocuklarÄ±mÄ±z ve bu hep bÃ¶yle kalacak."

Rachel Zoe, bundan bÃ¶yle Rodger Berman ile ortak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini ve iki erkek evlatlarÄ±na birlikte ebeveynlik yapacaklarÄ±nÄ± da satÄ±rlarÄ±na ekledi.

ÃœnlÃ¼ tasarÄ±mcÄ± bÃ¶yle durumlarda hep rastlandÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ±n mahremiyetine saygÄ± gÃ¶sterilmesini de takipÃ§ilerinden rica etti.

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Daha Ã¶ÄŸrenciyken tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±... AÅŸk dolu 33 yÄ±l uÃ§up gitti... ÃœnlÃ¼ Ã§ift boÅŸanÄ±yor

ÃœNÄ°VERSÄ°TEDE OKURKEN TANIÅžTILARÂ 
Rachel Zoe ile Rodger Berman, 1991 yÄ±lÄ±nda George Washington Ãœniversitesi'ndeki Ã¶ÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar.

Fazla zaman geÃ§meden aralarÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu. 1998 yÄ±lÄ±nda da evlendiler.

Bu sÃ¼reÃ§te iki tane erkek Ã§ocuklarÄ± oldu. BÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Skyler 13, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ± Kaius ise 11 yaÅŸÄ±nda. ÃœnlÃ¼ Ã§ift her ne kadar boÅŸanma kararÄ± almÄ±ÅŸ olsa da iki oÄŸullarÄ± iÃ§in ortak ebeveynlik yapacak.

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Bir zamanlar gittikleri her yerde mutluluk tablosu Ã§izen Zoe ve Berman, uzun zamandÄ±r birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiyordu.

Rachel Zoe, kocasÄ± Rodger Berman'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± son aile paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± bu yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±ndaki Babalar GÃ¼nÃ¼'nde yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Nisan ayÄ±ndaki evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerinde de o gÃ¼n Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Rachel Zoe, o Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ kendi hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu Climbing in Heels adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda da unutmamÄ±ÅŸtÄ±.

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Daha Ã¶ÄŸrenciyken tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±... AÅŸk dolu 33 yÄ±l uÃ§up gitti... ÃœnlÃ¼ Ã§ift boÅŸanÄ±yor

Ãœniversitede tanÄ±ÅŸan Rachel Zoe ile Rodger Berman, 1998 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Skyler ve Kaius adÄ±nda iki tane erkek Ã§ocuklarÄ± oldu.

Gözden KaçmasÄ±nBir zamanlarÄ±n en Ã¼nlÃ¼ Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±... NasÄ±l yaÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmesinler diye havuzlu villasÄ±nÄ± satÄ±p kulÃ¼beye taÅŸÄ±ndÄ±Bir zamanlarÄ±n en ünlü çocuk yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±... NasÄ±l yaÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmesinler diye havuzlu villasÄ±nÄ± satÄ±p kulübeye taÅŸÄ±ndÄ±Haberi görüntüle

Daha Ã¶ÄŸrenciyken tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±... AÅŸk dolu 33 yÄ±l uÃ§up gitti... ÃœnlÃ¼ Ã§ift boÅŸanÄ±yor

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Rachel Zoe ve Rodger Berman, 26 yÄ±llÄ±k evlilikleri dahil tam 33 yÄ±lÄ± birlikte geÃ§irdiler. Ama ÅŸimdi Ã§iftin iliÅŸkisi sona geldi.Â 

Gözden KaçmasÄ±nDenememiz gereken bir Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesi vardÄ±... Sen benim kÄ±zÄ±m yaÅŸÄ±ndasÄ±n dedi, eÄŸilip alnÄ±mdan Ã¶ptÃ¼Denememiz gereken bir öpüÅŸme sahnesi vardÄ±... 'Sen benim kÄ±zÄ±m yaÅŸÄ±ndasÄ±n' dedi, eÄŸilip alnÄ±mdan öptüHaberi görüntüle

Daha Ã¶ÄŸrenciyken tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±... AÅŸk dolu 33 yÄ±l uÃ§up gitti... ÃœnlÃ¼ Ã§ift boÅŸanÄ±yor

Rachel Zoe ve Rodger Berman'Ä±n oÄŸullarÄ± da onlarÄ±n ÅŸÃ¶hreti nedeniyle kamera karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼.Â 

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