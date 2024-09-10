Daha Ã¶ÄŸrenciyken tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±... AÅŸk dolu 33 yÄ±l uÃ§up gitti... ÃœnlÃ¼ Ã§ift boÅŸanÄ±yor

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Ä°ÅŸte bunun son Ã¶rneklerinden birini de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ Ã§iftlerinden biri sergiliyor...

Daha Ã¼niversitede okurken tanÄ±ÅŸan, sonra aÅŸklarÄ±nÄ± evliliÄŸe taÅŸÄ±yan ve 26'sÄ± evli olmak Ã¼zere tam 33 yÄ±lÄ± birlikte geÃ§iren Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, boÅŸanma kararÄ± aldÄ±.

Ä°ki gÃ¼zel Ã§ocukla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri yuvayÄ± daÄŸÄ±tacaklarÄ±na dair aÃ§Ä±klama ise hayranlarÄ±nÄ± hem ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± hem de Ã§ok Ã¼zdÃ¼.

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33 YILLIK AÅžK BÄ°TÄ°YOR... 'BOÅžANMA, ORTAK KARARIMIZ'

Bu ayrÄ±lÄ±k haberi Ã¼nlÃ¼lerin stilisti olarak tanÄ±nan 53 yaÅŸÄ±ndaki Rachel Zoe ile 33 yÄ±llÄ±k sevgilisi ve 26 yÄ±llÄ±k kocasÄ± Rodger Berman'dan geldi...

ÃœnlÃ¼ Ã§ift, boÅŸanma kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± Zoe'nin sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan bir ortak aÃ§Ä±klamayla duyurdu.

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Zoe'nin Instagram sayfasÄ±ndaki "hikayeler" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± duyuruda ÅŸu satÄ±rlar yer aldÄ±: "Birlikte geÃ§irdiÄŸimiz 33 yÄ±lÄ±n ve 26 yÄ±llÄ±k evliliÄŸin ardÄ±ndan Roger ile evliliÄŸimizi bitirmeye karar verdik. Harika ailemiz ve birlikte yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sayÄ±sÄ±z anÄ±yla gurur duyuyoruz. Åžu anda ilk Ã¶nceliÄŸimiz Ã§ocuklarÄ±mÄ±z ve bu hep bÃ¶yle kalacak."

Rachel Zoe, bundan bÃ¶yle Rodger Berman ile ortak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini ve iki erkek evlatlarÄ±na birlikte ebeveynlik yapacaklarÄ±nÄ± da satÄ±rlarÄ±na ekledi.

ÃœnlÃ¼ tasarÄ±mcÄ± bÃ¶yle durumlarda hep rastlandÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ±n mahremiyetine saygÄ± gÃ¶sterilmesini de takipÃ§ilerinden rica etti.

ÃœNÄ°VERSÄ°TEDE OKURKEN TANIÅžTILARÂ

Rachel Zoe ile Rodger Berman, 1991 yÄ±lÄ±nda George Washington Ãœniversitesi'ndeki Ã¶ÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar.

Fazla zaman geÃ§meden aralarÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu. 1998 yÄ±lÄ±nda da evlendiler.

Bu sÃ¼reÃ§te iki tane erkek Ã§ocuklarÄ± oldu. BÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Skyler 13, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ± Kaius ise 11 yaÅŸÄ±nda. ÃœnlÃ¼ Ã§ift her ne kadar boÅŸanma kararÄ± almÄ±ÅŸ olsa da iki oÄŸullarÄ± iÃ§in ortak ebeveynlik yapacak.

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Bir zamanlar gittikleri her yerde mutluluk tablosu Ã§izen Zoe ve Berman, uzun zamandÄ±r birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiyordu.

Rachel Zoe, kocasÄ± Rodger Berman'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± son aile paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± bu yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±ndaki Babalar GÃ¼nÃ¼'nde yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Nisan ayÄ±ndaki evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerinde de o gÃ¼n Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Rachel Zoe, o Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ kendi hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu Climbing in Heels adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda da unutmamÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœniversitede tanÄ±ÅŸan Rachel Zoe ile Rodger Berman, 1998 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Skyler ve Kaius adÄ±nda iki tane erkek Ã§ocuklarÄ± oldu.

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Rachel Zoe ve Rodger Berman, 26 yÄ±llÄ±k evlilikleri dahil tam 33 yÄ±lÄ± birlikte geÃ§irdiler. Ama ÅŸimdi Ã§iftin iliÅŸkisi sona geldi.Â

Rachel Zoe ve Rodger Berman'Ä±n oÄŸullarÄ± da onlarÄ±n ÅŸÃ¶hreti nedeniyle kamera karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼.Â



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