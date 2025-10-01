Daha o yaşında küçük kalbinde bir yara varmış! Babası onun acısını böyle dindirdi

Haberin Devamı

Varlıklı ve nüfuzlu bir ailede dünyaya gözlerini açtı. En iyi okullarda okuyup en güzel eğitimleri alacak... Zaten gelecekte de babasından sonra ülkenin kralı olacak...

Kısacası ayrıcalıklı dünyaya geldi, ayrıcalıklı büyüyecek...

Halkın karşısına çıkmaya başladığı ilk dönemlerden beri utangaçlığıyla dikkat çeken Prens George'un bugüne kadar çok fazla bilinmeyen bir özelliği daha ortaya çıktı.

Bu yıl 12 yaşına giren George, meğer dışarıdan görüldüğünden çok daha hisli bir çocukmuş.

MEĞER BİR ZAMANLAR HARRY AMCASIYLA İYİ BİR İLİŞKİSİ VARMIŞ

Galler çiftine yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre George, daha küçük yaşlarda artık ailesiyle küs olan amcası Harry ile sıcak bir ilişki kurmuş.

Haberin Devamı

Harry de ailesiyle böyle bitmeyen bir kavgaya tutuşmadan önce yeğeniyle gayet iyi geçiniyormuş üstelik. Onunla oynuyor, şakalaşıyor kısacası keyifli vakit geçiriyormuş.

Fakat bu iddialara göre amcası Harry'nin Meghan Markle ile evlenip ABD'ye taşınması, üstelik aileyle bağlarını kesmesi onu da etkiledi.

Yine söylentilere bakılırsa o sırada henüz 7 yaşında olsa da kendisini eğlendiren şakacı amcası Harry'nin yokluğunu kardeşleri arasında en çok hisseden de George olmuş zaten.





BABASI HEMEN DERDİNE BİR DERMAN BULDU

Elbette kardeşi Harry'ye çok öfkeli olan ve onu görmek bile istemeyen babası William ise oğlunun hayatındaki bu boşluğu dolduracak birini hemen buldu.

Kuzeni Zara Tindall'ın eşi eski rugby oyuncusu Mike Tindall!

Zara ve Mike ile zaten arası eskiden beri çok iyi olan William, George'un hayatındaki bu "şakacı ve eğlenceli amca" boşluğunu kuzeninin kocasıyla doldurdu.

Görünüşe göre kraliyet protokolünden uzak bir hayat yaşayan ve rahat bir kişiliği olan Mike Tindall da zaten öteden beri iyi geçindiği William'ın oğluna kısa zamanda "yeni bir amca" oluvermiş...

Haberin Devamı





YENİ 'NEŞELİ AMCA' ASLINDA ENİŞTELERİ

Galler ailesine yakın bir kaynak "Kendisiyle oyunlar oynayan amcası Harry'nin yokluğu George'un hayatında bir boşluk yarattı. Aile de bu boşluğu hemen Mike Tindall ile doldurdu. Mike zaten kişilik olarak rahat ve eğlenceli biri. Üstelik çocuklarla da arası gayet iyi" diye anlattı durumu.

Söylenenlere göre George, daha küçücük yaşında omuzlarında geleceğinin sorumluluğunu hissetmeye başladı. Bu hayat içinde de Mike'ın yani eğlenceyi amcanın varlığı onun için bir rahatlama sağlıyor.

Diğer yandan Willim ve Kate ile Zara ve Mike'ın yakınlığı özellikle de çocuklarının ne kadar iyi geçindiği zaten öteden beri biliniyor.

Haberin Devamı

Galler çiftinin üç çocuğuyla Tindall çiftinin çocukları arasındaki yakınlık da son birkaç yıldır ailenin toplu olarak katıldığı etkinliklerde dikkat çekiyor zaten.

Gözden Kaçmasın Annesinin cenazesinde bile gözyaşı dökmemişti... O duygularını hep içine atan adam karısı için ilk kez dile geldi Haberi görüntüle





KUZENLER GAYET İYİ GEÇİNİYOR

2023 yılında ailenin toplu olarak katıldığı Noel buluşmasında Mia Tindall, küçük Louis'nin elini sıkı sıkı tutmuş ve onun aşırılık yapmasını önlemişti.

Mia ile Prenses Charlotte'un arasındaki samimiyet de o yıl dikkat çekti.

Bu yıl da yine Noel günü Charlotte ile Mia Tindall birlikte yürüyüp derin sohbetlere daldıkları sırada objektiflere yakalandı.

Bu arada küçük bir hatırlatma...William'ın halası Prenses Anne'in kızı olan Zara ile Mike Tindall da 2011 yılında evlendi. Çiftin ikisi kız biri erkek üç çocuğu var.

Haberin Devamı

Soylu bir aileden gelmemesine rağmen kraliyet ailesine kolayca uyum sağlayan Mike Tindall ise eski bir rugby oyuncusu.





Mike Tindall ve Zara Tindall'ın büyük kızı Mia ile Prenses Charlotte'un arası gayet iyi..





Mike Tindall, Kral Charles'ın kız kardeşi Anne ile eski kocası Mark Phillips'in kızı Kara ile 2011 yılında evlendi. Çiftin üç tane çocuğu var. Hatta Zara iki kızından sonra dünyaya gelen tek oğlunu mecburen evinde doğurdu.