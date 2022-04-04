Biri market poşetiyle diğeri buruşuk elbiseyle kırmızı halıda

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ÖDÜL TARİHİNE BÖYLE GEÇTİLER

Bazıları gerçekten de şıklığı ve zarafetiyle tam not aldı. Ama bazıları da ilginç ya da sıra dışı görünmek isterken tamamen yanlış hedefe doğru ilerledi ve gecenin en kötü giyinenleri arasında yerini aldı. Gelin bir bakalım bu yıl Grammy Ödülleri'nde kırmızı halının en kötü giyinenleri olarak tarihe geçenler.

Oyuncu Saxon Sharbino aslında ilk bakışta gayet güzel görünüyordu. Kıyafetinin rengi tenine uygundu, tarzı hoştu... Üstelik de Sharbino bu kıyafeti gayet de güzel taşıyordu. Ama önemli bir ayrıntıyı atlamıştı, elbisesinin alt bölümü buruşuktu. İşte bu yüzden de gecenin kötü ve özensiz giyinenleri arasında yerini aldı.

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Dillon Francis de özensiz ve kötü giyinenler listesinde ilk sıralarda. Üzerinde günlük bir kıyafet, elinde marketten satın aldığı atıştırmalıkların bulunduğu torbayla kırmızı halıya çıktı. Törene davetli olduğunu göstermek için de diğer elinde davetiyesiyle kameralara poz verdi.

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Elli King'in kıyafeti iddialı gibi görünebilir ama moda yorumcularından iyi not alamadı.

H.E.R. belki de daha uygun renkte bir vücut toparlayıcı giyseydi daha şık görünecekti.

Rap'çi Jidenna'nın tuhaf kıyafeti.

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Avril Lavigne bu kez hayâl kırıklığı yarattı.

Billie Eilish de kendi tarzında giyindi ama bu kez beğenilmedi.

Hailey Baldwin Bieber sade bir şıklık içinde. Fakat kocası Justin Bieber bu kez biraz rüküş oldu.

Carrie Underwood bu kez geçer not alamadı.

Michelle Zauner de ilginç görünmek isterken çizgiyi geçip rüküşler arasına girdi.

Yola da törenin kıyafeti beğenilmeyen ünlüleri arasında yer aldı.

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Törene sevgilisiyle katılan Zalia ise kıyafetini başarılı bir şekilde taşıyamadı.





















