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Biri market poşetiyle diğeri buruşuk elbiseyle kırmızı halıda

#Grammy#Grammy Ödülleri#64'Üncü Grammy Ödülleri
Biri market poşetiyle diğeri buruşuk elbiseyle kırmızı halıda

64'üncü Grammy Ödülleri iki yıl aradan sonra eski günlerdeki gibi yapıldı. Los Angeles'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşen törene müzik dünyasının ünlüleri kendi tarzlarında özenle hazırlanıp da gitti.

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ÖDÜL TARİHİNE BÖYLE GEÇTİLER
Bazıları gerçekten de şıklığı ve zarafetiyle tam not aldı. Ama bazıları da ilginç ya da sıra dışı görünmek isterken tamamen yanlış hedefe doğru ilerledi ve gecenin en kötü giyinenleri arasında yerini aldı. Gelin bir bakalım bu yıl Grammy Ödülleri'nde kırmızı halının en kötü giyinenleri olarak tarihe geçenler.

Biri market poşetiyle diğeri buruşuk elbiseyle kırmızı halıda

Oyuncu Saxon Sharbino aslında ilk bakışta gayet güzel görünüyordu. Kıyafetinin rengi tenine uygundu, tarzı hoştu... Üstelik de Sharbino bu kıyafeti gayet de güzel taşıyordu. Ama önemli bir ayrıntıyı atlamıştı, elbisesinin alt bölümü buruşuktu. İşte bu yüzden de gecenin kötü ve özensiz giyinenleri arasında yerini aldı.

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Biri market poşetiyle diğeri buruşuk elbiseyle kırmızı halıda

Dillon Francis de özensiz ve kötü giyinenler listesinde ilk sıralarda. Üzerinde günlük bir kıyafet, elinde marketten satın aldığı atıştırmalıkların bulunduğu torbayla kırmızı halıya çıktı. Törene davetli olduğunu göstermek için de diğer elinde davetiyesiyle kameralara poz verdi.

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Biri market poşetiyle diğeri buruşuk elbiseyle kırmızı halıda

Elli King'in kıyafeti iddialı gibi görünebilir ama moda yorumcularından iyi not alamadı.

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Biri market poşetiyle diğeri buruşuk elbiseyle kırmızı halıda

H.E.R. belki de daha uygun renkte bir vücut toparlayıcı giyseydi daha şık görünecekti.

Biri market poşetiyle diğeri buruşuk elbiseyle kırmızı halıda

Rap'çi Jidenna'nın tuhaf kıyafeti.

Biri market poşetiyle diğeri buruşuk elbiseyle kırmızı halıda

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Avril Lavigne bu kez hayâl kırıklığı yarattı.

Biri market poşetiyle diğeri buruşuk elbiseyle kırmızı halıda

Billie Eilish de kendi tarzında giyindi ama bu kez beğenilmedi.

Biri market poşetiyle diğeri buruşuk elbiseyle kırmızı halıda

Hailey Baldwin Bieber sade bir şıklık içinde. Fakat kocası Justin Bieber bu kez biraz rüküş oldu. 

Biri market poşetiyle diğeri buruşuk elbiseyle kırmızı halıda

Carrie Underwood bu kez geçer not alamadı.

Biri market poşetiyle diğeri buruşuk elbiseyle kırmızı halıda


Michelle Zauner de ilginç görünmek isterken çizgiyi geçip rüküşler arasına girdi.

Biri market poşetiyle diğeri buruşuk elbiseyle kırmızı halıda

Yola da törenin kıyafeti beğenilmeyen ünlüleri arasında yer aldı.

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Biri market poşetiyle diğeri buruşuk elbiseyle kırmızı halıda

Törene sevgilisiyle katılan Zalia ise kıyafetini başarılı bir şekilde taşıyamadı.











 

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#Grammy#Grammy Ödülleri#64'Üncü Grammy Ödülleri

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