Daha kendileri çocuk sayılır... Bir de çocuk büyütüyorlar... Bu gidişle torunlarının bebeğini bile görürler!

Hayatının geri kalanını geçirebileceğine inandığı birini bulduğunda da hiç beklemeden hemen gerekli adımları atar.

Tıpkı gencecik yaşında şöhreti ve serveti bulan Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi gibi..

Genç çift, önce ABD'de aile arasında sade bir törenle evlendi. Ardından da İtalya'da gösterişli bir düğün yaptı. Çok geçmeden de bir kız bebeği evlat edindiklerini açıkladılar.



21 yaşındaki Millie Bobby Brown ve ünlü müzisyen Jon Bon Jovi'nin oğlu olan 23 yaşındaki Jake Bongiovi, 2024 yılında hayatlarını birleştirdi. Önce ABD'de aile arasında bir tören yapıldı. Sonra da İtalya'da dillere destan bir düğün.

Brown ile Bongiovi, geçtiğimiz ağustos ayında da ilk bebeklerine kavuştuklarını açıkladı. Bir kızları olmuştu.

Elbette bu haber herkesi şaşırttı. Çünkü, kimsenin Millie Bobby Brown'ın hamile olduğundan bile haberi yoktu.

Zaten Brown duyurusunda da kız bebeği evlat edindiklerini açıkladı. Kısacası Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi, daha gencecik yaşta anne ve baba oldular.

Millie ile Jake, geçtiğimiz gün birlikte çıktıkları bir gezintide görüntülendi. Kızları da yanlarındaydı. Daha doğrusu Millie, minik bebeğini göğsünde saklamıştı.

Belli ki ikisi de bu durumdan gayet memnun... Genç aşıklar, geçtiğimiz gün New York'ta çıktıkları bir gezintide objektiflere yansıdı... Minik kızları da yanlarındaydı elbette.

Spor giysiler içinde olan Millie ile Jake, bir yandan yürürken bir yandan da neşeli bir sohbete daldı. Bu arada Millie Bobby Brown'ın minik kızını ana kucağı adlı verilen aparata yerleştirip göğsünde taşıdı.

Genç oyuncunun, adını bile açıklamadığı minik bebeğinin yüzünü ısrarlı bir şekilde objektiflerden saklaması da dikkat çekti.

Yürürken bir yandan da sohbet eden genç çift, arada sıcak dakikalar da yaşadı.

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi, ailelerinin hayatını değiştiren mutlu haberi geçen ağustos ayında sosyal medya üzerinden duyurdular.

TV dünyasının genç yaşta milyoner unvanı alan yıldızlarından biri olan Millie Bobby Brown, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda "Bu yaz evlat edinme yoluyla tatlı kızımıza kavuştuk" diye yazdı.

Genç çiftin ortak açıklamasında her ikisi de anne ve baba olmanın heyecanı içinde olduklarını belirtip özel hayatlarına saygı gösterilmesini rica etti.

Paylaşım "Ve sonra üç olduk... Sevgilerle.. Millie ve Jake Bongiovi" satırlarıyla sona erdi.

Genç çiftin kız bebeğinin adı açıklanmadı, herhangi bir görüntüsü de yayınlanmadı.

İKİSİ DE KALABALIK AİLE İSTİYOR

Millie Bobby Brown, geçtiğimiz mart ayında yaptığı bir röportajda kocası Jake ile birlikte çocuk sahibi olmak istediklerini belirtip bunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlatmıştı.

Genç çift daha 20'li yaşlarının başında evlat sahibi oldu. Görünüşe göre Brown bu konuda kendi anne ve babasının ayak izlerini takip etti.

Genç yıldız, Jason Bateman, Sean Hayes ve Will Arnett'in ortak sunduğu Smartless adlı podcast yayınına konuk olduğunda da bu konudaki fikirlerini ifade etmişti.

Millie Bobby Brown o yayında kendi yaşının annelik için çok genç olduğunun farkında olduğunu belirtip "Annem ilk bebeğini doğurduğunda 21 yaşındaydı, babam da 19. Ve biliyor musunuz bu benim Jake ile tanışmadan önce de düşündüğüm bir şeydi" diye konuştu.

Brown aynı yayında, daha küçücük bir çocukken kendi annesi gibi erken yaşta çocuk sahibi olmayı kafasına koyduğunu da anlattı.

Genç oyuncu o programda çok çocuklu büyük bir aileye sahip olmak istediğini de vurguladı.

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi dört çocuklu ailelerden geliyor. Bu arada Jake Bongiovi'nin ünlü şarkıcı Jon Bon Jovi ile 1989'da evlendiği ilk aşkı Dorotheo Hurley'in oğlu olduğunu da not düşelim.