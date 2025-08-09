×
Daha ilk görüşte sordu: 'Kaç çocuk istersin?' 49 yıl bir çift göze aynı aşkla baktı, o eli hiç bırakmadı... Ünlü oyuncu yeni yaşına böyle girdi

Güncelleme Tarihi:

Daha ilk görüşte sordu: Kaç çocuk istersin 49 yıl bir çift göze aynı aşkla baktı, o eli hiç bırakmadı... Ünlü oyuncu yeni yaşına böyle girdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 17:36

Aslında öyle uzun uzun anlatmaya fazla gerek yok... Pırıltılı dünyayı takip edenler bu sınırlar içinde yaşanan aşkları ve evlilikleri de çok iyi bilir.

Çoğu çok gösterişli bir şekilde başlar... Ama pek de öyle gitmez...

Gün gelir bir zamanlar aşık olan çiftler birbirlerini boğazlayacak noktaya ulaşır. Sonra da kavga ve gürültü evlilik ya da aşk biter.

Yine de eski kuşakta on yıllar boyu evli kalan çiftleri de görmek mümkün elbette... Onlar, gençlik yıllarında evleniyorlar, çocuk hatta torun sahibi oluyorlar.. Yıllarca bir yastığa baş koyup birlikte yaşlanıyorlar.

Daha ilk görüşte sordu: Kaç çocuk istersin 49 yıl bir çift göze aynı aşkla baktı, o eli hiç bırakmadı... Ünlü oyuncu yeni yaşına böyle girdi

1980 YILINDAN BU YANA EVLİLER
İşte bunlardan biri de Dustin Hoffman ile karısı Lisa...

1980 yılında evlenen, dört çocuk ve dört torun sahibi olan ünlü çift, geçtiğimiz gün de önemli bir olayı kutladı

Sinemanın emektar oyuncularından Dustin Hoffman, 88 yaşına girdi. 

Yağmur Adam, Tootsie, Kramer Kramer'e Karşı, Aşk Mevsimi, Vahşi Koşu gibi nice unutulmaz filmle hafızalara kazınan Hofman, hayatını öyle gösterişli bir şekilde yaşamayı hiç tercih etmedi. Doğum gününü de buna uygun şekilde kutladı zaten ünlü oyuncu. 

Daha ilk görüşte sordu: Kaç çocuk istersin 49 yıl bir çift göze aynı aşkla baktı, o eli hiç bırakmadı... Ünlü oyuncu yeni yaşına böyle girdi

BAŞ BAŞA DOĞUM GÜNÜ YEMEĞİ YEDİLER
Dustin ve 70 yaşındaki Lisa Hoffman, usta oyuncunun yeni yaşı için de sakin bir kutlama yaptı.

Çift, Hollywood'da ünlülerin gözde mekanlarından biri olan Giorgio Baldi restoranda bir akşam yemeği yedi.

Sonra da kendilerini görüntüleyen gazetecilere kısa bir süre poz verip el ele otomobillerinin yolunu tuttu.

Dustin ve Lisa, bu yılın ekim ayında da evliliklerinin 45'inci yıl dönümünü kutlayacak.

Daha ilk görüşte sordu: Kaç çocuk istersin 49 yıl bir çift göze aynı aşkla baktı, o eli hiç bırakmadı... Ünlü oyuncu yeni yaşına böyle girdi

Dustin ve Lisa Hoffman, 1980'de evlendiler ama ondan önce de dört yıl flört ettiler. Bir başka deyişle 49 yıldır yani neredeyse yarım asırdır birlikteler.

Daha ilk görüşte sordu: Kaç çocuk istersin 49 yıl bir çift göze aynı aşkla baktı, o eli hiç bırakmadı... Ünlü oyuncu yeni yaşına böyle girdi

LISA ÇOCUKKEN İLK KEZ KARŞILAŞTILAR
Aslına bakılırsa onların tanışması da evlenmesi de kelimenin tam anlamıyla film gibi.

Onların mutluluğunun mimarı da aileleri aslında. Lisa'nın büyükannesi ile Dustin'in annesi zamanında birbirleriyle iyi dosttu. Aslında aralarında 17 yaş fark olan çift ilk tanıştığında Lisa daha bir çocuktu.

O arada Dustin Hoffman da Anne Bryne ile bir evlilik yaptı zaten.

Fakat kader onları Lisa 20'li yaşlarına geldiğinde tekrar karşılaştırdğında aslında kaerlerini de ortak yazılmıştı artık.

Daha ilk görüşte sordu: Kaç çocuk istersin 49 yıl bir çift göze aynı aşkla baktı, o eli hiç bırakmadı... Ünlü oyuncu yeni yaşına böyle girdi

'KAÇ ÇOCUK İSTERSİN' DİYE SORDU
Dustin ile Lisa yıllar sonra .bu kez genç kızın dedesinin cenaze töreninde karşılaştı...

İşte ne olduysa da orada oldu.

Lisa yıllar önce verdiği bir röportajda o günü şöyle anlattı: "Büyükbabam ölmüştü ve Dustin de baş sağlığı dilemek içir geldi. O ilk bakış... Biliyordum... Dustin bana kaç tane çocuk istediğimi sordu.. Ben de 'Altı tane' dedim... O da bana 'İkisi zaten hazır' diye yanıt verdi. Ben de madem iki tane var dört de tamamdır" diye düşündüm."

İşin ilginç yanı zaten öyle de oldu. Dustin Hoffman ile Lisa 1980 yılında evlendikten sonra ikisi kız ikisi erkek dört çocukları dünyaya geldi.

Daha ilk görüşte sordu: Kaç çocuk istersin 49 yıl bir çift göze aynı aşkla baktı, o eli hiç bırakmadı... Ünlü oyuncu yeni yaşına böyle girdi

YÜKSEK ÖGRENİM GÖRDÜ: 'BUNU YAPMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORDUM'
Dustin Hoffman sinema kariyerinde emin adımlarla yükselirken ve daha resmen hayatlarını birleştirmeden önce Lisa Colorado Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi gördü. Sonra da hukuk eğitimi almak için okuma geri döndü.

Aslında her iki diplomasını da hayatının sonraki döneminde kullanmadı Lisa. Ama yine de çok istediği bir şeyi yaptı ve okudu.

"Dustin ile dünyayı gezmeye başladığımda hukuk kariyeri yapmanın mümkün olmadığını biliyordum. Ama bu eğitimi kendim için tamamlamam gerektiğini de biliyordum" diye anlattı o dönemi.

Daha ilk görüşte sordu: Kaç çocuk istersin 49 yıl bir çift göze aynı aşkla baktı, o eli hiç bırakmadı... Ünlü oyuncu yeni yaşına böyle girdi

12 EKİM 1980'DE EVLENDİLER
Dustin ile Lisa 12 ekim 1980'de evlendi.

Bir yıl sonra ilk çocukları Jacob Edward dünyaya geldi.

İki yıl sonra Rebecca Lilian, onun bir yıl sonrasında Maxwell Geoffrey doğdu. En küçük çocukları Alexandra Lydia da 1987 yılında dünyaya gözerini açtı.

Bu arada Dustin Hoffman'ın eski evliliğnden Karina ve Jenna adında iki tane kızı olduğunu da hatırlatalım.

Aslında hepsini kendisi doğurmasa da Lisa'nın daha ilk gün Dustin'e söylediği "Altı çocuk isterim" sözleri bir şekilde gerçeğe döndü. 

Yıllar içinde Dustin ve Lisa dört tane de torun sahibi oldu.

