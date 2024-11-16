Daha ilk anda ona 'vurulmuştu'... Yıllar sonra ihaneti gizlemek için söylediği yalanlarla yüreğini yaktı

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Sonrası herkesin bildiği hikaye... Aslında kadın, yaşça genç erkeklerle romantik ilişkiye girmeme konusunda kendine söz vermişti. Ama bunu tutmadı. Çünkü o da iş arkadaşına aşık olmuştu. Çift evlendi.

Tam 27 yıl sürdü bu mutluluk. Aralarındaki hatırı sayılır yaş farkı da hiç sorun olmadı... Öylesine birbirlerine kenetlenmiş görünüyorlardı ki herkes onların gerçekten de son nefese kadar evli kalacağını sanıyordu.

Fakat çeyrek asrı aşkın sürenin sonunda yollarını ayırdılar. Onlar bunun nedenini kendilerine saklasalar da bu dünyada hiçbir gerçek sonsuza kadar gizli kalmaz...

Bütün dünyanın sadık bir eş olarak tanıdığı yakışıklı adamın bir başkasına ilgi duymasının, bu evliliğin sonunu getirdiği de ortaya çıktı...

Şimdi bir buçuk yıldır gizlenen gerçekler usul usul ortaya dökülüyor. Ortada "yumuşakça" açıklanmayı bekleyen bir aşk ve uğradığı ihanetin, duyduğu yalanların acısını kalbinden sökmeye çalışan bir eş kaldı.

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27 YIL BİR ANDA 'ESKİ' OLDU

Konunun takipçileri Hugh Jackman ile yollarını ayırdığı eşi Deborra Lee Furness'ten söz ettiğimizi anladı çoktan.

Çiftin 27 yıllık evliliğinin bitişi birçok sorgulamaya neden olmuştu... Onlar önce bu konuda "kişisel gelişimimizi tamamlamak için ayrılıyoruz" gibi kafa karıştıran açıklamalar yapmış olsalar da görünüşe göre neden çok basitti: Hugh Jackman'ın, The Music Man adlı müzikalde birlikte çalıştığı Sutton Foster ile aşkı...

Yakınlaşmaları ikisi de başkalarıyla evliyken başladığı için "ihaneti" kelimesini kullanmak da yanlış olmaz.

Deborra Lee Furness de Hugh Jackman da evliliklerinin bitişi konusunda uzun süre ser verip sır vermedi. Ama sonra ortaya çıktığına göre Jackman, bu kez de gönlünü aynı sahneyi paylaştığı meslektaşı Sutton Foster'a kaptırmıştı.

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ÖNCE KULAKTAN KULAĞA YAYILDI... SONRA MAGAZİN YAZARI AÇIK AÇIK SÖYLEDİ

Kulaktan kulağa yayılan bu söylentiyi sonunda internette hazırladığı ve magazin dünyasından haberler verdiği videolarıyla tanınan Tasha Lustig açık açık dile getirdi.

Hatta Jackman ile Foster'ın aşkının uzun zamandır yakın çevreleri tarafından bilindiğini ama çiftin kamuoyuna ilan etmek için uygun zamanı kolladığını da ekledi.

Deborra Lee Furness de bu paylaşımın ardından kendisinden hiç beklenmedik bir adım attı. Lustig'in Instagram sayfasında yayınladığı bu videosunu beğendi. Onun bu davranışı da Furness'in bu söylentiyi doğruladığı şeklinde yorumlandı.

Zaten Deborra Lee Furness'in yakın arkadaşı olan oyuncu Amanda de Cadenet de Jackman'ın karısına ihanet ettiğini ileri süren bu paylaşıma çok çarpıcı bir yorum yaptı: "İşte bu konuda haklısın!"

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'DEBORRA'YI EN ÇOK HUGH'UN SÖYLEDİĞİ YALANLAR YARALADI'

Bir süredir Deborra Lee Furness'in, kocası Hugh Jackman'ın kendisini Sutton Foster ile aldattığı konusunda uzun zamandır şüpheye kapıldığı konuşuluyordu.

Bu konuda Deborra Lee Furness'e yakın bir kaynak da başka bazı çarpıcı iddialar ileri sürdü.

Bu kaynak "Deborra, Hugh'un kendisini aldattığından kuşkulanıyordu. Ama Hugh, bu konuyu ısrarla reddetti. Zaten Deborra'yı yaralayan da bu oldu. Deborra, bugüne kadar kocasının kendisini aldattığı konusunda hiç konuşmadı ve bundan sonra da konuşmayacak."

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AŞK İTİRAFI İÇİN DÖRT HAFTA BEKLEDİ

Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness'in sanki sonsuza kadar sürecekmiş gibi görünen, bitişiyle herkesi şaşırtan aşkını ve evliliğini bir hatırlayalım... Eski çift hangi yollardan geçip bu noktaya gelmiş bir bakalım.



Her ikisi de Avustralyalı olan Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness, 1995 yılında birlikte çalıştıkları bir Corelli adlı dizinin setinde tanıştılar.

Jackman, daha ilk görüşte Deborra Lee Furness'ten etkilendi. Sadece iki hafta sonra bu duygunun sadece hoşlanma olmadığını fark etti: Hugh Jackman, Deborra Lee Furness'e "vurulmuştu."

Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness, kısa zamanda arkadaş oldular. Jackman'ın bu güzel kadına "açılması" için ise dört hafta geçmesi gerekti.

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Çünkü bunun için cesaret toplamak zorunda hissediyordu kendini. Bu arada tanıştıkları dönemde Jackman 26 yaşındaydı, Furness ise 40 yaşındaydı.

Jackman, Deborra Lee Furness'e aşkını ilan etmek için bekledikten sonra bir karar verdi. Birkaç arkadaşıyla birlikte onu da bir akşam yemeğine çağırdı. Sonra sıra tatlıya geldiğinde "Mutfağa gelip bana yardım eder misin" ricasında bulundu.

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MUTFAKTA AŞKINI İLAN ETTİ

Orada yalnız kaldıklarında Jackman, Furness'e ona aşık olduğunu söyledi. Şanslıydı ki Furness'in de ona karşı duyguları vardı. Yani o da Jackman'a aşık olmuştu.

Deborra Lee Furness, bu ilk itirafla ilgili olarak daha sonra çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Aslında o gece ünlü Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ile küçük bir gezintiye çıkacaktı, ama Hugh Jackman uğruna bundan vazgeçmişti.

Bu arada Furness, Hugh Jackman'a aşık olarak başka bir kararını da rafa kaldırmıştı. 40 yaşında bir kadındı ve 30 yaşın altında erkeklerle romantik ilişkiye girmeyeceğine dair kendi kendine söz vermişti. Ama bu sözünü tutamadı.

DÖRT AYLIK FLÖRTÜN ARDINDAN EVLİLİK TEKLİFİ: Sadece dört aydır flört ediyorlardı ki Jackman, Furness'e evlenme teklif etti. Aktör o sırada sevgilisine kendi tasarladığı bir yüzüğü hediye etti. Çift, 11 Nisan 1996'da Melbourne'de evlendi. Nikah yüzüklerinin içinde ise Sanskritçe bir cümle yazılı: 'Birliğimizi daha büyük bir kaynağa adadık."





ÇOK UĞRAŞTILAR AMA BİYOLOJİK ÇOCUKLARI OLMADI

Elbette Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness'in evlilikleri her zaman güllük gülistanlık değil. Onların da zor zamanları oldu. Çift, evlenir evlenmez çocuk sahibi olmak istedi.

Ancak Furness 40 yaşında olduğu için bu konuda işler o kadar da istedikleri gibi gelişmedi. Bir düşük yaptı Deborra Lee Furness, sonra tüp bebek tedavisi olumsuz sonuçlandı.

Sonunda evlat edinmeye karar verdiler. Biyolojik çocuk sahibi olma şansları bulunmayan çift, Oscar adını verdikleri bir erkek çocuğu evlat edindiler.

Bu konudaki yaraları zaman içinde iyileşti. 2005 yılında ise Ava Eliot adını verdikleri bir kız çocuğunu evlat edinerek ailelerini genişlettiler.

Ama sonuç olarak Deborra Lee Furness ile Hugh Jackman'ın örnek gösterilen evliliği de bitti...

'YUMUŞAK GEÇİŞ' PLANLIYORLAR: Söylentilere göre Hugh Jackman ile Sutton Foster, The Music Man müzikalinde birlikte çalışırken aralarında duygusal bir yakınlaşma başladı. Jackman ile karısı Deborra yollarını ayırdı. Kısa süre önce 49 yaşındaki Sutton Foster da bir süredir evli olduğu Ted Griffin ile boşandı. Zaten ikilinin aşkını yakın çevrelerinde herkesin bildiği ama kimsenin bu konuda tek söz etmediği konuşuluyor. Yine ileri sürülenlere göre Jackman ile Foster ilişkilerini resmen açıklamak için "yumuşak" bir geçiş planlıyor ve bunun izin uygun zamanı bekliyor.