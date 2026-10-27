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Daha ilk adımımda beni cinsel bir objeye dönüştürdüler... Bana gerçek hayatta 'uslu kız' olmaktan başka çare kalmadı

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#Natalie Portman#Leon: The Professional#Leon: Sevginin Gücü
Daha ilk adımımda beni cinsel bir objeye dönüştürdüler... Bana gerçek hayatta uslu kız olmaktan başka çare kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 15:04

Sinema dünyasının bazı ünlüleri kariyerlerine çocuk yaşta başlar ve sonra da hayatlarının geri kalanında bu mesleği sürdürürler. Elbette şanslı ve daha da önemlisi akıllı olanlar...

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Çünkü bu kadar küçük yaşta pırıltılı dünyada isim yapmanın büyük tehlikeleri de var. Daha hayatı hatta kendini bile tanımadan gelen şöhret o kadar çok çocuk yıldızın dünyasını başına yıktı ki...

Saymaya kalksak yer yetmez.

Bir de diğer yandan bu durumu ailesinin de desteğiyle atlatanlar var.

Tıpkı Natalie Portman gibi!

Daha ilk adımımda beni cinsel bir objeye dönüştürdüler... Bana gerçek hayatta uslu kız olmaktan başka çare kalmadı
ÇOCUK YILDIZDI... KENDİNİ KORUMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI
Bugün 45 yaşında üç çocuk annesi olan Portman, sinema dünyasında bir anda yıldız gibi parladığında daha 13 yaşında bir çocuktu.

1994 tarihli Leon: The Professional (Leon: Sevginin Gücü) adlı filmde Jean Reno, Gary Oldman, Danny Aiello gibi ustalarla kamera karşısına geçen Portman, etkileyici performansıyla bir anda bir çocuk yıldıza dönüştü.

Daha ilk adımımda beni cinsel bir objeye dönüştürdüler... Bana gerçek hayatta uslu kız olmaktan başka çare kalmadı
Ama yıllar sonra anlattığına göre bunun bedeli de epey ağır oldu.

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Harper's Bazaar dergisine konuşan Natalie Portman, Leon filminde oynadığı karakter nedeniyle daha o yaşında bir cinsel obje haline getirildiğini söyledi.

Bunun da üzerinde, kalıcı etkileri olduğunu saklamadı oyuncu.

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KENDİSİNE ÇİZİLEN İMAJI YIKMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI
Leon'un ardından Heat (Büyük Hesaplaşma), Beautiful Girls gibi karanlık temalı filmlerde de oynadı Portman. Kariyerinde başarılı olmasına oldu ama Hollywood'un baskılarını da daha o çağda hissetmeye başladı.

İlk dönem rollerinde genellikle kışkırtıcı bir imaj çizse de ailesinin de yardımıyla bunun üzerine yapışıp kalmasından kurtuldu.

Daha ilk adımımda beni cinsel bir objeye dönüştürdüler... Bana gerçek hayatta uslu kız olmaktan başka çare kalmadı
Kamera karşısında nasıl bir karakter oynarsa oynasın özellikle kırmızı halıda yaşına uygun giyinip yine aynı tür davranışlarda bulundu.

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Hayatını sadece sinema ve onun getirdiği şöhret üzerine kurmak yerine eğitimine de ağırlık verdi.

Ki zaten girebilmenin o kadar kolay olmadığı Harvard Üniversitesi'ni bitirdi.

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'BENİ BİR LOLİTA OLARAK YANSITIYORLARDI'
Natalie Portman, dergiye verdiği röportajda işte bu dönemi ve kendini nasıl koruduğunu anlattı.

"Bilinçli bir çaba vardı. Cinselleştirilmiş bir Lolita olarak yansıtıyorlardı beni. Ama ben de aslında ciddi ve uslu bir kız olduğumu, tutucu olduğumu, zeki bir öğrenci olduğumu" öne çıkarıyordum" diye anlattı o dönemi Natalie Portman.

Daha ilk adımımda beni cinsel bir objeye dönüştürdüler... Bana gerçek hayatta uslu kız olmaktan başka çare kalmadı
Bu şekilde de kendisi için bir güvenlik kalkanı oluşturduğunu saklamadı.

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Daha küçücük yaşta bir arzu nesnesi olmaktan kurtuldu ama sonrasında bu başka bir soruna yol açtı anlattığına göre. Üstlendiği roller, yarattığı imaj, kalıcı bir yanlış anlamaya yol açtı.

Doğrusu bu konuda kendisine Oscar kazandıran Black Swan (Siyah Kuğu) filminin de büyük etkisi var.

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Daha ilk adımımda beni cinsel bir objeye dönüştürdüler... Bana gerçek hayatta uslu kız olmaktan başka çare kalmadı

'ASLINDA GÜLMEYİ DE GÜLDÜRMEYİ DE SEVERİM'
Portman bu konuda da "Aslında çok şapşal biriyim. Gülmeyi çok severim, etrafımdaki insanları güldürmeyi de. Ama Sİyah Kuğu yüzünden insanlar beni çok ciddi ve mükemmeliyetçi sanıyor. Oysa tam tersiyim" dedi.

Zaten söylediğine göre kariyerinin bundan sonrasında da kendisiyle ilgili bu katı imajı yıkacak roller oynamayı amaçlıyor.

Daha ilk adımımda beni cinsel bir objeye dönüştürdüler... Bana gerçek hayatta uslu kız olmaktan başka çare kalmadı
Bu konuda da şunları söyledi Portman: "Artık odak noktam neşe. Bunu hem kendim için hem de izleyici için istiyorum. Şu an dünyada karanlık gelişmeler yaşanıyor. Bu yüzden de bir sanatçı olarak insanlara yapabileceğimiz en büyük hizmet onlara biraz neşe getirmek."

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ÖZEL HAYATI DA KARANLIK BİR DÖNEMDEN NEŞELİ BİR DÖNEME GİRDİ
Bu arada Portman'ın özel hayatı da tam söylediği gibi karanlık bir dönemin ardından yine renkli bir döneme geldi.

İki çocuğunun babası Benjamin Millepied'in kendisini aldatmasından sonra 2024'te 11 yıllık evliliğini bitirdi Portman.

Daha ilk adımımda beni cinsel bir objeye dönüştürdüler... Bana gerçek hayatta uslu kız olmaktan başka çare kalmadı
Boşansa da çocukları Alef ve Amalia ile eski kocasının memleketi Fransa'da yaşıyor ağırlıklı olarak.

Zaten onu bu ülkeye bağlayan başka bir gelişme de oldu. DJ Tanguy Destable ile ilişkisinden üçüncü bebeğini dünyaya getirdi.

Şimdi üçüncü kez anne olmanın ve yeni aşkının keyfini çıkarıyor ünlü oyuncu.

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#Natalie Portman#Leon: The Professional#Leon: Sevginin Gücü

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