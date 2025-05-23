Daha hamileyken nişanlısından ayrılmıştı… Şimdi kızını tek başına büyütüyor: Plansız ama mutlu bir sürpriz

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Şimdiye kadar doğumu hakkında da, doğum yapmadan önce ayrıldığı nişanlısıyla ilgili olarak da hiç konuşmayan Megan Fox beklenmedik bir paylaşımla dördüncü kez anne olmasıyla ilgili ilk kez yorum yaptı.

Kısaca MGK olarak anılan ünlü şarkıcı Machine Gun Kelly ile yıllardır bir dargın bir barışık ilişki sürdüren ve nişanlanan güzel yıldız hamile olmasına rağmen onu terk etmiş ve bebeğini tek başına büyütmeye başlamıştı.

Konuk oyuncu olarak yer aldığı yeni dizi Overcompensating dizisinin çekimlerinden bir kesit paylaşan Megan Fox hamileliği hakkında ilk kez konuştu.

Çekimler sırasında hamile olan ancak henüz karnı belli olmadığı için kimse bu gerçeğin farkında değilken rahatça çalışan Megan Fox paylaşımına "38 yaşındayım. Altı haftalık hamileyim” yazdı.

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Parantez içinde “Planlanmamış ama mutlu bir sürpriz” diye not düşen Megan Fox sözlerine Lütfen ataerkilliği dinlemeyi bırakın. Kadınlar ebedi ışık varlıklarıdır. Bizim son kullanma tarihimiz yok. Gücünüzü elinizden almalarına izin vermeyin. Her neyse... @overcompensating'i izleyin." diye devam etti.

Machine Gun Kelly ile ilişkisinin mutlu günlerinde hamile kalan ancak düşük yapan Megan Fox bu üzüntüsünü de uzun zaman sonra paylaşmış, kaybettiği bebeğinin ardından çok gözyaşı döktüğünü söylemişti.

Doğum yaptıktan sonra ilk kez sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu böylece 2 aylık kızının aslında planlanmamış sürpriz bir hamilelik sonucu dünyaya geldiğini de ilk kez açıklamış oldu.

Bebeğin babası, Megan Fox’un eski nişanlısı Machine Gun Kelly ise baba olduktan sonra Instagram'daki ilk paylaşımında “Sonunda geldi!!!” başlığını attı. “Bizim küçük göksel tohumumuz.” yazmıştı.

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Ünlü çiftin bebeğinin adı henüz belli değil çünkü ikisi de bu konuda bir açıklama yapmadı.

Ayrılmış olsalar da aralarında bir kırgınlık olmayan eski aşıklar bebeklerine birlikte ebeveynlik yaptıklarını ve sık sık görüştüklerini söylemişlerdi.

Hatta basına konuşan kaynaklar ikilinin birlikte yaşamadıklarını ancak MGK’nın bebekle mümkün olduğunca fazla zaman geçirmek için eski sevgilisiyle “birlikte kaldığını” söylemişti.

Megan Fox'un eski kocası Brian Austin Green'den 12 yaşında Noah, 11 yaşında Bodhi ve 8 yaşında Journey adında üç oğlu var.

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MGK’nın da eski sevgilisi Emma Cannon’dan 15 yaşında Casie adında bir kızı var.