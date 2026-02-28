GÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez Bu mÃ¼stehcen deyip emri verdi: Derhal Ã§Ã¶pe atÄ±n ÅŸunu... Bu evde Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼teceÄŸiz

Haberin DevamÄ±

Ama hiÃ§ Ã¶yle olmadÄ±. Bu konuda kendilerinin katkÄ±sÄ±nÄ± da unutmamak gerek elbette.

SÃ¼rekli olarak Kral Charles ve Prens William baÅŸta olmak Ã¼zere aileyi yerden yere vuran aÃ§Ä±klamalarÄ±, Oprah Winfrey'e verdikleri rÃ¶portaj derken Harry'nin Spare (Yedek) adlÄ± kitabÄ± Sussex Ã§iftini hep gÃ¼ndeme tuttu.

Durum bÃ¶yleyken onlarÄ±n ABD'de kurduÄŸu hayat ile ilgili bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar da sÄ±rayla ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.

Â

MÃœSTEHCEN BULDU VE HEMEN Ã‡Ã–PE ATTIRDI

Son konuÅŸulanlar da Harry ile Meghan'Ä±n, Montecito'da 29 milyon dolara satÄ±n aldÄ±klarÄ±, Ã§ocuklarÄ± 6 yaÅŸÄ±ndaki Archie ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Lilibet ile birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± ev ya da daha doÄŸrusu malikane ile ilgili.

Buna gÃ¶re Sussex Ã§ifti bu 9 yatak odalÄ± malikaneyi satÄ±n alÄ±r almaz Meghan Markle'Ä±n spor salonunda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve hemen "mÃ¼stehcen" diye nitelendirdiÄŸi bir ayrÄ±ntÄ± evden atÄ±ldÄ±.

Bunun ne olduÄŸuna gelirsek...

Meghan ile Harry'nin satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± malikanenin spor salonunda bir dans direÄŸi bulunuyordu.

Genellikle gece kulÃ¼plerinde kullanÄ±lan bu aksesuarÄ± gÃ¶ren Meghan Markle ise hemen kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Onun bu kararÄ±nÄ± da kocasÄ± Harry de destekledi elbette.

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Meghan ile Harry, bu dans direÄŸi ve onun Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±n o sÄ±rada tek Ã§ocuklarÄ± olan Archie'nin geliÅŸimini kÃ¶tÃ¼ etkilemesini istemediler.

Zaten bu malikaneye taÅŸÄ±nmalarÄ±ndan bir yÄ±l sonra da aralarÄ±na kÄ±zlarÄ± Lilibet katÄ±ldÄ±.

Harry, Montecito'daki malikanenin geniÅŸ bahÃ§esinde aynÄ± kÃ¶kten gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne yÃ¼kselen iki palmiye aÄŸacÄ±nÄ± kendisiyle karÄ±sÄ±na benzetmiÅŸ. Meghan da Sevgililer GÃ¼nÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ±nda kocasÄ± Harry ile kÄ±zÄ± Lilibet'in bu pozunu paylaÅŸtÄ±. Arka planda da o iki palmiye aÄŸacÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu.





O MALÄ°KANE ESKÄ°DEN PARTÄ°LER Ä°Ã‡Ä°N KÄ°RALANIYORDU

Bu dans direÄŸinin malikanenin spor salonunda yer almasÄ± da nedensiz deÄŸil elbette.

GeniÅŸ bir arazi Ã¼zerinde inÅŸa edilen, Ã¶zel peysaj dÃ¼zenlemeli bahÃ§enin ve olimpik boyutlarda yÃ¼zme havuzunun yer aldÄ±ÄŸÄ± malikane Meghan ve Harry satÄ±n almadan Ã¶nce kiraya veriliyordu.

Genellikle de ya partiler iÃ§in ya da fotoÄŸraf Ã§ekimleri iÃ§in kullanÄ±lÄ±yordu.

Ã‡oÄŸunlukla striptiz kulÃ¼plerinde bulunan o dans direÄŸi de bu yÃ¼zden malikanenin spor salonundaydÄ±.

Meghan ile Harry, dÃ¶rt kiÅŸilik bir aile olduktan sonra Ã§ocuklarÄ± iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ± bir bÃ¼yÃ¼me ortamÄ± yaratmayÄ± baÅŸardÄ±lar.





BÄ°RAZ BÄ°RÄ°KÄ°M, BÄ°RAZ DA KREDÄ° Ä°LE SATIN ALDILAR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa varlÄ±klÄ± insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Montecito'da bulunan bu malikaneye de birikimlerine ek kredi alarak sahip oldu Meghan ile Harry.

Malikanede onlarÄ± daha doÄŸrusu ilk olarak Harry'yi en Ã§ok etkileyen ise bahÃ§edeki iki palmiye aÄŸacÄ± olmuÅŸ. KÃ¶k kÄ±sÄ±mlarÄ±ndan birbirlerine baÄŸlÄ± olan o iki aÄŸacÄ± gÃ¶ren Harry, karÄ±sÄ± Meghan'a "Bak aÅŸkÄ±m, bu biziz" demiÅŸ.

Bundan sonra da Sussex Ã§ifti bu iki aÄŸacÄ± kendilerine yakÄ±n hissetmiÅŸler. Hatta oÄŸullarÄ± Archie o iki palmiyenin yanÄ±ndan her geÃ§iÅŸinde onlara "Merhaba anne, merhaba baba" bile diyormuÅŸ.