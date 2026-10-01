×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Daha geçen hafta tarihi mücevherlere bürünmüştü: Köy minibüsüne bindi!

Güncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Prens William#Tom Cruise
Daha geçen hafta tarihi mücevherlere bürünmüştü: Köy minibüsüne bindi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 11:54

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton birçok kişiye göre bir peri masalı kahramanı. Sıradan bir ailede dünyaya geldi, sonra geleceğin kralı William ile evlendi. Artık tahta bir adım kaldı. Şimdi o Galler Prensesi Catherine.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Babasının tahta geçmesiyle sadece veliahtların taşıdığı Galler Prensi unvanını alan William ile birlikte kral ve kraliçe olarak tahta çıkacakları günü bekliyorlar.

Elbette bu arada boş durmuyor Kate. İngiliz kraliyet ailesinin 'vitrin yüzü' olarak da sahnede.

Daha geçen hafta tarihi mücevherlere bürünmüştü: Köy minibüsüne bindi
LÜKS OTOMOBİLDEN MİNİBÜSE
Daha geçen hafta başrolünü Tom Cruise'un üstlendiği Digger filminin Londra galasında, boynuna taktığı tarihi mücevher ve üzerindeki "gücü" simgeleyen mor elbisesiyle bütün bakışları üzerine çeken Kate, dün de bir köy minibüsünden indi!

Yaz aylarını genel olarak gözlerden uzak geçiren Galler Prensesi Kate Middleton, dün Batı Sussex'e bir ziyaret yaptı. O sırada da köyde yaşayan yaşlı sakinlerle keyifli vakit geçirdi. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEskiden babası, annesine dünyayı dar ederdi... O ise dersini çoktan almış... Parılda benim güzel elmasımEskiden babası, annesine dünyayı dar ederdi... O ise dersini çoktan almış... Parılda benim güzel elmasım!Haberi görüntüle

Daha geçen hafta tarihi mücevherlere bürünmüştü: Köy minibüsüne bindi
Bu arada her zaman lüks araçlar ya da gösterişli atlı arabalarla seyahat eden Kate, bu kez köy minibüsüne bindi!
Daha geçen hafta tarihi mücevherlere bürünmüştü: Köy minibüsüne bindi
GÖNÜLLÜ TOPLU TAŞIMA KURULUŞUNUN 50'NCİ YILI
Hayranlarının hep beklediği gibi saçlarını at kuyruğu yapan Kate, o ziyaret için grilere büründü. Tepeden tırnağa aynı renkte giyinen Kate, görünümünü de bordo renkli yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Galler Prensesi'nin bu ziyaretinin amacı, bir gönüllü toplu taşıma kuruluşunun 50'nci yılını kutlamaktı.

Daha geçen hafta tarihi mücevherlere bürünmüştü: Köy minibüsüne bindi
Batı Sussex'te, yaşlılık, hareketi kısıtlayan hastalık ya da maddi zorluklar nedeniyle toplu taşımaya kolay erişemeyen kişilere hizmet veren bu gönüllü kurumun, yarım asırlık ömrünü kutlamak için bir de köy minibüsüne bindi Kate.
Daha geçen hafta tarihi mücevherlere bürünmüştü: Köy minibüsüne bindi
Gönüllülerle bir araya gelen Kate, yaşlılarla buluşup keyifli bir sohbet de yaptı. Bu arada kendisini görmek için toplanan halkla da ayak üstü konuştu.

Haberin Devamı

Kate'in o ziyarette sergilediği neşeli hava ise dikkatlerden kaçmadı.

Gözden KaçmasınHayatının en acı haberini duygusuz bir ses duyurdu: Oğlun gitti, o öldü dediler... 14 yıl önce buz gibi bir bıçak kalbine saplandıHayatının en acı haberini duygusuz bir ses duyurdu: 'Oğlun gitti, o öldü' dediler... 14 yıl önce buz gibi bir bıçak kalbine saplandıHaberi görüntüle

Daha geçen hafta tarihi mücevherlere bürünmüştü: Köy minibüsüne bindi
GEÇEN HAFTA KIRMIZI HALIDA GÖZ KAMAŞTIRDI
Middleton, daha geçen hafta yönetmenliğini Alejandro Gonzalez Inarritu'nun yaptığı Digger filminin Londra galasında göz kamaştırmıştı.

Filmin başrol oyuncusu Tom Cruise ile yan yana kırmızı halıda boy gösteren Middleton, boynuna taktığı tarihi kolye ile çok konuşulmuştu.

Daha geçen hafta tarihi mücevherlere bürünmüştü: Köy minibüsüne bindi
1923 yılında Kraliçe Alexandra tarafından Ana Kraliçe olarak anılan 1. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verilen kolye, öyle sık sık gün yüzüne çıkmıyor.

İncilerden oluşan bir kombinasyonla kullanılan kolye en son 2012 yılında şu anda kraliçe olan Camilla tarafından Skyfall filminin galasında kullanılmıştı.

Gözden KaçmasınOnca iddialıydı ama başına bir felaket gelmek üzereOnca iddialıydı ama başına bir felaket gelmek üzereHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kate Middleton#Prens William#Tom Cruise

BAKMADAN GEÇME!