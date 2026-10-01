Daha geçen hafta tarihi mücevherlere bürünmüştü: Köy minibüsüne bindi!

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Babasının tahta geçmesiyle sadece veliahtların taşıdığı Galler Prensi unvanını alan William ile birlikte kral ve kraliçe olarak tahta çıkacakları günü bekliyorlar.

Elbette bu arada boş durmuyor Kate. İngiliz kraliyet ailesinin 'vitrin yüzü' olarak da sahnede.

Daha geçen hafta başrolünü Tom Cruise'un üstlendiği Digger filminin Londra galasında, boynuna taktığı tarihi mücevher ve üzerindeki "gücü" simgeleyen mor elbisesiyle bütün bakışları üzerine çeken Kate, dün de bir köy minibüsünden indi!

Yaz aylarını genel olarak gözlerden uzak geçiren Galler Prensesi Kate Middleton, dün Batı Sussex'e bir ziyaret yaptı. O sırada da köyde yaşayan yaşlı sakinlerle keyifli vakit geçirdi.

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Bu arada her zaman lüks araçlar ya da gösterişli atlı arabalarla seyahat eden Kate, bu kez köy minibüsüne bindi!Hayranlarının hep beklediği gibi saçlarını at kuyruğu yapan Kate, o ziyaret için grilere büründü. Tepeden tırnağa aynı renkte giyinen Kate, görünümünü de bordo renkli yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Galler Prensesi'nin bu ziyaretinin amacı, bir gönüllü toplu taşıma kuruluşunun 50'nci yılını kutlamaktı.

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Batı Sussex'te, yaşlılık, hareketi kısıtlayan hastalık ya da maddi zorluklar nedeniyle toplu taşımaya kolay erişemeyen kişilere hizmet veren bu gönüllü kurumun, yarım asırlık ömrünü kutlamak için bir de köy minibüsüne bindi Kate.Gönüllülerle bir araya gelen Kate, yaşlılarla buluşup keyifli bir sohbet de yaptı. Bu arada kendisini görmek için toplanan halkla da ayak üstü konuştu.

Kate'in o ziyarette sergilediği neşeli hava ise dikkatlerden kaçmadı.

Middleton, daha geçen hafta yönetmenliğini Alejandro Gonzalez Inarritu'nun yaptığı Digger filminin Londra galasında göz kamaştırmıştı.

Filmin başrol oyuncusu Tom Cruise ile yan yana kırmızı halıda boy gösteren Middleton, boynuna taktığı tarihi kolye ile çok konuşulmuştu.

1923 yılında Kraliçe Alexandra tarafından Ana Kraliçe olarak anılan 1. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verilen kolye, öyle sık sık gün yüzüne çıkmıyor.

İncilerden oluşan bir kombinasyonla kullanılan kolye en son 2012 yılında şu anda kraliçe olan Camilla tarafından Skyfall filminin galasında kullanılmıştı.