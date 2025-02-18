Daha evlenmeden yuvalarını kurdular… Artık sırada düğün var

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Artık sadece başarılı bir şarkıcı olmakla kalmayıp son yıllarda rol aldığı dizi ve filmlerle kendine oyunculukta da sağlam bir yer edinen Selena Gomez zor günlerini çoktan unuttu, kendini aşkın kollarına bıraktı.

UZUN ZAMANDIR HİÇ OLMADIĞI KADAR MUTLU

Bir dönem gençlik aşkı Justin Bieber’ı unutamayıp gözü yaşlı aşık olarak anılan sonra da çok ciddi sağlık sorunları yaşayarak ölümden dönen ve böbrek nakliyle hayata tutunan yıldız isim artık işte de aşkta da kazanan mutlu bir kadın olarak adından söz ettiriyor.

İki yıla yakındır birlikte olduğu ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlanan Selena Gomez’in hayranları artık ondan düğün haberi bekliyor.

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AŞK YUVALARINI ÇOKTAN ALMIŞLAR

Aşklarını sürekli paylaştıkları romantik pozlarla göz önünde yaşayan çiftin çoktan yuvalarını kurmak için adım attıkları ve kendilerine evlenince yaşamak üzere gösterişli bir malikane aldıkları ortaya çıktı.

Beverly Hills'te 35 milyon dolar vererek aldıkları evin 2024’ün en pahalı emlak satışlarından biri olduğu da iddia edildi.

SATIŞ HEMEN NİŞANDAN SONRA OLMUŞ

32 yaşındaki Gomez ve 36 yaşındaki nişanlısı Blanco’nun seçtiği evin yedi yatak odası ve 12 banyosu bulunduğu öğrenildi.

Ünlü magazin sitesi TMZ'nin haberine göre çift malikaneyi nişanlandıklarını açıkladıkları geçen aralık ayında satın aldılar.

Haberde, geniş evin ayrıca bir kütüphanesi, göz alıcı spiral merdivenleri, bir serası, fitness merkezi ve havuzu da olduğu belirtiliyor.

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SEVDİĞİ ADAMI ELEŞTİRİYORLAR AMA O KULAKLARINI HER ŞEYE TIKADI

Benny Blanco en son Sevgiler Günü için Serena Gomez’e içi peynir sosuyla doldurulmuş bir küvet ve evin etrafında serpiştirilmiş cipslerden oluşan “tuhaf” hedeyesiyle gündeme gelmişti.

Kim hayranları Benny Blanco’yu Selena Gomez’e “yakıştıramadıklarını” söylese de yıldız isim çok mutlu ve gelen eleştirilerin hepsine kulaklarını tıkamış durumda.

"BENİ KİMSELER BÖYLE SEVMEMİŞTİ"

Birlikte aşk şarkılarından oluşan yeni bir müzik projesine de imza atan ünlü çift aslında birbirlerini uzun yıllar önce yine bir müzik projesinde bir araya geldiklerinde tanımış, bu tanıdıklık sonradan büyük bir aşka dönüşmüştü.

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Nişan haberini “Sonsuzluk şimdi başlıyor” diyerek devasa pırlanta taşlı yüzüğünü göstererek paylaşan Selena Gomez nişanlısı Benny Blanco için “Beni kimseler böyle sevmemişti” diyor ve hayatının en mutlu günlerini yaşadığını söylüyor.