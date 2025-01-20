Yağmurlu bir günde aşklarını ilan etmişlerdi... Daha evlenmeden dört kişilik bir aile oldular

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Aslında kader onları bir araya getirmeden önce ikisi de başkalarıyla büyük aşklar yaşadı. İkisi de bu aşklardan birer tane kız çocuğu sahibi oldu.

Üstelik ikisi de tam evlenecekleri düşünülürken hayat arkadaşlarıyla yollarını ayırdı.

Bu ayrılıkların ardından bu kez onların yolları kesişti... İlk bakışlar, ilk kalp çarpıntıları derken aralarında bir aşk doğdu.

Öyle ki başlarda meraklı gözlerden gizlemeye çalıştıkları bu aşkları artık bir buçuk yılı geride bıraktı bile...

Söylenenlere göre ilişkileri de giderek ciddileşiyor... Birbirlerinin çocuklarını bile tanıyorlar artık. Özetlemek gerekirse onlar daha evlenip yuva kurmadan dört kişilik bir aile oldular bile.

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ÜNLÜ AŞIKLAR MUTLULUĞU BİRBİRLERİNDE BULDU

Gösteri dünyasının çok konuşulan aşklarından birinin kahramanları Gigi Hadid ile Bradley Cooper'ın kısa öyküsünü anlattık.

29 yaşındaki Hadid ile 50 yaşındaki Cooper, 2023 yılından bu yana meraklı gözlerden uzak tutmak için özen gösterdikleri bir ilişki yaşıyorlar.

Her ne kadar bu aşkı kendilerine özel tutsalar da çift yakın kaynaklara bakılırsa Gigi Hadid ile Bradley Cooper artık çoktan bir aile oldular bile.

Hadid, Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Khai'yi, Cooper da eski nişanlısı Irina Shayk'tan doğan kızı Lea De Seine'i çoktan birbirleriyle tanıştırdı.

Öyle ki artık aşıklar, eski ilişkilerinden dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte vakitlerinin çoğunu beraber geçiriyorlar.

ÇOCUKLARI DA KARDEŞ GİBİ OLDU

Dört yaşındaki Khai Malik ile 7 yaşındaki Lea De Seine Shayk Cooper bile birbirlerine alıştılar ve kardeş kardeş geçiniyorlar.

Hadid ile Cooper'a yakın bir kaynak bu durumu "Gerçekten çok tatlılar... İşleriyle meşguller ama ikisi için de hem çocukları hem de ilişkileri öncelikli" diye anlattı.

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Epeydir konuşulanlara bakılırsa Gigi Hadid ile Bradley Cooper, ilişkilerinden gayet ciddi. Hatta geleceğe yönelik düşünceleri de var.

Ama yine de resmi olarak bir yuva kurmak için ikisi de acele etmiyor.

Bir kaynak "Evlenmek için acele etmiyorlar ama bu birlikte mutlu olmadıkları anlamına da gelmiyor" diyerek durumu özetledi.

Bu kaynağa göre Hadid ile Cooper henüz nişanlanmış da değil. Zaten bunu yaptıklarında ileriye doğru büyük bir adım atmış olacaklar.

Ünlü çifte yakın bir kaynak da Gigi Hadid'in özgür ruhlu ve eğlenmeyi seven bir kişiliği olduğunu belirtti. Bu özelliğini de Cooper'ın yanında rahatlıkla ön plana çıkardığını saklamadı.

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YAĞMURLU BİR GÜNDE EL ELE AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Gigi Hadid ile Bradley Cooper'ın birlikteliği ilk kez 2023 yılında birlikte çıktıkları bir akşam yemeği sonrasında dikkat çekti.

New York'taki o geceden sonra da ikilinin yakınlaştığı konuşuldu. Ama ikisi de bu konuda fazla konuşmamayı tercih etti.

Söylentilerin yayılmasından bir süre sonra da yine New York'ta yağmurlu bir günde el ele artık aşklarını herkese ilan ettiler. Fakat yine de Gigi Hadid ile Bradley Cooper, yaşadıklarının çok fazla konuşulmasını istemiyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Ünlü aşıklara yakın kaynakların belirttiği başka bir ayrıntı da ikisinin de kızlarına büyük önem verdiği. Bu durum da onlar arasında ortak bir nokta ve duygusal bağlantılarını daha da güçlendiriyor.

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Bu arada söylenenlere göre Gigi Hadid'in kızı Khai'nin babası Zayn Malik de çoktan Bradley Cooper ile tanıştı bile. İkisi de küçük çocuklarına ebeveynlik yapmanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi farkında.

Gigi Hadid'in Zayn Malik ile olaylı biten ilişkisi uzun süre konuşuldu. Malik, Hadid'in annesi Yolanda'ya şiddet uyguladığı suçlamasıyla gözaltına alınıp sorgulandı.





Eski çift kızları Khai'nin hatırına kavgayı bir kenara bıraktı.





Bradley Cooper ise Rus model Irina Shayk ile çok konuşulan bir beraberlik yaşadı. Bu ilişkiden bir kızları oldu. Nişanlandılar ama evlenmeden yollarını ayırdılar.

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Cooper ile Shayk'ın Lea adında 7 yaşında bir kızları var.