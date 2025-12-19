Daha evlenir evlenmez bankaya boşanma masrafları için para koymuşlardı… Kalabalıklardan kaçıp 50 yılı birlikte devirdiler…

Haberin Devamı

Rol aldığı unutulmaz film Carrie ile adını dünyaya duyuran yılların usta oyuncusu ve eşi uzun seneler önce sette tanışıp aşık olduğu eşi geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir galada ortaya çıktılar.

ONLARI YILLARDIR GÖREN YOK

Hollywood’un en efsanevi oyuncularından biri olan Sissy Spacek ve sanat yönetmeni eşi Jack Fisk, yanlarına 43 yaşındaki kızları Schuyler’ı da alarak bir galaya gittiler.

Çiftin 37 yaşındaki Madison adında bir kızları daha var.

Yıllar sonra kırmızı halıya ailecek katılan ünlü aile hayranlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi.

75 yaşındaki Sissy Spacek ve 79 yaşındaki eşi Jack Fisk ilk olarak 1970'lerin başında, ikisi de film sektöründeki kariyerlerine yeni başladıklarında tanışmışlardı.

EVLENİR EVLENMEZ ORTADAN KAYBOLDULAR

Sissy Spacek’in başrolünde oynadığı filmin sanat yönetmenliğini Jack Fisk yapıyordu ve ikili sette karşılaşıp tanıştıktan sonra birbirlerine aşık olup evlendiler.

1974’te herkesten gizli, sessiz sedasız bir törenle evlenen çift ikisi de kariyerlerinin zirvesindeyken Hollywood’un ışıltılı ve görkemli dünyasından hemen kaçmaya karar verdiler.

1981'de, kızları Schuyler ve Madison'ı gözlerden uzak bir şekilde büyüttükleri Virginia'nın merkezindeki 210 dönümlük bir at çiftliğine taşındılar.

BİR YASTIKTA 52 YILI DEVİRDİLER

Çocukları evden ayrıldıktan sonra bile, son derece mütevazı bir hayat yaşayıp göz önüne çıkmayan ünlü çift yıllar içinde çok nadiren, çok özel durumlar için yeniden Hollywood’a dönüp ortaya çıktılar.

Spacek ve Fisk önümüzdeki nisan ayında evliliklerinin 52’nci yıl dönümünü kutlayacaklar.

“BU AŞK VE EVLİLİK ÖMÜR BOYU SÜRMEZ SANDIK”

Spacek bir süre önce People dergisine verdiği röportajda ilginç bir itirafta bulunmuş ve kocasıyla evlendiklerinde "Ömür boyu sürecek bir ilişki beklemiyorduk" demişti.

Birbirlerine çok aşık olarak evlenen ancak bu evliliğin ne kadar süreceği konusunda emin olamayan genç aşıklar bu yüzden çok şaşırtıcı bir hamle yapmışlardı.

Sissy Spacek o günleri "Hatta bir banka hesabı açıp oraya 30 dolar yatırdık, çünkü o günlerde bir boşanmanın maliyeti o kadardı. Şimdi sanırım ilişkimizi bitirmek için ancak ölüm gibi dramatik bir şey olması gerekir." sözleriyle anlattı.

KARI KOCA YILLARCA BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

On yıllar boyunca çift, Carrie (1976), Raggedy Man (1981) ve Violets Are Blue (1986) gibi filmlerde birlikte çalışarak özel hayatlarını yaratıcı iş birliğiyle dengelemeyi başardı.

"Birbirimizi gerçekten destekledik ve işi gerçekten anlıyorduk. Bizi bir araya getiren buydu. Ve biz aynı şeylere tutkuyla bağlıydık, film yapımı da dahil. Ve bu, hâlâ paylaşmaya devam ettiğimiz bir şey.”

Sissy Spacek Hollywood’un en yetenekli ve başarılı oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

KOCASININ KARİYERİ DE KENDİNİNKİ GİBİ PARLAK BAŞARILARLA DOLU

Ancak kocası Jack Fisk’in de kariyer açısından karısından geri kalır tarafı yok. Saygın bir yapım tasarımcısı olan Fisk, The Tree of Life, The Revenant ve Killers of the Flower Moon gibi filmlerdeki çalışmalarıyla kendi başına da takdir gören bir özgeçmişe sahip. Fisk ayrıca 2008'de There Will Be Blood ve 2016'da The Revenant filmleriyle Akademi Ödülü adaylığı kazandı.

Çiftin 1982 doğumlu büyük kızları Schuyler oyuncu ve müzisyen olarak çalışırken, 1988 doğumlu küçük kızları Madison da sanatla uğraşıyor.

İKİ KIZLARINI DA GÖZLERDEN UZAKTA BÜYÜTTÜLER

Kız kardeşler büyük ölçüde Hollywood dışında büyüdüler; bu, Sissy Spacek'in uzun zamandır savunduğu bir seçim.

Usta oyuncu kızlarını bu şekilde büyütme kararlarını "Los Angeles'ı sevmediğimiz için değil, çocuklarımızı daha doğal bir ortamda büyütmek istediğimiz için oraya taşındık. Hata yapabilecekleri, midillilere binebilecekleri, aptalca şeyler yapabilecekleri ve ağaçlara tırmanabilecekleri ve o ünlü çocuk meselesiyle uğraşmak zorunda kalmayacakları bir ortam.” sözleriyle anlatmıştı.